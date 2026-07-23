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'സ്വന്തം രാജ്യത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ ആദ്യം തീർക്കൂ'; യുഎന്നിൽ പാകിസ്ഥാന് ഇന്ത്യയുടെ ചുട്ടമറുപടി

പ്രകൃതിവിഭവങ്ങളുടെ ഭരണനിർവഹണവും സമാധാനവും സുരക്ഷയും എന്ന വിഷയത്തിൽ ഐക്യരാഷ്ട്ര രക്ഷാസമിതി സംഘടിപ്പിച്ച ഉന്നതതല തുറന്ന ചർച്ചയിലാണ് ഇന്ത്യ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത്

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India slams Pakistan at UN over cross border terrorism (ANI)
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By ANI

Published : July 23, 2026 at 7:42 AM IST

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ന്യൂയോർക്ക്: അതിർത്തി കടന്നുള്ള ഭീകരവാദം ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ നയമാക്കി മാറ്റിയ പാകിസ്ഥാൻ്റെ നടപടിക്കെതിരെ ഐക്യരാഷ്ട്ര രക്ഷാസമിതിയിൽ ആഞ്ഞടിച്ച് ഇന്ത്യ. ജമ്മു കശ്മീർ എക്കാലവും ഇന്ത്യയുടെ അവിഭാജ്യ ഘടകമായി തുടരുമെന്നും പാകിസ്ഥാൻ്റെ അടിസ്ഥാനരഹിതമായ ആരോപണങ്ങൾക്ക് മറുപടിയായി ഇന്ത്യ വ്യക്തമാക്കി.

പ്രകൃതിവിഭവങ്ങളുടെ ഭരണനിർവഹണവും സമാധാനവും സുരക്ഷയും എന്ന വിഷയത്തിൽ ഐക്യരാഷ്ട്ര രക്ഷാസമിതി സംഘടിപ്പിച്ച ഉന്നതതല തുറന്ന ചർച്ചയിലാണ് ഇന്ത്യ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത്. ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലെ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥിരം പ്രതിനിധി അംബാസഡർ പർവതനേനി ഹരീഷ് ആണ് പാകിസ്ഥാനെതിരെ രൂക്ഷവിമർശനം ഉന്നയിച്ചത്. ഉന്നതതല ചർച്ചകളെ പാകിസ്ഥാൻ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുകയാണെന്നും തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കാനാണ് അവർ ഇത്തരം വേദികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി.

കശ്മീർ ഇന്ത്യയുടെ അവിഭാജ്യ ഘടകം
മറ്റ് വിഷയങ്ങൾ ഈ വേദിയിൽ ഉന്നയിക്കാൻ ഇന്ത്യയ്ക്ക് താത്പര്യമില്ലായിരുന്നുവെങ്കിലും പാകിസ്ഥാൻ്റെ തെറ്റായ പ്രചാരണങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകാൻ നിർബന്ധിതരാവുകയാണെന്ന് പർവതനേനി ഹരീഷ് വിശദീകരിച്ചു. കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശമായ ജമ്മു കശ്മീർ എക്കാലവും ഇന്ത്യയുടെ അവിഭാജ്യ ഘടകമായിരുന്നുവെന്നും ഇനിയും അങ്ങനെ തന്നെ തുടരുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഇത് ഭരണഘടനാപരവും നിയമപരവുമായ യാഥാർഥ്യമാണെന്നും എന്നാൽ പാകിസ്ഥാൻ മനഃപൂർവം ഇത് അവഗണിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ജമ്മു കശ്മീരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇനി അവശേഷിക്കുന്ന ഒരേയൊരു വിഷയം ഇന്ത്യയുടെ പരമാധികാര പ്രദേശങ്ങൾ പാകിസ്ഥാൻ അനധികൃതമായി കൈയടക്കിവച്ചിരിക്കുന്നതാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

സിന്ധു നദീജല കരാർ
സിന്ധു നദീജല കരാറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും ഇന്ത്യ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കി. കരാറിൽ ഇന്ത്യയുടെ നിലപാട് വ്യക്തവും സ്ഥിരതയുള്ളതുമാണെന്ന് അംബാസഡർ അറിയിച്ചു. പരസ്പര വിശ്വാസത്തിൻ്റെയും സന്മനസ്സിൻ്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമേ സഹകരണം സാധ്യമാകൂ. അതിർത്തി കടന്നുള്ള ഭീകരവാദം ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക നയമായി സ്ഥിരമായി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അത്തരം സഹകരണം പ്രതീക്ഷിക്കാനാവില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പാകിസ്ഥാന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. ഭീകരവാദത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന നിലപാടാണ് പാകിസ്ഥാൻ കാലങ്ങളായി സ്വീകരിച്ചുപോരുന്നതെന്നും ഇത് മേഖലയുടെ സമാധാനത്തിന് വലിയ ഭീഷണിയാണെന്നും ഇന്ത്യ പലതവണ അന്താരാഷ്ട്ര വേദികളിൽ ഉന്നയിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്.

ആഭ്യന്തര പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കണം
മറ്റ് രാജ്യങ്ങളെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നതിന് മുൻപ് പാകിസ്ഥാൻ സ്വന്തം ആഭ്യന്തര പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ തയ്യാറാകണമെന്ന് പർവതനേനി ഹരീഷ് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇന്ത്യയ്ക്ക് നേരെ വിരൽ ചൂണ്ടുന്നതിന് പകരം സ്വന്തം രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമത്തിനായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ് പാകിസ്ഥാന് കൂടുതൽ നല്ലതെന്നും അദ്ദേഹം ഉപദേശിച്ചു. സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയും ആഭ്യന്തര കലാപങ്ങളും രൂക്ഷമായ സാഹചര്യത്തിലും പാകിസ്ഥാൻ ഭീകരവാദത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നത് തുടരുകയാണെന്നത് അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹം ഗൗരവത്തോടെയാണ് കാണുന്നത്. ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ രക്ഷാസമിതിയിൽ പാകിസ്ഥാൻ നിരന്തരം കശ്മീർ വിഷയം ഉന്നയിക്കാറുണ്ടെങ്കിലും അതിനെല്ലാം കൃത്യമായ മറുപടി നൽകാൻ ഇന്ത്യയ്ക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭീകരവാദികൾക്ക് സുരക്ഷിത താവളമൊരുക്കുന്ന പാകിസ്ഥാൻ്റെ ഇരട്ടത്താപ്പ് ലോകരാജ്യങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ തുറന്നുകാട്ടാനും ഈ ഉന്നതതല ചർച്ചയിലൂടെ ഇന്ത്യയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞു.

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