ETV Bharat / international

വെനസ്വേലയ്ക്ക് കൈത്താങ്ങായി ഇന്ത്യ; രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് 'ഓപ്പറേഷൻ അമിസ്റ്റാഡ്'

ഇന്ത്യൻ മെഡിക്കൽ ടാസ്ക് ഫോഴ്സ്, സൈന്യത്തിൻ്റെ ഫീൽഡ് ആശുപത്രി യൂണിറ്റ്, 30 ടൺ ദുരിതാശ്വാസ സാമഗ്രികൾ, ആറ് ടൺ മരുന്നുകളും മെഡിക്കൽ ഉപകരണങ്ങളും എന്നിവയാണ് വെനസ്വേലയിലേക്ക് അയച്ചത്

OPERATION AMISTAD INDIA PROVIDE AIDS TO VENEZUELA EARTHQUAKE IN VENEZUELA RESCUE OPERATIONS IN VENEZUELA
India deploys specialized indian army medical contingent to venezuela (X@ADGPI)
author img

By ANI

Published : June 27, 2026 at 9:35 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ന്യൂഡൽഹി: ഭൂകമ്പം വൻ നാശം വിതച്ച വെനസ്വേലയ്ക്ക് കൈത്താങ്ങായി ഇന്ത്യയുടെ 'ഓപ്പറേഷൻ അമിസ്റ്റാഡ്' (Operation Amistad). ദുരന്തബാധിത പ്രദേശങ്ങളിൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിനും വൈദ്യസഹായത്തിനുമായി 41 അംഗ സംഘത്തെയും അവശ്യസാധനങ്ങളും ഇന്ത്യ വെനസ്വേലയിലേക്ക് അയച്ചു. വ്യോമസേനയുടെ രണ്ട് സി-17 ഗ്ലോബ്മാസ്റ്റർ വിമാനങ്ങളിലാണ് വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ സംഘം യാത്ര തിരിച്ചത്.

ഇന്ത്യൻ മെഡിക്കൽ ടാസ്ക് ഫോഴ്സ്, സൈന്യത്തിൻ്റെ ഫീൽഡ് ആശുപത്രി യൂണിറ്റ്, 30 ടൺ ദുരിതാശ്വാസ സാമഗ്രികൾ, ആറ് ടൺ മരുന്നുകളും മെഡിക്കൽ ഉപകരണങ്ങളും എന്നിവയാണ് വെനസ്വേലയിലേക്ക് അയച്ചതെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി. ഇതിനുപുറമെ അത്യാധുനിക സൗകര്യങ്ങളുള്ള രണ്ട് ഭീഷ്മ (BHISHM) പോർട്ടബിൾ ആശുപത്രികളും വിമാനത്തിലുണ്ട്. ഒൻപത് മെഡിക്കൽ ഓഫിസർമാർ ഉൾപ്പെടെ 60 പാരാ ഫീൽഡ് ആശുപത്രിയിൽ നിന്നുള്ള 41 അംഗ സംഘമാണ് രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിനായി പോയിട്ടുള്ളത്. പരിചയസമ്പന്നരായ രക്ഷാപ്രവർത്തകരും ആരോഗ്യവിദഗ്ധരും അടങ്ങുന്ന സംഘം വെനസ്വേലൻ അധികൃതരുമായി ചേർന്ന് തിരച്ചിലിനും അടിയന്തര വൈദ്യസഹായത്തിനും നേതൃത്വം നൽകും.

ഭീഷ്മ ക്യൂബ് ആശുപത്രികൾ
ഇന്ത്യയുടെ ആരോഗ്യ മൈത്രി പദ്ധതിക്ക് കീഴിൽ തദ്ദേശീയമായി വികസിപ്പിച്ചെടുത്തതാണ് ഭീഷ്മ ക്യൂബ്. അടിയന്തര ശസ്ത്രക്രിയകൾക്കും തീവ്രപരിചരണത്തിനും സൗകര്യമുള്ള ഈ മൊബൈൽ ആശുപത്രികൾക്ക് ഒരേസമയം 200 രോഗികൾക്ക് വരെ ചികിത്സ നൽകാൻ സാധിക്കും. ദുരന്തനിവാരണ രംഗത്ത് ഇന്ത്യയുടെ ശേഷി വർധിപ്പിക്കുന്നതിൽ ഭീഷ്മ ക്യൂബുകൾ നിർണായകമാണെന്ന് സൈന്യത്തിൻ്റെ അഡീഷനൽ ഡയറക്ടറേറ്റ് ജനറൽ ഓഫ് പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ (എഡിജിപിഐ) എക്സിലൂടെ അറിയിച്ചു. 'വസുധൈവ കുടുംബകം' എന്ന ആശയത്തിലൂന്നിയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഈ മാനുഷിക ഇടപെടലെന്നും സൈന്യം വ്യക്തമാക്കി.

