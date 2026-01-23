ETV Bharat / international

തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മാനേജ്മെൻ്റ് ധാരണാപത്രത്തിൽ ഒപ്പുവച്ച് ഇന്ത്യയും നമീബീയും

2026 ലെ ഇന്ത്യ ഇന്റർനാഷണൽ കോൺഫറൻസ് ഓൺ ഡെമോക്രസി ആൻഡ് ഇലക്ഷൻ മാനേജ്‌മെൻ്റിൻ്റെ (ഐഐസിഡിഇഎം) ഭാഗമായാണ് ധാരണാപത്രത്തില്‍ ഒപ്പ് വച്ചത്.

Elsie T Nghikembua, Chairperson of the Electoral Commission of Namibia (ANI)
ന്യൂഡൽഹി: ആഗോള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മാനേജ്‌മെന്‍റ് സ്ഥാപനങ്ങളുമായുള്ള സഹകരണം വർധിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മാനേജ്മെൻ്റ് ധാരണാപത്രത്തിൽ ഒപ്പുവച്ച് ഇന്ത്യയും നമീബീയും. 2026 ലെ ഇന്ത്യ ഇന്റർനാഷണൽ കോൺഫറൻസ് ഓൺ ഡെമോക്രസി ആൻഡ് ഇലക്ഷൻ മാനേജ്‌മെൻ്റിൻ്റെ (ഐഐസിഡിഇഎം) ഭാഗമായാണ് ഇത്.

ഡൽഹിയിൽ നടന്ന സമ്മേളനത്തിൽ വച്ചാണ് ഇന്ത്യയുടെ മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാറും നമീബയയിലെ ഇലക്‌ടറൽ കമ്മീഷൻ ചെയർപേഴ്‌സൺ എൽസി ടി നിഗികെമ്പുവയും ഉഭയകക്ഷി കരാറിൽ ഒപ്പുവച്ചത്.

"തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മാനേജ്‌മെൻ്റ് സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്ന നിലയിൽ ഞങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. ഇന്ത്യ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജനാധിപത്യ രാജ്യമാണ്. നമീബിയയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ പങ്കാളിത്തം ഞങ്ങൾക്ക് പല തരത്തിൽ ഗുണം ചെയ്യും.", നമീബയയിലെ ഇലക്‌ടറൽ കമ്മിഷൻ ചെയർപേഴ്‌സൺ എൽസി ടി നിഗികെമ്പുവ പറഞ്ഞു.

ധാരണാപത്രത്തിലെ ഒരു മേഖല തങ്ങളുടെ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും കമ്മിഷനും വേണ്ടിയുള്ള ശേഷി വർധിപ്പിക്കലാണ്. വെർച്വലായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായും പരിശീലനം നടത്തും. ഇത് ഇരു രാജ്യങ്ങൾക്കും പ്രയോജനം ചെയ്യുന്ന ഒരു ഉഭയകക്ഷി കരാറാണെന്നും നിഗികൊമ്പുവ പറഞ്ഞു.

ഐഐസിഡിഇഎംൻ്റെ ലക്ഷ്യത്തെക്കുറിച്ചും അവർ പറഞ്ഞു. എല്ലാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മാനേജ്മെൻ്റ് സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും മെച്ചപ്പെട്ട സേവന വിതരണമാണ് ഫലം. ഓരോ രാജ്യവും അവരുടെ കാഴ്‌ചപാട് നൽകും ശുപാർശകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഓരോ രാജ്യവും സ്വന്തം പ്രവർത്തന മേഖലകൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന് ബാധകമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമെന്ന് നിഗികെമ്പുവ പറഞ്ഞു.

"നിരവധി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മാനേജണ്ടമെൻ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ എല്ലാ വിവരങ്ങളും അനുഭവങ്ങളും ഞങ്ങൾ പങ്കിടുന്നു. നാം അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന വെല്ലുവിളികൾ പരസ്‌പരം പഠിക്കുന്നു. അതിനാൽ ഈ വിവര മാറ്റവും ഇന്ത്യൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ്റെ നേതൃത്വവും വളരെ പ്രധാനമാണ്", പോർച്ചുഗലിൻ്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണർ ആന്ദ്രെ ജോവോ മൗറീഷ്യോ ലീറ്റോ ഡോ വല്ലെ വെമാൻസ് പറഞ്ഞു.

പോർച്ചുഗീസുകാർ കൈകാര്യം ചെയ്‌തതിനേക്കാൾ വളരെയധികം നന്നായി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ വോട്ടർമാരിലേക്കും എത്തിച്ചേരാൻ കഴിഞ്ഞു. അതിനാൽ ഇത് ഇന്ത്യൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ്റേത് വളരെ ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു പ്രവർത്തനമാണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

"ഇന്ത്യൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷനും ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷനും മുമ്പ് പല അവസരങ്ങളിലും ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവർ (ഐഐസിഡിഇഎം) ഒരു പ്രധാന പരിശീലന സ്ഥാപനമാണ്. കൂടാതെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മാനേജ്‌മെൻ്റ് ബോഡികൾ എന്ന നിലയിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് മാത്രമല്ല ലോകമെമ്പാടുമുള്ള നമുക്കെല്ലാവർക്കും ലഭ്യമായ സൗകര്യങ്ങൾ അവർ വാഗ്‌ദാനം ചെയ്യുന്നു", ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ ചെയർപേഴ്‌സൺ മൊസോത്തോ മോപ്യ പറഞ്ഞു.

"ഈ അന്താരാഷ്ട്ര സമ്മേളനത്തിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചതിൽ ഞങ്ങൾ നന്ദിയുള്ളവരാണ്. ഇന്ത്യൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷന് ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു. ഈ സമ്മേളനം ഇന്തോനേഷ്യയിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മാനേജ്‌മെൻ്റിനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ നൽകാനും സഹായിക്കാനും ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു,"എന്ന് ഇന്തോനേഷ്യയിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണർ ഇദാം ഹോളിക് പറഞ്ഞു.

"ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമുണ്ട്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിൽ മാത്രമല്ല, സാങ്കേതികവിദ്യയും ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിലും ഇന്ത്യയുടെ നേതൃത്വത്തെ ഞങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നു. ഇതൊരു അത്ഭുതകരമായ അവസരമാണ്," മെക്‌സിക്കോയിലെ ഇലക്‌ടറൽ കൗൺസിലർ നോർമ ഐറിൻ ഡി ലാ ക്രൂസ് മഗാന പറഞ്ഞു.

