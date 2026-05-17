ഇന്ത്യ-നെതർലാൻഡ്‌സ് സൗഹൃദത്തിന് പുതിയ ഊർജ്ജം; പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും ഡച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി റോബ് ജെറ്റനും കൂടിക്കാഴ്‌ച നടത്തി

ആഗോള അനിശ്ചിതത്വങ്ങൾക്കിടയിൽ ഇന്ത്യയും നെതർലാൻഡ്‌സും തമ്മിലുള്ള തന്ത്രപരമായ പങ്കാളിത്തം കൂടുതൽ ശക്തമാക്കാൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും ഡച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി റോബ് ജെറ്റനും തമ്മിൽ നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ തീരുമാനമായി

പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും ഡച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി റോബ് ജെറ്റനും (ANI)
By ANI

Published : May 17, 2026 at 8:12 AM IST

നെതർലാൻഡ്‌സ് : ആഗോള അനിശ്ചിതത്വത്തിൻ്റെ സമയത്ത് വിശ്വസ്‌തരായ പങ്കാളികൾ തമ്മിലുള്ള സഹകരണത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം എടുത്തുകാണിക്കുമ്പോൾ, ഇന്ത്യയും നെതർലാൻഡ്‌സും ജനാധിപത്യം, സദ്ഭരണം, നിയമാധിഷ്‌ഠിത അന്താരാഷ്ട്ര ക്രമം എന്നിവയ്ക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നുവെന്ന് നെതർലാൻഡ്‌സ് പ്രധാനമന്ത്രി റോബ് ജെറ്റൻ ശനിയാഴ്‌ച പറഞ്ഞു .

ആഗോള, ഉഭയകക്ഷി വിഷയങ്ങൾ ഇരു നേതാക്കളും ചർച്ച ചെയ്‌തു

പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്‌ചയ്ക്ക് ശേഷം, ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് അടച്ചുപൂട്ടലും ഊർജ്ജ വിലകളിൽ അതിൻ്റെ സ്വാധീനവും ഉൾപ്പെടെ നിരവധി ആഗോള, ഉഭയകക്ഷി വിഷയങ്ങൾ ഇരു നേതാക്കളും ചർച്ച ചെയ്‌തതായി ജെറ്റൻ എക്‌സിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്‌തു. ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലെ തടസം ഊർജ്ജ വില വർദ്ധനവിന് കാരണമായെന്നും ഇത് ഇന്ത്യയെയും നെതർലാൻഡ്‌സിനെയും സാരമായി ബാധിച്ചുവെന്നും ഡച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

നവീകരണം, നിക്ഷേപം, സുസ്ഥിരത, പ്രതിരോധം തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലെ ഉഭയകക്ഷി സഹകരണം ഉയർത്തുന്നതിന് ഇന്ത്യയുടെ വേഗതയും വൈദഗ്ധ്യവും നെതർലൻഡ്‌സിൻ്റെ വൈദഗ്ധ്യവുമായി സംയോജിപ്പിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകത പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി നേരത്തെ ഊന്നിപ്പറഞ്ഞിരുന്നു.ഡച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി റോബ് ജെറ്റനുമായുള്ള പ്രതിനിധി തല ചർച്ചകളിൽ സംസാരിക്കവെ, ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സഹകരണത്തിലൂടെ പുതിയ മാനങ്ങളിൽ എത്താൻ കഴിയുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി മോദി പറഞ്ഞു.

"വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ സഹകരണത്തിൻ്റെ പാതയിൽ 2023-ൽ ഇന്ത്യ ജി20 നയിച്ച സമയത്ത്, ഞങ്ങൾ നെതർലൻഡ്‌സിനെ അതിഥി രാജ്യമായി പങ്കെടുക്കാൻ ക്ഷണിച്ചു. കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരിയിൽ ഇന്ത്യയിൽ നടന്ന എഐ ഇംപാക്‌ട്‌ ഉച്ചകോടിയിൽ നെതർലൻഡ്‌സിൻ്റെ മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി പങ്കെടുത്തതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമുണ്ട്. ഇന്ത്യ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ രാഷ്ട്രവും ആഗോളതലത്തിൽ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ വളരുന്ന പ്രധാന സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയുമാണ്. നെതർലൻഡ്‌സിലെയും യൂറോപ്പിലെയും പുതിയ തലമുറ നേതൃത്വത്തെയാണ് നിങ്ങൾ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത് ," പ്രധാനമന്ത്രി മോദി പറഞ്ഞു.

