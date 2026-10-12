ഇമ്രാൻ ഖാൻ്റെ ജയിൽവാസം; യുഎന്നിൽ പാകിസ്ഥാനെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ച് ഇന്ത്യ
"സ്വന്തം ചരിത്രം തന്നെ നിയമവാഴ്ചയെ പരിഹസിക്കുന്ന ഒരു രാജ്യത്ത് നിന്ന് അതിനെക്കുറിച്ച് ക്ലാസുകൾ കേൾക്കുന്നത് വിരോധാഭാസമാണ്," യുഎന്നിലെ ഇന്ത്യയുടെ പെർമനൻ്റ് മിഷൻ കൗൺസിലർ ആർ. മൈഥിലി
Published : October 12, 2026 at 10:56 AM IST
ന്യുയോർക്ക്: നിയമവാഴ്ചയെക്കുറിച്ചുള്ള പാകിസ്ഥാൻ്റെ പരാമർശങ്ങളിൽ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിൽ ആഞ്ഞടിച്ച് ഇന്ത്യ. രാജ്യത്ത് 'സൈന്യമാണ് ഭരണവും സൈന്യമാണ് നിയമവും' എന്ന നിലനിൽക്കുമ്പോൾ ഇസ്ലാമാബാദിന് മറ്റുള്ളവർക്ക് 'ക്ലാസെടുക്കാൻ' കഴിയില്ലെന്ന് ഇന്ത്യ വ്യക്തമാക്കി.
യുഎൻ ജനറൽ അസംബ്ലിയുടെ ആറാമത് കമ്മിറ്റിയിൽ 'ദേശീയ അന്തർദേശീയ തലങ്ങളിലെ നിയമവാഴ്ച' എന്ന വിഷയത്തിൽ നടന്ന ചർച്ചയ്ക്കിടെ പാകിസ്ഥാൻ നടത്തിയ പരാമർശങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകാനുള്ള അവകാശം വെള്ളിയാഴ്ച ഇന്ത്യ വിനിയോഗിച്ചു.
"സ്വന്തം ചരിത്രം തന്നെ നിയമവാഴ്ചയെ പരിഹസിക്കുന്ന ഒരു രാജ്യത്ത് നിന്ന് അതിനെക്കുറിച്ച് ക്ലാസുകൾ കേൾക്കുന്നത് വിരോധാഭാസമാണ്," യുഎന്നിലെ ഇന്ത്യയുടെ പെർമനൻ്റ് മിഷൻ കൗൺസിലർ ആർ. മൈഥിലി പറഞ്ഞു. ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിൽ നിയമവാഴ്ചയെ പ്രതിരോധിക്കുമെന്ന് പാകിസ്ഥാൻ അവകാശപ്പെടുമ്പോൾ, അവരുടെ രാജ്യത്ത് സൈന്യമാണ് അത് ഫലപ്രദമായി തീരുമാനിക്കുന്നതെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
"സ്വന്തം കോടതികൾക്ക് പോലും അപ്രാപ്യമായ രീതിയിൽ സൈനിക ഭരണാധികാരികളെ പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്ന ഒരു രാജ്യത്തിന് ഈ കമ്മിറ്റിയിൽ നിയമവാഴ്ചയെക്കുറിച്ച് പ്രസംഗിക്കാൻ യാതൊരു അർഹതയുമില്ല," പാകിസ്ഥാൻ്റെ 26-ാം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി ജുഡീഷ്യൽ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനേറ്റ "യഥാർഥ പ്രഹരം" ആണെന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവർ പറഞ്ഞു.
പാകിസ്ഥാൻ്റെ ജുഡീഷ്യൽ സംവിധാനത്തിൻ്റെ ഘടനയിലും പ്രവർത്തനത്തിലും കാര്യമായ മാറ്റങ്ങൾക്ക് 26-ാം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി വഴിയൊരുക്കിയിരുന്നു. ഇത് നിയമവാഴ്ചയ്ക്കും മനുഷ്യാവകാശ സംരക്ഷണത്തിനും എതിരായാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്.
മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഇമ്രാൻ ഖാനെ ജയിലിലടച്ചതിലും മൈഥിലി പാകിസ്ഥാനെ രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചു. തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു സർക്കാരിനെയും കാലാവധി പൂർത്തിയാക്കാൻ അനുവദിക്കാത്ത, മുൻ പ്രധാനമന്ത്രിയെ അന്യായമായി ജയിലിലടയ്ക്കുകയും സ്വന്തം സുപ്രീം കോടതിയുടെ നിർദേശത്തിന് വിരുദ്ധമായി വൈദ്യസഹായം നിഷേധിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ഭരണകൂടം "നിയമവാഴ്ചയെ പരിഹസിക്കുകയാണ്" ചെയ്യുന്നതെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു.
ജനകീയമായ ഒരു പാർട്ടിയെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് തടയുക, സൈനിക കോടതികളിലൂടെ സാധാരണക്കാരെ ശിക്ഷിക്കുക, സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജിമാരുടെ വായടപ്പിക്കുക, മനുഷ്യാവകാശങ്ങൾ അടിച്ചമർത്തുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിലും അവർ പാകിസ്ഥാനെതിരെ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചു.
"എൻ്റെ പാകിസ്ഥാൻ സഹപ്രവർത്തകനോട് എനിക്ക് ഒരുകാര്യം മാത്രമേ പറയാനുള്ളൂ: നിങ്ങളുടെ ജനങ്ങളെ കേൾക്കുക," അവർ പറഞ്ഞു. ന്യൂനപക്ഷ അവകാശങ്ങളുടെയും മാധ്യമസ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെയും കാര്യത്തിലുള്ള സ്വന്തം വീഴ്ചകളിൽ നിന്ന് ശ്രദ്ധ തിരിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് പാകിസ്ഥാൻ്റെ ആരോപണങ്ങളെന്നും തുടർന്നുള്ള പ്രസ്താവനയിൽ മൈഥിലി തള്ളിക്കളഞ്ഞു.
മതന്യൂനപക്ഷങ്ങളോടുള്ള ഇന്ത്യയുടെ സമീപനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പാകിസ്ഥാൻ്റെ ആരോപണങ്ങൾ, ന്യൂനപക്ഷങ്ങളോടുള്ള അവരുടെ സ്വന്തം പെരുമാറ്റത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു "തന്ത്രപരമായ വഴിതിരിച്ചുവിടൽ" ആണെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു. രാജ്യം രൂപീകൃതമായതുമുതൽ പാകിസ്ഥാനിലെ ജനസംഖ്യയിൽ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ ശതമാനം നിരന്തരം കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും അവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
ഇസ്ലാമാബാദ്, ലാഹോർ, കറാച്ചി എന്നിവയ്ക്ക് പുറത്തുള്ള അസൈൻമെൻ്റുകൾക്ക് 'നോ ഒബ്ജക്ഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്' ആവശ്യപ്പെടുന്ന പാകിസ്ഥാൻ്റെ പുതിയ ഫോറിൻ മീഡിയ ഫെസിലിറ്റേഷൻ മാർഗനിർദേശങ്ങളെക്കുറിച്ചും മൈഥിലി പരാമർശിച്ചു.
"അങ്ങനെയൊരു രാജ്യത്ത്, ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ നാലാം തൂണിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും?" അവർ ചോദിച്ചു. അധികാരത്തിലിരിക്കുന്നവർക്ക് അവർ ഭരിക്കുന്ന ജനങ്ങളോട് നിയമവാഴ്ച പ്രകാരം ബാധ്യതയുണ്ടെന്നും, ആ വാഗ്ദാനം പാകിസ്ഥാൻ ആവർത്തിച്ച് ലംഘിച്ചുവെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഇന്ത്യയ്ക്ക് പാകിസ്ഥാനോട് യാതൊരു അഭിനിവേശവുമില്ലെന്നും, എന്നാൽ മറിച്ചാണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്നും മൈഥിലി വ്യക്തമാക്കി.
പഹൽഗാം ഭീകരാക്രമണത്തിന് തിരിച്ചടിയായി പാകിസ്ഥാനിലെയും പാക് അധിനിവേശ കശ്മീരിലെയും ഭീകരവാദ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ലക്ഷ്യമാക്കി 2025 മെയ് മാസത്തിൽ ഇന്ത്യ ആരംഭിച്ച ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂരിനെയും അവർ ന്യായീകരിച്ചു. "ക്രൂരമായ ഒരു ഭീകരാക്രമണത്തോടുള്ള അളന്നുകുറിച്ചതും ആനുപാതികവും കൃത്യവുമായ പ്രതികരണം" എന്നാണ് അവർ ഇതിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചത്.
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"അതിൻ്റെ ഫലത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ബോംബിട്ട എയർഫീൽഡുകളും തകർന്ന ഹാങ്ങറുകളുമാണ് വിജയമെങ്കിൽ, അവർക്ക് അത് ആസ്വദിക്കാൻ സ്വാഗതം," അവർ പറഞ്ഞു.
ഇന്ത്യയ്ക്കെതിരായ "വ്യാജ ആരോപണങ്ങളുടെ നീണ്ട പട്ടിക" എന്ന് അവർ വിശേഷിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ ആവർത്തിച്ച് വായിക്കുന്നത്, പാകിസ്ഥാൻ പ്രതിനിധികളെ അവരുടെ ജനങ്ങൾക്ക് നൽകിയ വാഗ്ദാനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കില്ലെന്നും, ആ വാഗ്ദാനങ്ങൾ പാലിക്കാൻ അവർക്ക് യാതൊരു ഉദ്ദേശ്യവുമില്ലെന്നും മൈഥിലി ആരോപിച്ചു.
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