ഇന്ത്യ-യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ വ്യാപാര കരാർ: വ്യാപാരം, സാങ്കേതികവിദ്യ, സുരക്ഷ എന്നിവയിൽ ധാരണ
2026 ജനുവരിയിൽ നടന്ന 16ആമത് ഇന്ത്യ-യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ ഉച്ചകോടിയിൽ അംഗീകരിച്ച സംയുക്ത കരാറിൽ ട്രേഡ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി കൗൺസിലിൻ്റെ നവീകരണം അന്തിമമാക്കാനായിരുന്നു തീരുമാനം.
By ANI
Published : July 16, 2026 at 9:57 AM IST
ബെൽജിയം: ഇന്ത്യ-യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ ട്രേഡ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി കൗൺസിലിൻ്റെ മൂന്നാം യോഗത്തിൽ നിർണായക കരാറുകളിൽ ധാരണ. വ്യാപാരം, സാങ്കേതികവിദ്യ, സുരക്ഷ എന്നിവയിൽ തന്ത്രപരമായ സഹകരണം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിൽ ഇന്ത്യയും യൂറോപ്യൻ യൂണിയനും ധാരണയിലെത്തി. കൃത്രിമബുദ്ധി, സെമികണ്ടക്ടറുകൾ, ക്വാണ്ടം സാങ്കേതികവിദ്യകൾ, ശുദ്ധമായ ഊർജ്ജം, പ്രതിരോധശേഷിയുള്ള വിതരണ ശൃംഖലകൾ എന്നിവയിൽ സഹകരണം കൂടുതൽ ആഴത്തിലാക്കാനും ഇരുപക്ഷവും ധാരണയിലെത്തി. ബ്രസ്സൽസിൽ നടന്ന യോഗത്തിലാണ് നിർണായക തീരുമാനം.
2026 ജനുവരിയിൽ നടന്ന 16ആമത് ഇന്ത്യ-യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ ഉച്ചകോടിയിൽ അംഗീകരിച്ച സംയുക്ത കരാറിൽ വർഷാവസാനത്തോടെ ട്രേഡ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി കൗൺസിലിൻ്റെ നവീകരണം അന്തിമമാക്കാനായിരുന്നു തീരുമാനം. ഇതേതുടർന്ന് പ്രധാന ഗവേഷണ-നവീകരണ ഫണ്ടിങ് പ്രോഗ്രാമായ ഹൊറൈസണിൽ യൂറോപ്പുമായുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഔപചാരിക ചർച്ചകൾ ആരംഭിക്കാനും യോഗത്തിൽ തീരുമാനമായി.
ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾ ചാർജിങ് സാങ്കേതിക വിദ്യകളിലും പരീക്ഷണങ്ങളിലും ഇന്നൊവേഷൻ ഹബ് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചു. സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾക്ക് വിപണി പ്രവേശനത്തിനും വാണിജ്യവത്ക്കരണ അവസരങ്ങൾക്കും പിന്തുണ നൽകുന്നതിനായി ഡീപ്-ടെക് ക്ലീൻ ടെക്നോളജികളെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഇരു രാജ്യങ്ങളും സ്റ്റാർട്ടപ്പ് പങ്കാളിത്തവും ആരംഭിച്ചു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സാങ്കേതികവിദ്യകൾ, ഡിജിറ്റൽ ഗവേണൻസ്, ഡിജിറ്റൽ കണക്റ്റിവിറ്റി, വ്യാപാരം, നിക്ഷേപം, പ്രതിരോധശേഷിയുള്ള മൂല്യ ശൃംഖലകൾ എന്നിവയിലെ പുരോഗതി യോഗം അവലോകനം ചെയ്തു. പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ, കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം, ബയോഇൻഫോർമാറ്റിക്സ് എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംയുക്ത ഗവേഷണ സംരംഭങ്ങളിലൂടെ കൂടുതൽ സഹകരണം ഇരുപക്ഷവും പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുമെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു.
2026 ജനുവരിയിൽ ഒപ്പുവച്ച നൂതന ഇലക്ട്രോണിക് സിഗ്നേച്ചറുകളും സീലുകളും സംബന്ധിച്ച ഭരണപരമായ കരാറിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഡിജിറ്റൽ വാലറ്റുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഡിജിറ്റൽ ട്രസ്റ്റ് സേവനങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനക്ഷമത സംബന്ധിച്ച സാങ്കേതിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടരാൻ ഇന്ത്യയും യൂറോപ്യൻ യൂണിയനും സമ്മതിച്ചു. കൂടാതെ മാലിന്യത്തിൽ നിന്ന് ഹൈഡ്രജൻ, സമുദ്ര മലിനീകരണം, വൈദ്യുത വാഹന ബാറ്ററി പുനരുപയോഗം എന്നിവയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള പദ്ധതികൾ ഉൾപ്പെടെ നാല് വർഷത്തിനിടെ 60 ദശലക്ഷം യൂറോയുടെ നിക്ഷേപം ഇരുപക്ഷവും അവലോകനം ചെയ്തു.
ബഹുമുഖ വ്യാപാര സംവിധാനത്തിനുള്ള പിന്തുണയും സമകാലിക വ്യാപാര വെല്ലുവിളികളും യോഗത്തിൽ ഇരുപക്ഷവും ആവർത്തിച്ചു. ഡിജിറ്റൽ സാങ്കേതികവിദ്യകൾ, ശുദ്ധമായ ഊർജ്ജം, പ്രതിരോധശേഷിയുള്ള മൂല്യ ശൃംഖലകൾ എന്നിവയിൽ ഫലങ്ങൾ നൽകുന്നതിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഇന്ത്യയും യൂറോപ്യൻ യൂണിയനും വരും മാസങ്ങളിൽ പദ്ധതികള് ആവിശ്കരിക്കും.
Also Read: 'സമയപരിധി നിശ്ചയിക്കുന്നത് ഇഷ്ടമല്ല, അവര്ക്ക് കാര്യങ്ങളെല്ലാം അറിയാം'; ഇറാനിലെ പാലം ആക്രമണത്തില് ട്രംപ്