ഈ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ വെനസ്വേലൻ സർക്കാരിനും ജനങ്ങൾക്കുമൊപ്പം ഇന്ത്യ ഉറച്ചുനിൽക്കുമെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നഷ്ടപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങളെ അനുശോചനം അറിയിച്ച മന്ത്രാലയം, പരിക്കേറ്റവർ വേഗത്തിൽ സുഖം പ്രാപിക്കട്ടെയെന്നും ആശംസിച്ചു. വെനസ്വേലൻ സർക്കാരുമായി നിരന്തരം ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നുണ്ടെന്നും ആവശ്യമെങ്കിൽ കൂടുതൽ സഹായങ്ങൾ നൽകാൻ ഇന്ത്യ തയാറാണെന്നും ഔദ്യോഗിക പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു.

മരണസംഖ്യ ഉയരുന്നു
വെനസ്വേലയിലുണ്ടായ തുടർച്ചയായ ഭൂകമ്പങ്ങളിൽ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 589 ആയി ഉയർന്നതായി ആക്ടിങ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡെൽസി റോഡ്രിഗസ് സ്റ്റേറ്റ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്ററായ വിടിവിയോട് വ്യക്തമാക്കി. 2980 പേർക്ക് പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. ദുരന്തം നടന്ന് 72 മണിക്കൂറുകൾ പിന്നിടുന്ന നിർണായക സമയത്ത് കെട്ടിടാവശിഷ്ടങ്ങൾക്കിടയിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നവരെ കണ്ടെത്താനുള്ള തീവ്രശ്രമത്തിലാണ് രക്ഷാപ്രവർത്തകർ. തിരച്ചിൽ പുരോഗമിക്കുന്നതിനാൽ മരണസംഖ്യ ഇനിയും ഉയർന്നേക്കാമെന്നാണ് സിഎൻഎൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ജീവൻ രക്ഷിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിൽ ആരും ഉറങ്ങിയിട്ടില്ലെന്നും ഇതിനോടകം നിരവധി പേരെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞതായും ഡെൽസി റോഡ്രിഗസ് പറഞ്ഞു. അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന സഹായങ്ങളെയും അവർ പ്രശംസിച്ചു.

ലാ ഗ്വെയ്റ (La Guaira) സംസ്ഥാനത്താണ് ഭൂകമ്പം ഏറ്റവും കൂടുതൽ നാശം വിതച്ചത്. ഇവിടം കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് നിലവിൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനം പുരോഗമിക്കുന്നത്. ദുരിതബാധിതർക്കായി കാരക്കാസിലെ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിൽ ഭക്ഷണവും വെള്ളവും മരുന്നുകളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള അവശ്യസാധനങ്ങൾ സംഭരിക്കുന്നതിനായി പ്രത്യേക കേന്ദ്രം സർക്കാർ സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിനുപുറമെ കാരബല്ലെഡ, വർഗാസ് തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളിലെ ദുരിതബാധിതർക്ക് സഹായമെത്തിക്കാൻ നൂറുകണക്കിന് സാധാരണ പൗരന്മാരും സന്നദ്ധപ്രവർത്തകരായി രംഗത്തുണ്ട്.

Also read:'സ്ത്രീകളെ ആദരിക്കുന്നിടത്ത് ദേവന്‍മാര്‍ വസിക്കുന്നു'; മനുസ്‌മൃതി ശ്ലോകവുമായി പുതിയ എൻസിഇആർടി പാഠപുസ്‌തകം

TAGGED:

INDIA VENEZUELA RELATIONS
BHISHM CUBE HOSPITAL
EARTHQUAKE RESCUE OPERATIONS
HUMANITARIAN ASSISTANCE MISSION
OPERATION AMISTAD

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.