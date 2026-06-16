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വീറ്റോ അധികാരത്തിൽ മാറ്റമില്ലാത്ത പരിഷ്കാരങ്ങൾ പരാജയം; യുഎന്നിൽ നിലപാട് കടുപ്പിച്ച് ഇന്ത്യ

ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭയിലെ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥിരം പ്രതിനിധി ഹരീഷ് പർവതനേനിയാണ് പുതിയ എലമെൻ്റ്സ് പേപ്പറിനെതിരെ ശക്തമായ വിയോജിപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്

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File photo of India’s Permanent Representative to the UN Ambassador Parvathaneni Harish (ANI)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 16, 2026 at 12:11 PM IST

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ന്യൂഡൽഹി: ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭ രക്ഷാസമിതിയിലെ സ്ഥിരമല്ലാത്ത അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം മാത്രം വർധിപ്പിക്കാനുള്ള നീക്കങ്ങളെ ശക്തമായി എതിർത്ത് ഇന്ത്യ. ഇത്തരം പരിഷ്കാരങ്ങൾ പരാജയമാണെന്നും, അഞ്ച് സ്ഥിരാംഗങ്ങളുടെ തീരുമാനമെടുക്കാനുള്ള അധികാരത്തിൽ ഇത് യാതൊരു മാറ്റവും വരുത്തില്ലെന്നും ഇന്ത്യ വ്യക്തമാക്കി. ന്യൂയോർക്കിൽ നടന്ന ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭ രക്ഷാസമിതി പരിഷ്കരണങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അന്തർസർക്കാർ ചർച്ചയിലാണ് ഇന്ത്യ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത്.

എലമെൻ്റ്സ് പേപ്പറിനെതിരെ വിയോജിപ്പ്
ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭയിലെ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥിരം പ്രതിനിധി ഹരീഷ് പർവതനേനിയാണ് പുതിയ എലമെൻ്റ്സ് പേപ്പറിനെതിരെ ശക്തമായ വിയോജിപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ഭൂരിഭാഗം അംഗരാജ്യങ്ങളുടെയും അഭിപ്രായങ്ങൾ കൃത്യമായി പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നതിൽ ഈ രേഖ പരാജയപ്പെട്ടുവെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. എലമെൻ്റ്സ് പേപ്പർ സഹ അധ്യക്ഷന്മാരുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ മാത്രമാണ് വ്യക്തമാക്കുന്നത്.

നിലവിലെ ചർച്ചകളുടെ അവസ്ഥയോ ഭൂരിപക്ഷം രാജ്യങ്ങളുടെയും അഭിപ്രായങ്ങളോ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് ഹരീഷ് പർവതനേനി പറഞ്ഞു. അംഗരാജ്യങ്ങൾക്കിടയിലെ യോജിപ്പുകളും വിയോജിപ്പുകളും രേഖയിൽ നിർവചിച്ചിരിക്കുന്ന രീതിയെയും ഇന്ത്യൻ പ്രതിനിധി ചോദ്യം ചെയ്തു. യോജിപ്പ് എന്നത് പൂർണമായ ഏകാഭിപ്രായമല്ലെന്നും, ഭൂരിപക്ഷത്തിൻ്റെ പിന്തുണയായി അതിനെ കണക്കാക്കാമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. യോജിപ്പുകളും വിയോജിപ്പുകളും കണ്ടെത്തുന്നതിലെ രേഖയുടെ സമീപനം അവ്യക്തമാണെന്നും അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി.

ബ്രിഡ്ജിങ് നിർദേശങ്ങളും പ്രാദേശിക സീറ്റുകളും
അംഗരാജ്യങ്ങൾ മുന്നോട്ടുവയ്ക്കുന്ന നിർദേശങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പരമാവധി രാഷ്ട്രീയ പിന്തുണയോടെ പരിഹാരം കണ്ടെത്തുകയാണ് അന്തർസർക്കാർ ചർച്ചകളുടെ ലക്ഷ്യമെന്ന് ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭ പൊതുസഭയുടെ 62/557 തീരുമാനം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഈ തീരുമാനത്തിൽ ബ്രിഡ്ജിങ് നിർദേശങ്ങളെക്കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുന്നില്ല. ഔദ്യോഗിക ചർച്ചാ രേഖ പുറത്തിറക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഇത്തരം നിർദേശങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കാറുള്ളൂവെന്നും അദ്ദേഹം ഓർമിപ്പിച്ചു.

