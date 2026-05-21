യുഎന്നിലെ കശ്മീർ പരാമർശം; പാകിസ്ഥാന് ശക്തമായ ഭാഷയിൽ മറുപടി നൽകി ഇന്ത്യ
പാകിസ്ഥാൻ പ്രതിനിധി ജമ്മു കശ്മീർ വിഷയം ഉന്നയിച്ചതാണ് ഇന്ത്യയെ പ്രകോപിപ്പിച്ചത്.
Published : May 21, 2026 at 11:30 AM IST
ന്യൂയോർക്ക്: ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ രക്ഷാസമിതിയിൽ പാകിസ്ഥാനെതിരെ തുറന്നടിച്ച് ഇന്ത്യ. അതിർത്തി കടന്നുള്ള ഭീകരതയെ അവർ പരസ്യമായി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയാണെന്നും മാനുഷിക നിയമങ്ങൾ നിരന്തരം ലംഘിക്കുകയാണെന്നും ഇന്ത്യ കുറ്റപ്പെടുത്തി. സായുധ സംഘർഷങ്ങളിൽ സാധാരണക്കാരുടെ സംരക്ഷണം ഉറപ്പാക്കാൻ വിളിച്ച വാർഷിക സംവാദത്തിലാണ് ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥിരം പ്രതിനിധി പർവതനേനി ഹരീഷ് രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചത്.
ചർച്ചയ്ക്കിടെ പാകിസ്ഥാൻ പ്രതിനിധി ജമ്മു കശ്മീർ വിഷയം ഉന്നയിച്ചതാണ് ഇന്ത്യയെ പ്രകോപിപ്പിച്ചത്. വംശഹത്യയുടെ പരമ്പരകൾ സൃഷ്ടിച്ച നീണ്ട ചരിത്രമുള്ള പാകിസ്ഥാൻ ഇന്ത്യയുടെ ആഭ്യന്തര കാര്യങ്ങളിൽ തലയിടുന്നത് കൊടിയ വിരോധാഭാസമാണെന്ന് പർവതനേനി ഹരീഷ് വ്യക്തമാക്കി.
അതിർത്തി കടന്നുള്ള ഭീകരതയുർത്തുന്ന നിരന്തര ഭീഷണികളിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് കടുത്ത ആശങ്കയുണ്ട്. പതിറ്റാണ്ടുകളായി ഇത്തരം ഭീകര പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഇരയാവുകയാണ് രാജ്യം. ഭീകരതയ്ക്ക് ചുക്കാൻ പിടിക്കുകയും രാജ്യത്ത് അവർക്ക് അഭയം നൽകുകയും ചെയ്യുന്ന പാകിസ്ഥാൻ ഭരണകൂടം ഇതിൻ്റെ പൂർണ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.
ഇന്ത്യയുടെ ആശങ്കകൾ
ലോകമെമ്പാടുമുള്ള സാധാരണക്കാർ നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഭീഷണി തീവ്രവാദമാണ്. സായുധ സംഘട്ടനങ്ങളിൽ സാധാരണക്കാരെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് രാജ്യാന്തര സമാധാനത്തിനും സുരക്ഷയ്ക്കും അനിവാര്യമാണ്. സാധാരണക്കാർക്കെതിരായ ബോധപൂർവമായ ആക്രമണങ്ങളെ ഒരുകാരണവശാലും ന്യായീകരിക്കാനാകില്ല. സായുധ സംഘട്ടനങ്ങളിൽ ആയിരക്കണക്കിന് സാധാരണക്കാരാണ് ലോകത്ത് കൊല്ലപ്പെടുന്നത്.
യുഎൻ സെക്രട്ടറി ജനറലിൻ്റെ വാർഷിക റിപ്പോർട്ട് അടിസ്ഥാനമാക്കി പരിശോധിക്കുമ്പോൾ കഴിഞ്ഞവർഷം ഇരുപത് മേഖലകളിലായി നടന്ന ചെറുതും വലുതുമായ സംഘർഷങ്ങളിൽ മുപ്പത്തിയേഴായിരത്തിലധികം സാധാരണക്കാർ മരണത്തിന് ഇരയായെന്ന് അദ്ദേഹം ഓർമിപ്പിച്ചു. ജനങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള നിരന്തര ആക്രമണങ്ങൾ വളരെ ഗൗരവത്തോടെ കാണേണ്ടതുണ്ട്. സമാധാനം നിലനിർത്താൻ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ആഗോളതലത്തിൽ കൂട്ടായ പരിശ്രമം ആവശ്യമാണെന്നും ഇന്ത്യ രേഖപ്പെടുത്തി.
