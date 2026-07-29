സ്വതന്ത്ര പലസ്തീൻ രാഷ്ട്രം അനിവാര്യം; യുഎന്നിൽ ദ്വിരാഷ്ട്ര പരിഹാരത്തിന് പിന്തുണയുമായി ഇന്ത്യ
പശ്ചിമേഷ്യയിലെ സാഹചര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് യുഎൻ രക്ഷാസമിതിയിൽ നടന്ന ചർച്ചയിലാണ് യുഎന്നിലെ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥിരം പ്രതിനിധി അംബാസഡർ പർവതനേനി ഹരീഷ് നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത്
Published : July 29, 2026 at 11:04 AM IST
ന്യുയോർക്ക്: പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷത്തിൽ പലസ്തീന് ശക്തമായ പിന്തുണ ആവർത്തിച്ച് ഇന്ത്യ. സ്വതന്ത്രവും പരമാധികാരവുമുള്ള ഫലസ്തീൻ രാഷ്ട്രം രൂപീകരിക്കണമെന്നും ഗസയിലെ മാനുഷിക പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കാൻ അടിയന്തര ആഗോള ഇടപെടൽ വേണമെന്നും ഐക്യരാഷ്ട്ര രക്ഷാസമിതിയിൽ ഇന്ത്യ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
പശ്ചിമേഷ്യയിലെ സാഹചര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് യുഎൻ രക്ഷാസമിതിയിൽ നടന്ന ചർച്ചയിലാണ് യുഎന്നിലെ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥിരം പ്രതിനിധി അംബാസഡർ പർവതനേനി ഹരീഷ് നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത്. പലസ്തീനികൾക്ക് ഇന്ത്യയുടെ പൂർണ പിന്തുണയുണ്ടാകുമെന്ന് അദ്ദേഹം ഉറപ്പുനൽകി. ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി ഒരു ഇന്ത്യൻ നയതന്ത്ര പ്രതിനിധി രക്ഷാസമിതിയിൽ അറബി ഭാഷയിലാണ് സംസാരിച്ചത് എന്നത് ശ്രദ്ധേയമായി.
ഇംഗ്ലീഷിൽ സംസാരിച്ചു തുടങ്ങിയ അദ്ദേഹം പിന്നീട് അറബിയിലേക്ക് മാറുകയായിരുന്നു. കെയ്റോയിലെ അമേരിക്കൻ സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് അറബി ഭാഷ പഠിച്ച ഹരീഷ് മികച്ച രീതിയിലാണ് സഭയിൽ സംസാരിച്ചത്. അദ്ദേഹം അറബിയിൽ സംസാരിച്ചപ്പോൾ യുഎൻ പരിഭാഷകർ അത് ഇംഗ്ലീഷ്, ഫ്രഞ്ച്, സ്പാനിഷ്, റഷ്യൻ, ചൈനീസ് എന്നീ ഔദ്യോഗിക ഭാഷകളിലേക്ക് തത്സമയം വിവർത്തനം ചെയ്തു.
India at UNSC says "world's focus on Strait of Hormuz" must not divert attention from Gaza— ANI Digital (@ani_digital) July 29, 2026
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കപ്പലുകൾക്ക് നേരെയുള്ള ആക്രമണം
മേഖലയിൽ താത്കാലിക ശമനത്തിന് ശേഷം വീണ്ടും ആക്രമണങ്ങൾ വർധിക്കുന്നത് ആശങ്കാജനകമാണെന്നും സംഘർഷം ലഘൂകരിക്കാൻ അടിയന്തര നടപടികൾ വേണമെന്നും ഇന്ത്യൻ പ്രതിനിധി ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഈ മാസം ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലൂടെ കടന്നുപോയ ജിഎഫ്എസ് ഗാലക്സി, എംടി അൽ ബാഹിയ, എംടി മൊംബാസ എന്നീ കപ്പലുകൾക്ക് നേരെയുണ്ടായ ആക്രമണങ്ങളെ അദ്ദേഹം ശക്തമായി അപലപിച്ചു. ഈ ആക്രമണങ്ങളിൽ ഒരു ഇന്ത്യക്കാരൻ കൊല്ലപ്പെടുകയും മറ്റൊരാളെ കാണാതാവുകയും ചെയ്തു.
ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റവർ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാർക്ക് പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം സഭയെ അറിയിച്ചു. നാവികർക്ക് നേരെയുള്ള ആക്രമണങ്ങളെയും ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് പോലെയുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര ജലപാതകളിലൂടെയുള്ള സ്വതന്ത്രവും സുരക്ഷിതവുമായ ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നതിനെയും ഇന്ത്യ എക്കാലവും അപലപിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. മേഖലയിൽ സമാധാനവും സുരക്ഷയും ഉറപ്പാക്കാൻ ചർച്ചകളിലൂടെയുള്ള നയതന്ത്ര പരിഹാരമാണ് വേണ്ടത്. വാണിജ്യ കപ്പലുകൾക്കും സിവിലിയൻ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾക്കും നേരെയുള്ള ആക്രമണങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നും അന്താരാഷ്ട്ര നിയമങ്ങൾ പാലിച്ച് സ്വതന്ത്രമായ ഗതാഗതം എത്രയും വേഗം പുനഃസ്ഥാപിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.
ഗസയിലെ മാനുഷിക പ്രതിസന്ധി
ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലെ പ്രശ്നങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഗസയിലെ രൂക്ഷമായ മാനുഷിക പ്രതിസന്ധിയിൽ നിന്ന് ലോകം മുഖം തിരിക്കരുതെന്ന് അറബി ഭാഷയിൽ സംസാരിക്കവെ അദ്ദേഹം ഓർമിപ്പിച്ചു. സാധാരണക്കാരുടെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുന്നതും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ തകർക്കപ്പെടുന്നതും വലിയ ആശങ്കയുണ്ടാക്കുന്ന കാര്യമാണ്.
ഇതിനെതിരെ അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹം അടിയന്തരമായി ഇടപെടണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. പലസ്തീനുമായി അടുത്ത ബന്ധമുള്ള വ്യക്തി കൂടിയാണ് പർവതനേനി ഹരീഷ്. ഇസ്രയേൽ ആക്രമണത്തിൽ തകർന്നടിഞ്ഞ ഗസ സിറ്റിയിൽ ഫലസ്തീൻ അതോറിറ്റിക്കുള്ള ഇന്ത്യയുടെ പ്രതിനിധിയായി അദ്ദേഹം നേരത്തെ സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ പലസ്തീൻ അഭയാർഥികളെ സഹായിക്കുന്ന യുഎൻ ഏജൻസിയായ യുഎൻആർഡബ്ല്യുഎയിലും അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്.
2023ൽ ഹമാസ് ഇസ്രയേലിൽ നടത്തിയ ആക്രമണത്തിന് പിന്നാലെ ആരംഭിച്ച ഇസ്രയേൽ സൈനിക നടപടിയിൽ ഗസയിൽ ഇതുവരെ ഏകദേശം 73,000 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടതായാണ് യുഎൻ കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ഇതിൽ ഏകദേശം 38,000 പേർ സ്ത്രീകളും പെൺകുട്ടികളുമാണ്. പലസ്തീനികളുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ ഗുണപരമായ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യ പൂർണ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണെന്ന് ഹരീഷ് വ്യക്തമാക്കി.
വികസന പദ്ധതികൾ, മാനുഷിക സഹായം, പലസ്തീൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഡിപ്ലോമസി നിർമാണം, യുഎൻആർഡബ്ല്യുഎയിലേക്കുള്ള സംഭാവന എന്നിവയുൾപ്പെടെ ഏകദേശം 175 ദശലക്ഷം ഡോളറാണ് ഇന്ത്യ പലസ്തീന് സഹായമായി നൽകിയത്. യുഎൻ ഏജൻസിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംഭാവന നൽകുന്ന രാജ്യങ്ങളിലൊന്നാണ് ഇന്ത്യ.
ഈ മാസം ബ്രസൽസിൽ നടന്ന പലസ്തീൻ ഡോണർ ഗ്രൂപ്പ് യോഗത്തിൽ പലസ്തീനിൽ ഒരു സ്പെഷാലിറ്റി ആശുപത്രി, കൃത്രിമ അവയവ നിർമാണ കേന്ദ്രം, വൊക്കേഷണൽ ട്രെയിനിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എന്നിവ സ്ഥാപിക്കാമെന്ന് ഇന്ത്യ ഉറപ്പുനൽകിയിട്ടുണ്ട്. പലസ്തീൻ ജനതയുടെ മാനുഷിക ദുരിതങ്ങൾ ലഘൂകരിക്കാൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനൊപ്പം തന്നെ സുസ്ഥിരമായ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പരിഹാരത്തിനായി ശ്രമിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.
സുരക്ഷിതവും അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടതുമായ അതിർത്തികൾക്കുള്ളിൽ ഇസ്രയേലിനൊപ്പം സമാധാനത്തോടെ ജീവിക്കുന്ന സ്വതന്ത്രവും പരമാധികാരവുമുള്ള പലസ്തീൻ രാഷ്ട്രം രൂപീകരിക്കുക എന്നതാണ് സമഗ്രവും ശാശ്വതവുമായ പരിഹാരത്തിന് അനിവാര്യമെന്ന് ഇന്ത്യ വിശ്വസിക്കുന്നതായും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
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