ഇന്ത്യ- നെതർലാൻഡ്‌സ് ബന്ധം

"നവീകരണം, നിക്ഷേപം, സുസ്ഥിരത, പ്രതിരോധം തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലെ നമ്മുടെ സഹകരണത്തെ പുതിയ മാനങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനായി, എല്ലാ മേഖലകളിലുമുള്ള നെതർലൻഡ്‌സിൻ്റെ വൈദഗ്ധ്യവും ഇന്ത്യയുടെ വേഗതയും വൈദഗ്ധ്യവും ഒരുപ്പോലെ സംയോജിപ്പിക്കണം ," പ്രധാനമന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പങ്കാളികളിൽ ഒന്നായാണ് നെതർലൻഡ്‌സിനെ കണക്കാക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച അഞ്ച് നിക്ഷേപകരിൽ ഒന്നാണ് നെതർലാൻഡ്‌സ് . ജനാധിപത്യ മൂല്യങ്ങൾ, വിപണി സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ, ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള പെരുമാറ്റം, ഇവയാണ് നമ്മുടെ പൊതുവായ ദർശനത്തിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ.ഇവ ഇന്ന് ഇന്ത്യ- നെതർലാൻഡ്‌സ് ബന്ധങ്ങളെ ഒരു തന്ത്രപരമായ പങ്കാളിത്തത്തിൻ്റെ തലത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുകയാണന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

ഡച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി ജെറ്റൻ്റെ ഊഷ്‌മളമായ സ്വാഗതത്തിന് നന്ദി അറിയിച്ച പ്രധാനമന്ത്രി , ഇന്ത്യ- നെതർലാൻഡ്‌സ് ബന്ധത്തിലെ ശ്രദ്ധേയമായ പുരോഗതി എടുത്തുപറഞ്ഞു.

"എനിക്കും എൻ്റെ പ്രതിനിധി സംഘത്തിനും നൽകിയ ഊഷ്‌മളമായ സ്വീകരണത്തിന് ഞാൻ വളരെ നന്ദി പറയുന്നു. ഏകദേശം ഒരു ദശാബ്‌ദത്തിനുശേഷം നെതർലാൻഡ്‌സ് സന്ദർശിക്കുന്നതിൽ എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ട് . കഴിഞ്ഞ ദശകത്തിൽ ഇന്ത്യ- നെതർലാൻഡ്‌സ് പങ്കാളിത്തം ശ്രദ്ധേയമായ പുരോഗതി കൈവരിച്ചു," അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഇന്ത്യൻ പ്രവാസികൾ സൗഹൃദത്തിൻ്റെ ജീവനുള്ള പാലം

പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെയും ഡച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി റോബ് ജെറ്റന്റെയും സാന്നിധ്യത്തിൽ ഇന്ത്യയും നെതർലാൻഡ്‌സും ധാരണാപത്രങ്ങൾ കൈമാറി.അഞ്ച് രാഷ്ട്ര സന്ദർശനത്തിൻ്റെ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി പ്രധാനമന്ത്രി മോദി ഇപ്പോൾ നെതർലൻഡ്‌സിലാണ്.ഡച്ച് സമൂഹത്തിന് ഇന്ത്യൻ പ്രവാസികൾ നൽകുന്ന സംഭാവനകളെയും ഇന്ത്യയ്ക്കും നെതർലൻഡ്‌സിനും ഇടയിലുള്ള സൗഹൃദത്തിൻ്റെ ജീവനുള്ള പാലമായി വർത്തിക്കുന്നതിനെയും പ്രധാനമന്ത്രി മോദി നേരത്തെ പ്രശംസിച്ചിരുന്നു .