ജമ്മു കശ്മീരും ലഡാക്കും എക്കാലവും ഇന്ത്യയുടെ അവിഭാജ്യ ഘടകമാണെന്ന് രക്ഷാസമിതിയിൽ അദ്ദേഹം അസന്ദിഗ്ദ്ധമായി ആവർത്തിച്ചു. പാകിസ്ഥാൻ അനധികൃതമായി കൈവശം വച്ചിരിക്കുന്ന കശ്മീരിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ ഉടൻ ഒഴിയണമെന്നും ഇന്ത്യ ആവശ്യപ്പെട്ടു. സ്വന്തം രാജ്യത്ത് ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്കെതിരെ കടുത്ത അതിക്രമങ്ങൾ അഴിച്ചുവിടുന്നവരാണ് യുഎന്നിൽ വ്യാജ അവകാശവാദങ്ങൾ സ്ഥിരമായി ഉന്നയിക്കുന്നത്.
ഹിന്ദു, സിഖ്, ക്രിസ്ത്യൻ വിഭാഗങ്ങൾ പാകിസ്ഥാനിൽ കൊടിയ പീഡനങ്ങൾ അനുഭവിക്കുകയാണ്. ഇത്തരം രാജ്യങ്ങൾ മനുഷ്യവകാശത്തെക്കുറിച്ച് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിൽ സംസാരിക്കുന്നത് വേദിയുടെ മൂല്യം കെടുത്താനേ ഉപകരിക്കൂവെന്ന് പർവതനേനി ഹരീഷ് പറഞ്ഞു. ഭീകരവാദികളെ സംരക്ഷിക്കുന്ന പാകിസ്ഥാൻ നടപടി ആഗോള സമാധാനത്തിന് കടുത്ത വെല്ലുവിളിയാണെന്നും ഇന്ത്യ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
ഭീകരർക്ക് സാമ്പത്തിക സഹായവും ആയുധങ്ങളും വിതരണം ചെയ്യുന്നത് പാകിസ്ഥാൻ തങ്ങളുടെ ഔദ്യോഗിക നയമാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ്. ആഗോള ഭീകരർക്ക് പതിവായി അഭയം നൽകിയ പൂർവ ചരിത്രമാണ് അവർക്കുള്ളത്. ഭീകരരെ ഉപയോഗിച്ച് അയൽ രാജ്യങ്ങളിൽ അസ്ഥിരത ഉണ്ടാക്കാനാണ് പാകിസ്ഥാൻ്റെ ശ്രമം.
അതിർത്തി കടന്നുള്ള ഭീകരവാദത്തെ സർക്കാർ നിലപാടായി കൊണ്ടുനടക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളെ രാജ്യാന്തര സമൂഹം പൂർണമായും ഒറ്റപ്പെടുത്തണം. തീവ്രവാദ ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് സുരക്ഷിത താവളമൊരുക്കുന്ന രാജ്യങ്ങൾക്കെതിരെ യുഎൻ കർശന നടപടി അടിയന്തരമായി സ്വീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. എല്ലാവിധ ഭീകരവാദങ്ങളെയും അപലപിക്കാൻ ലോക രാജ്യങ്ങൾ ഒറ്റക്കെട്ടായി നിൽക്കണമെന്നും ഇന്ത്യ അഭ്യർഥിച്ചു. ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിൽ വികസ്വര രാജ്യങ്ങളുടെ ശബ്ദം കൂടുതൽ വ്യക്തമായി കേൾപ്പിക്കാൻ സമഗ്രമായ പരിഷ്കാരങ്ങൾ അനിവാര്യമാണെന്നും ഇന്ത്യ വ്യക്തമാക്കി.
