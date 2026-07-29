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ഇന്ത്യ-നേപ്പാൾ നേരിട്ടുള്ള ആദ്യ ചരക്കുതീവണ്ടി സർവീസ് ആരംഭിച്ചു

ഇന്ത്യയും നേപ്പാളും തമ്മിലുള്ള പുതുക്കിയ റെയിൽ ട്രാൻസിറ്റ് പ്രോട്ടോക്കോൾ പ്രകാരമാണ് പുതിയ സർവീസ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത്

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First direct commercial container frieght train reaches Nepal (Photo/PIB) (PIB)
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By ANI

Published : July 29, 2026 at 8:03 AM IST

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ന്യൂഡൽഹി: ഇന്ത്യ-നേപ്പാൾ ചരക്കുഗതാഗത ബന്ധം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി കൊൽക്കത്ത തുറമുഖത്തുനിന്ന് നേപ്പാളിലെ ബിരാട്നഗർ കസ്റ്റംസ് യാർഡിലേക്ക് ആദ്യത്തെ നേരിട്ടുള്ള വാണിജ്യ കണ്ടെയ്നർ ചരക്കുതീവണ്ടി സർവീസ് വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കി. ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയുടെ ചരിത്രത്തിലെ സുപ്രധാന നാഴികക്കല്ലാണിത്.

പുതിയ അധ്യായം കുറിച്ച് റെയിൽവേ
പുതുക്കിയ ഇന്ത്യ-നേപ്പാൾ റെയിൽ ട്രാൻസിറ്റ് പ്രോട്ടോക്കോൾ പ്രകാരമാണ് ഈ സർവീസ് നടത്തിയത്. കനോല കയറ്റിയ 40 വാഗണുകളുള്ള തീവണ്ടിയാണ് അതിർത്തി കടന്നുള്ള ചരക്കുഗതാഗതത്തിൽ പുതിയ അധ്യായം കുറിച്ചുകൊണ്ട് യാത്ര പൂർത്തിയാക്കിയത്. അതിർത്തിയിൽ വച്ച് മറ്റ് വാഹനങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റിക്കയറ്റാതെ കൊൽക്കത്ത തുറമുഖത്തുനിന്ന് ബിരാട്നഗറിലേക്ക് നേരിട്ട് കണ്ടെയ്നറുകൾ എത്തിക്കാൻ പുതിയ സംവിധാനത്തിലൂടെ സാധിക്കും. ഇത് യാത്രാസമയം ഗണ്യമായി കുറയ്ക്കാനും ചരക്കുകൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിലെ ചെലവ് ചുരുക്കാനും സഹായിക്കുമെന്ന് റെയിൽവേ മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി. ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള അതിർത്തി കടന്നുള്ള വ്യാപാരത്തിൻ്റെ കാര്യക്ഷമതയും വിശ്വാസ്യതയും വർധിപ്പിക്കാനും ഇതിലൂടെ സാധിക്കും.

ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള തടസ്സങ്ങളില്ലാത്ത ചരക്കുഗതാഗതം സുഗമമാക്കുന്ന പുതുക്കിയ ഇന്ത്യ-നേപ്പാൾ റെയിൽ ട്രാൻസിറ്റ് പ്രോട്ടോക്കോൾ നടപ്പിലാക്കിയതിലൂടെയാണ് ഈ നേട്ടം സാധ്യമായത്. ഇന്ത്യയിലെ ജോഗ്ബാനിക്കും നേപ്പാളിലെ ബിരാട്നഗറിനും ഇടയിലുള്ള ബ്രോഡ്ഗേജ് റെയിൽപാതയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പുതിയ സർവീസ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. 2023 ജൂണിൽ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും അന്നത്തെ നേപ്പാൾ പ്രധാനമന്ത്രിയും ചേർന്നാണ് ഈ പാത ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത്. തുടർന്ന് 2025 നവംബറിൽ പുതുക്കിയ ലെറ്റർ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ ഒപ്പുവച്ചതോടെയാണ് ബിരാട്നഗറിലേക്കുള്ള നേരിട്ടുള്ള വാണിജ്യ റെയിൽ ഗതാഗതം പ്രവർത്തനസജ്ജമായത്. ഇത് ഉഭയകക്ഷി വ്യാപാരത്തിനും സാമ്പത്തിക സഹകരണത്തിനും പുതിയ അവസരങ്ങൾ തുറന്നിരിക്കുകയാണ്.