ഹേഗിൽ എത്തിയ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക്, നെതർലൻഡ്‌സിലെ ഇന്ത്യൻ പ്രവാസികളുടെയും സുഹൃത്തുക്കളുടെയും ഒരു വലിയ സംഘം ആവേശഭരിതമായ സ്വീകരണം നൽകി.സാങ്കേതിക മേഖലയിലെ ഇന്ത്യൻ പ്രൊഫഷണലുകളുടെ എണ്ണത്തിലുള്ള വൻതോതിലുള്ള വർധനവും ഡച്ച് സർവകലാശാലകളിലെ ഇന്ത്യൻ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എണ്ണത്തിലുള്ള വർധനവും, പ്രത്യേകിച്ച് നവീകരണ മേഖലകളിൽ, ഇരു രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സമകാലിക പങ്കാളിത്തത്തിന് ശക്തി പകരുന്നതായി പ്രധാനമന്ത്രി എടുത്തുപറഞ്ഞു.

കായിക ബന്ധങ്ങൾ, പ്രത്യേകിച്ച് ക്രിക്കറ്റും ഹോക്കിയും, ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിന് പുതിയ ഊർജ്ജസ്വലത നൽകുന്നുണ്ടെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ പ്രസ്‌താവനയിൽ അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ശക്തമായതും വളരുന്നതുമായ വ്യാപാര സാമ്പത്തിക ബന്ധം അദ്ദേഹം അടിവരയിട്ടു, യൂറോപ്പിലെ ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും വലിയ കയറ്റുമതി കേന്ദ്രങ്ങളിലൊന്നാണ് നെതർലാൻഡ്‌സ് എന്നും അതിൻ്റെ മുൻനിര നിക്ഷേപ പങ്കാളികളിൽ ഒന്നാണെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഇന്ത്യ-യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ സ്വതന്ത്ര വ്യാപാര കരാർ ഇരുവിഭാഗത്തിനും പുതിയ അവസരങ്ങൾ തുറക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

'വിക്സിത് ഭാരത്' യാത്രയിലേക്ക് പ്രവാസികൾക്ക് ആഹ്വാനം

2047 ഓടെ വികസിത രാജ്യമായി മാറുന്നതിന് ഇന്ത്യയിൽ സംഭവിക്കുന്ന വളർച്ചയും പുരോഗതിയും - വിക്‌സിത് ഭാരത് - പ്രധാനമന്ത്രി എടുത്തുപറഞ്ഞു. അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ, ഉൽപ്പാദനം, ശുദ്ധമായ ഊർജ്ജം, ഡിജിറ്റൽ സംവിധാനങ്ങൾ എന്നിവയിലുടനീളം വ്യാപകമായ പുരോഗതിയിലൂടെ ഇന്ത്യയിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പരിവർത്തനത്തിൻ്റെ വ്യാപ്‌തിയും വേഗതയും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ആഗോള വളർച്ചയ്ക്കും സമൃദ്ധിക്കും സംഭാവന നൽകുമ്പോൾ തന്നെ ഇന്ത്യ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ സ്വന്തം ഭാവി രൂപപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു, വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം പറഞ്ഞു.

വിദേശത്ത് താമസിക്കുന്ന ഓരോ ഇന്ത്യക്കാരനും വേണ്ടി ഇന്ത്യൻ സർക്കാർ ഉറച്ചുനിൽക്കുന്നുവെന്നും അവരുടെ ക്ഷേമത്തിനായി പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി മോദി പ്രവാസി സമൂഹത്തിന് ഉറപ്പ് നൽകി. നെതർലൻഡ്‌സിലെ അവരുടെ അനുഭവം പ്രയോജനപ്പെടുത്തി വിക്‌സിത് ഭാരത് യാത്രയിൽ സജീവമായി സംഭാവന നൽകാൻ അദ്ദേഹം അവരോട് ആഹ്വാനം ചെയ്‌തു .

യൂറോപ്പിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇന്ത്യൻ വംശജർ വസിക്കുന്നത് നെതർലാൻഡ്‌സിലാണ് , ഇതിൽ ഏകദേശം 200,000 പേർ സുരിനാമിയൻ-ഹിന്ദുസ്ഥാനി സമൂഹത്തിൽപ്പെട്ടവരാണ്. ഇക്കാര്യത്തിൽ, നാലാം തലമുറ മുതൽ ആറാം തലമുറ വരെയുള്ള സുരിനാമിയൻ-ഹിന്ദുസ്ഥാനി പ്രവാസികൾക്ക് ഒസിഐ യോഗ്യതയിലെ ഉദാരവൽക്കരണം അദ്ദേഹം എടുത്തുകാട്ടി.

