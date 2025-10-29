ETV Bharat / international

"ലോകത്തെ 10 % മുസ്‌ലിങ്ങള്‍ ജീവിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയില്‍", റോഹിങ്ക്യൻ അഭയാര്‍ഥികളോടുള്ള സമീപനത്തില്‍ മാറ്റം വന്നെന്ന യുഎൻ റിപ്പോര്‍ട്ട് തള്ളി ഇന്ത്യ

DILIP SAIKIA ROHINGYAN REFUGEES UNITED NATIONS india stands with rohingyans
Dilip Saikia (X@DilipSaikia4Bjp)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 29, 2025 at 11:08 AM IST

2 Min Read
ന്യൂയോർക്ക്: പഹൽഗാം ഭീകരാക്രമണം റോഹിങ്ക്യൻ അഭയാർഥികളോടുള്ള ഇന്ത്യൻ സമീപനത്തിൽ മാറ്റം കൊണ്ടുവന്നു എന്നുള്ള മനുഷ്യാവകാശ റിപ്പോർട്ടിനെ തള്ളി ഇന്ത്യ. 2025 ഏപ്രിലിൽ 26 പേരുടെ മരണത്തിന് കാരണമായ പഹൽഗാം ഭീകരാക്രമണം റോഹിങ്ക്യൻ അഭയാർഥികളോടുള്ള പെരുമാറ്റത്തെ ബാധിച്ചുവെന്ന പക്ഷാപാതപരമായ റിപ്പോർട്ട് തള്ളിയാണ് ഇന്ത്യ രംഗത്തെത്തിയത്.

പഹൽഗാമിൽ നടന്ന ഭീകരാക്രമണത്തെ തുടർന്ന് വർഗീയ കണ്ണിലൂടെയുള്ള പക്ഷപാതപരമായ സമീപനത്തെ ശക്തമായി അപലപിക്കുന്നതായി എംപി ദിലീപ് സൈകിയ ഐക്യരാഷ്‌ട്ര സഭയിൽ പറഞ്ഞു. പഹൽഗാം ഭീകരാക്രമണം മ്യാൻമറിൽ നിന്നുള്ള അഭയാർഥികളെ ബാധിച്ചുവെന്ന ആരോപണത്തിന് വസ്‌തുതാപരമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലെന്നും ദിലീപ് സൈകിയ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

അമേരിക്കയിലെ ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടി വക്താവും മ്യാൻമാറിലെ മനുഷ്യാവകാശങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ ഐക്യരാഷ്‌ട്ര സഭ നിയമിച്ച പ്രത്യേക റിപ്പോർട്ടറുമായ തോമസ് ആൻഡ്രൂസ് ഇന്ത്യയ്‌ക്കെതിരെ ഉന്നയിച്ച ആരോപണങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. തോമസ് ആൻഡ്രൂസിൻ്റെ മുൻവിധിയോടെയുള്ള റിപ്പോർട്ടിനെ നിരസിക്കുന്നതായും ദിലീപ് സൈകിയ പറഞ്ഞു.

ലോകത്തിലെ മുസ്‌ലിം ജനസംഖ്യയുടെ ഏകദേശം 10 ശതമാനം ഇന്ത്യയിലാണുള്ളത്. മുസ്‌ലിങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ മതങ്ങളിലുമുള്ള ആളുകൾ ഒരുമിച്ച് താമസിക്കുന്ന രാജ്യത്തെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തുക എന്ന ഏക ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് റിപ്പോർട്ട്. സ്ഥിരീകരിക്കാത്തതും വളച്ചൊടിച്ചതുമായ മാധ്യമ റിപ്പോർട്ടുകളെ ആശ്രയിച്ച് വിലയിരുത്തരുതെന്ന് തോമസ് ആൻഡ്രൂസിനോട് ദിലീപ് സൈകിയ വ്യക്തമാക്കി.

പഹൽഗാം ഭീകരാക്രമണത്തിൽ മ്യാൻമാറിൽ നിന്നുള്ള ആരും ആക്രമണത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ലെങ്കിലും റോഹിങ്ക്യൻ അഭയാർഥികൾ ഇന്ത്യയിൽ കടുത്ത സമ്മർദം അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് തോമസ് ആൻഡ്രൂസ് സമർപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ടിൽ അവകാശപ്പടുന്നുണ്ട്. വിവധ രാജ്യങ്ങളിലെ മനുഷ്യാവകാശ പ്രശ്‌നങ്ങളെ നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനായി ഐക്യരാഷ്‌ട്ര സഭയുടെ മനുഷ്യാവകാശ കൗൺസിൽ നിയമിക്കുന്ന സ്വതന്ത്ര വിദഗ്‌ധരാണ് പ്രത്യേക റിപ്പോർട്ടർമാർ. ഇത്തരം റിപ്പോർട്ടർമാർ സമർപ്പിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകളിൽ യുഎൻ സെക്രട്ടറി ജനറലിൻ്റെയോ ഐക്യരാഷ്‌ട്ര സഭയുടെയോ വീക്ഷണങ്ങളെ പ്രതിഫലിക്കണമെന്നില്ല.

സമീപ മാസങ്ങളിൽ ഇന്ത്യൻ അധികാരികൾ തങ്ങളെ വിളിച്ചുവരുത്തുകയും കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് ചോദ്യം ചെയ്‌തതായും റോഹിങ്ക്യൻ അഭയാർഥികൾ പറഞ്ഞതായി തോമസ് ആൻഡ്രൂസ് പറഞ്ഞു. നാടുകടത്തുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതായും റോഹിങ്ക്യൻ അഭയാർഥികളോട് ഇന്ത്യൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞതായും തോമസ് ആൻഡ്രൂസ് കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. ഏകദേശം 40 റോഹിങ്ക്യൻ അഭയാർഥികളെ കടൽമാർഗം മ്യാൻമർ തീരത്ത് എത്തിച്ചതായും മറ്റുള്ളവരെ ബംഗ്ലാദേശിലേക്ക് നാടുകടത്തിയതായും തോമസ് ആൻഡ്രൂസ് ആരോപിച്ചു.

മ്യാൻമാറിലെ റാഖൈൻ സംസ്ഥാനം കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന തീവ്ര ബുദ്ധിസ്റ്റ് വംശീയ സായുധ സംഘടനയാണ് അരാക്കൻ ആർമി. മ്യാന്‍മാറിലെ റഖൈനിഷയിൽ 2017 ഓഗസ്റ്റ് 25 ന് നടത്തിയ അരാക്കൻ ആർമിയുടെ ആക്രമണത്തിൽ വലിയോരു വിഭാഗം റോഹിങ്ക്യൻ ജനതയ്ക്ക് സ്വന്തം നാട് വിട്ട് പലായനം ചെയ്യേണ്ടിവന്നു. മ്യാന്‍മര്‍ സൈന്യം നടത്തിയ ഈ റോഹിങ്ക്യൻ വംശഹത്യയ്ക്ക് ശേഷം പത്ത് ലക്ഷത്തോളം വരുന്ന റോഹിങ്ക്യൻ അഭയാർഥികൾ ബംഗ്ലാദേശിൽ അഭയം തേടിയിരുന്നു.

