ഭീകരവാദത്തോട് വിട്ടുവീഴ്ചയില്ല; യുഎന്നിൽ നിലപാട് ആവർത്തിച്ച് ഇന്ത്യ
ന്യൂയോർക്കിൽ നടക്കുന്ന ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ എൺപത്തിയൊന്നാമത് പൊതുസഭാ സമ്മേളനത്തിൽ രാജ്യസഭ എംപി സിക്കന്ദർ കുമാറിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഇന്ത്യൻ സംഘമാണ് പങ്കെടുത്തത്
Published : October 9, 2026 at 10:57 AM IST
ന്യൂയോർക്ക്: ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ പൊതുസഭയിൽ (യുഎൻജിഎ) അതിർത്തി കടന്നുള്ള ഭീകരവാദത്തിനെതിരെ ശക്തമായ നിലപാട് ആവർത്തിച്ച് ഇന്ത്യ. ഭീകരവാദത്തോട് യാതൊരു വിട്ടുവീഴ്ചയുമില്ലെന്ന 'സീറോ ടോളറൻസ്' നയമാണ് രാജ്യം പിന്തുടരുന്നതെന്ന് ഇന്ത്യൻ പാർലമെൻ്ററി സംഘം വ്യക്തമാക്കി. ലോകസമാധാനത്തിന് ഏറ്റവും വലിയ ഭീഷണി ഉയർത്തുന്ന ഭീകരവാദത്തെ വേരോടെ പിഴുതെറിയാൻ ആഗോള സമൂഹം ഒന്നിക്കണമെന്നും ഇന്ത്യ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
യുഎൻഒസിടിയുമായി ഉഭയകക്ഷി ചർച്ച
ന്യൂയോർക്കിൽ നടക്കുന്ന ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ എൺപത്തിയൊന്നാമത് പൊതുസഭാ സമ്മേളനത്തിൽ രാജ്യസഭ എംപി സിക്കന്ദർ കുമാറിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഇന്ത്യൻ സംഘമാണ് പങ്കെടുത്തത്. ഭീകരവാദത്തെ ഒരു കാരണവശാലും ന്യായീകരിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
ന്യൂയോർക്കിലെ സന്ദർശനത്തിനിടെ യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് ഓഫീസ് ഓഫ് കൗണ്ടർ ടെററിസം (യുഎൻഒസിടി) ആക്ടിങ് അണ്ടർ സെക്രട്ടറി ജനറൽ അലക്സാണ്ടർ സുവേവുമായി ഇന്ത്യൻ സംഘം ഉഭയകക്ഷി ചർച്ചകൾ നടത്തി. ഭീകരവാദ വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയും യുഎൻഒസിടിയും തമ്മിലുള്ള സഹകരണം കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമവും ശക്തവുമാക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഇരുവരും വിശദമായി സംസാരിച്ചു. ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന ഭീകരവാദ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ചെറുക്കാൻ ഇത്തരം കൂട്ടായ്മകൾ അനിവാര്യമാണെന്ന് കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ വിലയിരുത്തി.
സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ ദുരുപയോഗം തടയണം
ഭീകരവാദത്തിനെതിരായ ആഗോള പോരാട്ടത്തിൽ സാങ്കേതിക സഹകരണത്തിനും ശേഷി വർധിപ്പിക്കുന്നതിനും ഇന്ത്യ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണെന്ന് പാർലമെൻ്ററി സംഘം ഉറപ്പുനൽകി. ആധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യകൾ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നതും അനധികൃതമായി പണം ഒഴുകുന്നതും തടയാൻ അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ ഏകോപനം അനിവാര്യമാണെന്ന് സിക്കന്ദർ കുമാർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഭരണകൂടങ്ങൾ സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്ന ഭീകര ശൃംഖലകൾക്കെതിരെ ലോകരാജ്യങ്ങൾ ഒറ്റക്കെട്ടായി നിർണായക നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണം. മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടിലേറെയായി അതിർത്തി കടന്നുള്ള ഭീകരവാദത്തിൻ്റെ കെടുതികൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അനുഭവിക്കുന്ന രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ. നിരപരാധികളായ നിരവധി മനുഷ്യരുടെ ജീവനാണ് ഇതിലൂടെ നഷ്ടമായത്. അതിനാൽ ആഗോള തലത്തിൽ ഇതിനെ നേരിടാൻ നിയമത്തിലധിഷ്ഠിതമായ ഒരു വ്യവസ്ഥ അനിവാര്യമാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
സുരക്ഷിത താവളങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കണം
യുഎൻഒസിടിയുമായി ഇൻ്റലിജൻസ് വിവരങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്നതിലും സൈബർ ഇടങ്ങളിലെ ഭീകരവാദം തടയുന്നതിലും ഇന്ത്യ നൽകുന്ന സംഭാവനകൾ സംഘം എടുത്തുകാട്ടി. ആഗോള നിയമവ്യവസ്ഥ കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകതയും ചർച്ചയായി. അതിർത്തി കടന്നുള്ള ഭീകരവാദികളുടെ സുരക്ഷിത താവളങ്ങൾ പൂർണമായും ഇല്ലാതാക്കാതെ ലോകത്ത് ശാശ്വതമായ സമാധാനം കൈവരിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന വ്യക്തമായ സന്ദേശം നൽകിയാണ് ഇന്ത്യൻ സംഘം സമ്മേളനം അവസാനിപ്പിച്ചത്. ഭീകരവാദത്തിനെതിരായ പോരാട്ടത്തിൽ ലോകരാജ്യങ്ങൾക്കൊപ്പം ഇന്ത്യ എക്കാലവും മുൻപന്തിയിലുണ്ടാകുമെന്നും, ഇതിനായി ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ എല്ലാ നീക്കങ്ങൾക്കും പൂർണ പിന്തുണ നൽകുമെന്നും ഔദ്യോഗിക വാർത്താക്കുറിപ്പിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
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