എലമെൻ്റ്സ് പേപ്പറിൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥിരമായ പ്രാദേശിക സീറ്റുകൾ എന്ന നിർദേശത്തെയും ഹരീഷ് പർവതനേനി വിമർശിച്ചു. ഈ നിർദേശം രക്ഷാസമിതിയിലെ സ്ഥിരാംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം വർധിപ്പിക്കുന്നില്ല. ഇത്തരം സീറ്റുകളിൽ എത്തുന്ന രാജ്യങ്ങൾ അവരുടെ പ്രദേശങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതിന് പകരം സ്വന്തം താത്പര്യങ്ങൾക്കായി പ്രവർത്തിക്കുമെന്നതിനാൽ ഇത് പ്രാദേശിക പ്രാതിനിധ്യം എന്ന തത്ത്വത്തെ ദുർബലപ്പെടുത്തുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യ എക്കാലവും പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ചെറിയ ദ്വീപ് രാജ്യങ്ങളുടെ താത്പര്യങ്ങളെ ഈ നിർദേശം ബാധിക്കുമെന്നും, വീറ്റോ അധികാരത്തെയും സ്ഥിരാംഗത്വത്തെയും ഇത് ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

സ്ഥിരാംഗത്വവും ആഫ്രിക്കൻ പ്രാതിനിധ്യവും
സ്ഥിരാംഗത്വം എന്ന ആശയത്തിൽ കൂടുതൽ ചർച്ചകൾ ആവശ്യമാണെന്ന നിർദേശവും ഇന്ത്യ തള്ളി. ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭ ചാർട്ടറിലെ ആർട്ടിക്കിൾ 23 പ്രകാരം രക്ഷാസമിതി അംഗത്വത്തെ സ്ഥിരമെന്നും സ്ഥിരമല്ലാത്തതെന്നും കൃത്യമായി വിഭജിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഇതിൽ യാതൊരു അവ്യക്തതയുമില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

രക്ഷാസമിതിയിൽ ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങൾക്ക് പ്രാതിനിധ്യം നൽകണമെന്ന ആവശ്യത്തിന് ലഭിച്ച വലിയ പിന്തുണ എലമെൻ്റ്സ് പേപ്പറിൽ ഉൾപ്പെടുത്താത്തതിനെയും അദ്ദേഹം വിമർശിച്ചു. ആഫ്രിക്കൻ മാതൃകയിലുള്ള ചർച്ചകൾക്ക് പ്രധാന പങ്കാളികളുടെ പിന്തുണ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. സ്ഥിരാംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം വർധിപ്പിക്കുന്നതിന് ഭൂരിഭാഗം രാജ്യങ്ങളും നൽകിയ പിന്തുണയെ രേഖയിൽ കേവലം കുറച്ച് പ്രതിനിധികളുടെ അഭിപ്രായമായി ചുരുക്കിയെന്നും അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി. എൽ.69, ജി4, കാരികോം തുടങ്ങിയ ഗ്രൂപ്പുകളിലൂടെ രാജ്യങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കിയ ശക്തമായ പിന്തുണയെ ഇത് കൃത്യമായി പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നില്ല.

അധികാര ഘടനയിലെ മാറ്റം അനിവാര്യം
സ്ഥിരമല്ലാത്ത സീറ്റുകൾ വർധിപ്പിക്കുക എന്നത് വലിയൊരു യോജിപ്പായി രേഖ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിൽ അദ്ദേഹം ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചു. സ്ഥിരമല്ലാത്ത വിഭാഗത്തിൽ മാത്രം പരിഷ്കാരം കൊണ്ടുവരുന്നത് അഞ്ച് സ്ഥിരാംഗങ്ങളുടെ അധികാര ഘടനയിൽ മാറ്റം വരുത്തില്ലെന്നും ഇത് തികഞ്ഞ പരാജയമാണെന്നും അദ്ദേഹം ആവർത്തിച്ചു. എല്ലാം അംഗീകരിക്കുന്നത് വരെ ഒന്നും അംഗീകരിക്കില്ല എന്ന തത്ത്വം പുരോഗതി വൈകിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെതിരെയും അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.

രക്ഷാസമിതിയിലെ നിലവിലെ അസമത്വങ്ങൾ നിലനിർത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളാണ് ഈ വാദം ഉന്നയിക്കുന്നത്. ആഗോള തലത്തിൽ തീരുമാനങ്ങളെടുക്കുന്നതിൽ കൂടുതൽ നീതി ഉറപ്പാക്കാനും രക്ഷാസമിതിയെ കൂടുതൽ സന്തുലിതമാക്കാനുമാണ് സ്ഥിരാംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം വർധിപ്പിക്കണമെന്ന് ഇന്ത്യ ആവശ്യപ്പെടുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. വ്യക്തമായ സമയപരിധിയോടെ ഔദ്യോഗിക ചർച്ചാ രേഖ തയ്യാറാക്കാൻ സഹ അധ്യക്ഷന്മാരോട് അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇന്ത്യയുടെ ആശങ്കകൾ പരിഗണിച്ച് എലമെൻ്റ്സ് പേപ്പർ കൂടുതൽ വസ്തുതാപരമായി തിരുത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായും ഹരീഷ് പർവതനേനി വ്യക്തമാക്കി.

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TAGGED:

UNSC SEATS CRITICISM
NON PERMANENT UNSC SEATS
INDIA REJECTS EXPANSION
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INDIA REJECTS UNSC PROPOSAL

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