വ്യാപാര ബന്ധത്തിൽ കുതിച്ചുചാട്ടം
നേരിട്ടുള്ള ഈ ചരക്കുഗതാഗത സേവനം ഇറക്കുമതി, കയറ്റുമതി മേഖലകൾക്ക് വലിയ ഉത്തേജനം നൽകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. വേഗത്തിലുള്ളതും സാമ്പത്തികമായി ലാഭകരവും പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദവുമായ ഗതാഗത മാർഗമാണ് ഇതിലൂടെ ഒരുങ്ങുന്നത്. ചരക്കുകൾ പലയിടത്തായി മാറ്റിക്കയറ്റുന്നത് ഒഴിവാക്കുന്നതിലൂടെ വിതരണ ശൃംഖലയുടെ കാര്യക്ഷമത മെച്ചപ്പെടും. ഇത് അതിർത്തി കടന്നുള്ള വ്യാപാരത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കയറ്റുമതിക്കാർക്കും ഇറക്കുമതിക്കാർക്കും ലോജിസ്റ്റിക്സ് ഓപ്പറേറ്റർമാർക്കും വ്യവസായങ്ങൾക്കും വലിയ ഗുണം ചെയ്യും. ആധുനിക ഗതാഗത അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളിലൂടെ വ്യാപാരം എളുപ്പമാക്കുക എന്ന സർക്കാരിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതാണ് ഈ പദ്ധതി.

ഇന്ത്യയും നേപ്പാളും തമ്മിലുള്ള വ്യാപാര ബന്ധത്തിൽ നിർണായകമായ മാറ്റങ്ങൾക്ക് ഈ ചരക്കുതീവണ്ടി സർവീസ് വഴിയൊരുക്കും. നേപ്പാളിൻ്റെ പ്രധാന വ്യാപാര പങ്കാളിയായ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള ഈ നേരിട്ടുള്ള സർവീസ്, നേപ്പാളിലെ വ്യവസായ മേഖലയ്ക്ക് ആവശ്യമായ അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ വേഗത്തിൽ എത്തിക്കാൻ സഹായിക്കും. കൊൽക്കത്ത തുറമുഖത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം വർധിപ്പിക്കുന്നതിനൊപ്പം കിഴക്കൻ ഇന്ത്യയിലെ സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ഇത് ഊർജം പകരും.

അന്താരാഷ്ട്ര റെയിൽ കണക്റ്റിവിറ്റി വിപുലീകരിക്കുന്നതിലും ചരക്കുഗതാഗത ലോജിസ്റ്റിക്സ് ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിലും ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ നൽകുന്ന നിരന്തരമായ ശ്രദ്ധയാണ് ഈ നേട്ടത്തിലൂടെ പ്രതിഫലിക്കുന്നത്. റെയിൽ മാർഗമുള്ള ചരക്കുഗതാഗതം വർധിക്കുന്നത് ലോജിസ്റ്റിക്സ് ചെലവ് കുറയ്ക്കാനും ചരക്കുകളുടെ വിശ്വാസ്യത മെച്ചപ്പെടുത്താനും ഹരിത ഗതാഗതം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും സഹായിക്കും. അയൽരാജ്യങ്ങളുമായുള്ള സാമ്പത്തിക പങ്കാളിത്തം കൂടുതൽ ശക്തമാക്കാനും ഇത് വഴിയൊരുക്കും. പ്രാദേശിക വ്യാപാരത്തിനും സാമ്പത്തിക വളർച്ചയ്ക്കും തടസ്സങ്ങളില്ലാത്ത അന്താരാഷ്ട്ര കണക്റ്റിവിറ്റിക്കും പിന്തുണ നൽകുന്ന സംയോജിതവും കാര്യക്ഷമവും ഭാവിക്ക് അനുയോജ്യവുമായ ചരക്കുഗതാഗത ശൃംഖല കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിനുള്ള ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയുടെ ശ്രമങ്ങളിലെ മറ്റൊരു സുപ്രധാന നേട്ടമാണ് നേപ്പാളിലേക്കുള്ള ആദ്യത്തെ നേരിട്ടുള്ള വാണിജ്യ കണ്ടെയ്നർ ചരക്കുതീവണ്ടിയുടെ വിജയകരമായ സർവീസ്.

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TAGGED:

DIRECT FREIGHT TRAIN SERVICE
INDIA NEPAL TRADE RELATIONS
KOLKATA TO BIRATNAGAR TRAIN
INDIAN RAILWAYS NEW PROJECT
INDIA NEPAL FREIGHT TRAIN

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