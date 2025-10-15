യുഎന് മനുഷ്യാവകാശ കൗൺസിലിലേക്ക് എതിരില്ലാതെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട് ഇന്ത്യ; കാലാവധി ആരംഭിക്കുക അടുത്ത വര്ഷം, കാരണം അറിയാം...
മനുഷ്യാവകാശങ്ങളോടും മൗലിക സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങളോടും ഉള്ള ഇന്ത്യയുടെ അചഞ്ചലമായ പ്രതിബദ്ധതയാണ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പെന്ന് യുഎന്നിലെ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥിരം പ്രതിനിധി പി ഹരീഷ്.
Published : October 15, 2025 at 10:19 AM IST
ജനീവ: യുഎന് മനുഷ്യാവകാശ കൗൺസിലിലേക്ക് ഏഴാം തവണയും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട് ഇന്ത്യ. അടുത്ത വർഷം മുതൽ മൂന്ന് വർഷത്തെ കാലാവധിയിലേക്കാണ് ഇന്ത്യ എതിരില്ലാതെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. മനുഷ്യാവകാശങ്ങളോടും മൗലിക സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങളോടും ഉള്ള ഇന്ത്യയുടെ അചഞ്ചലമായ പ്രതിബദ്ധതയാണ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് യുഎന്നിലെ സ്ഥിരം പ്രതിനിധി പി ഹരീഷ് പറഞ്ഞു.
ഇന്ത്യയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സംബന്ധിച്ച പൊതുസഭയുടെ പ്രഖ്യാപനത്തിന് പിന്നാലെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രതികരണം. ആഗോളതലത്തിൽ മനുഷ്യാവകാശ തത്വങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനും ചര്ച്ചകള് വളർത്തുന്നതിനും കൂട്ടായ പുരോഗതി കൈവരിക്കുന്നതിനും ഭിന്നതകൾ നികത്തുന്നതിനുമുള്ള സമർപ്പണത്തിൻ്റെ പ്രതിഫലനമാണ് തങ്ങളുടെ സ്ഥാനാര്ഥിത്വമെന്ന് നാമനിർദേശം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇന്ത്യ പറഞ്ഞിരുന്നു.
"വസുധൈവ കുടുംബകം (ലോകം ഒരു കുടുംബം) എന്ന ഇന്ത്യയുടെ ശാശ്വത തത്ത്വചിന്ത ആഗോള ഐക്യം, തുറസായ നിലപാട്, പരസ്പര ബഹുമാനം എന്നിവയോടുള്ള അതിൻ്റെ അചഞ്ചലമായ പ്രതിബദ്ധതയെ അടിവരയിടുന്നു. പൗരന്മാരുടെ മൗലികാവകാശങ്ങൾ ഉറപ്പുനൽകുകയും നീതി, സ്വാതന്ത്ര്യം, സമത്വം എന്നിവയുടെ ആദർശങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന തങ്ങളുടെ ഭരണഘടനയിൽ വേരൂന്നിയതാണ് മനുഷ്യാവകാശങ്ങളോടുള്ള പ്രതിബദ്ധത"- എന്നും ഇന്ത്യ പ്രതികരിച്ചിരുന്നു.
ജനീവ ആസ്ഥാനമായുള്ള 47 അംഗ മനുഷ്യാവകാശ കൗൺസില് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മനുഷ്യാവകാശങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും അംഗരാജ്യങ്ങളിലെ സ്ഥിതി അവലോകനം ചെയ്യുന്നതിനും പ്രശ്നങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനുമുള്ള പ്രധാന ഐക്യരാഷ്ട്രസഭാ സ്ഥാപനമാണ്. മേഖലാടിസ്ഥാനത്തിൽ സീറ്റുകൾ നിര്ണയിച്ചിരിക്കുന്നതിനാല് ഏഷ്യ-പസഫിക് രാജ്യങ്ങൾക്ക് 17 സീറ്റുകൾ ലഭിക്കും. അവയിൽ നാലെണ്ണത്തില് റൊട്ടേഷൻ സമ്പ്രദായത്തിലാണ് ഈ വർഷം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നത്.
ഇന്ത്യയ്ക്ക് ലഭിച്ചത് 177 വോട്ടുകൾ
ഏഷ്യ-പസഫിക് മേഖലയിലെ നാല് സീറ്റുകളിൽ ഒന്നിലേക്ക് ഇന്ത്യ എതിരില്ലാതെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുകയായിരുന്നു. എന്നാല് നിയമങ്ങൾ പ്രകാരം നടന്ന പ്രോഫോർമ വോട്ടെടുപ്പിൽ 188 വോട്ടുകളിൽ 177 വോട്ടുകളാണ് രാജ്യം നേടിയത്. 2024-ലാണ് ഇന്ത്യ അവസാനമായി മനുഷ്യാവകാശ കൗണ്സിലില് സേവനമനുഷ്ഠിച്ചത്. തുടര്ച്ചയായ രണ്ടാം തവണയാണ് രാജ്യം തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നത്. എന്നാല് തുടർച്ചയായി രണ്ട് തവണയിൽ കൂടുതൽ രാജ്യങ്ങൾക്ക് അംഗത്വം അനുവദിക്കാത്തതിനാൽ, ഈ വർഷം ഇടവേള എടുത്ത ഇന്ത്യ അടുത്ത വർഷം മുതലുള്ള കാലാവധിക്കായി മത്സരിക്കുകയായിരുന്നു.
2006-ലാണ് പൊതുസഭ മനുഷ്യാവകാശ കൗണ്സില് രൂപീകരിച്ചത്. ആദ്യ ടേമില് തന്നെ ഇന്ത്യ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിരുന്നു. അതേസമയം ചൊവ്വാഴ്ച തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട മറ്റ് 13 രാജ്യങ്ങൾ അംഗോള, ബ്രിട്ടൻ, ചിലി, ഇക്വഡോർ, ഈജിപ്ത്, എസ്തോണിയ, ഇറാഖ്, ഇറ്റലി, മൗറീഷ്യസ്, പാകിസ്ഥാൻ, സ്ലോവേനിയ, ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക, വിയറ്റ്നാം എന്നിവയായിരുന്നു.
നിലവില് അമേരിക്ക മനുഷ്യാവകാശ കൗണ്സിലിൻ്റെ ഭാഗമല്ല. കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരിയിൽ പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് തൻ്റെ രാജ്യം ഇനി മനുഷ്യാവകാശ കൗണ്സിലുമായി ഇടപഴകില്ലെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു.