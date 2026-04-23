ETV Bharat / international

ഇന്ത്യ ഈജിപ്‌ത് പ്രതിരോധ ബന്ധം ദൃഢമാകുന്നു; പതിനൊന്നാമത് സംയുക്ത സമിതി യോഗം കെയ്‌റോയിൽ പൂർത്തിയായി

പ്രതിരോധ ബന്ധങ്ങൾ കൂടുതൽ ആഴത്തിലാക്കി ഇന്ത്യയും ഈജിപ്‌തും, സൈനിക സഹകരണ പരിശീലനത്തിലും പ്രതിരോധ വ്യവസായ പങ്കാളിത്തത്തിലും കൂടുതല്‍ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തും, സമുദ്ര സുരക്ഷാ സഹകരണം വർധിപ്പിക്കുന്നതിനും ചര്‍ച്ച

author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : April 23, 2026 at 7:43 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

കെയ്‌റോ: ഇന്ത്യയും ഈജിപ്‌തും തമ്മിലുള്ള തന്ത്രപരമായ പ്രതിരോധ പങ്കാളിത്തം കൂടുതൽ ഉയരങ്ങളിലേക്ക്. ഉഭയകക്ഷി പ്രതിരോധ സഹകരണം വർധിപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ഇരു രാജ്യങ്ങളുടെയും പതിനൊന്നാമത് സംയുക്ത പ്രതിരോധ സമിതി യോഗം ഈജിപ്ഷ്യൻ തലസ്ഥാനമായ കെയ്‌റോയിൽ വെച്ച് നടന്നു. പ്രതിരോധ മേഖലയിൽ ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം കൂടുതൽ ദൃഢമാക്കുന്നതിനുള്ള നിർണായക തീരുമാനങ്ങൾ യോഗത്തിൽ കൈക്കൊണ്ടു.

ഇന്ത്യൻ പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയത്തിലെ ജോയിൻ്റ് സെക്രട്ടറി (അന്താരാഷ്ട്ര സഹകരണം) അമിതാഭ് പ്രസാദിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഉന്നതതല സംഘമാണ് ചർച്ചകളിൽ പങ്കെടുത്തത്. മുൻ യോഗങ്ങളിലെ തീരുമാനങ്ങളുടെ പുരോഗതി വിലയിരുത്തിയ സമിതി, 2026-27 കാലയളവിലേക്കുള്ള സമഗ്രമായ പ്രതിരോധ സഹകരണ പദ്ധതിക്ക് അംഗീകാരം നൽകി.

ഇരു രാജ്യങ്ങളിലെയും സൈനികർ തമ്മിലുള്ള സംയുക്ത പരിശീലന വിനിമയങ്ങൾ കൂടുതൽ ശക്തമാക്കും. സമുദ്ര സുരക്ഷാ സഹകരണം വർധിപ്പിക്കുന്നതിനും സൈനികാഭ്യാസങ്ങളുടെ വ്യാപ്‌തിയും സങ്കീർണതയും ഉയർത്തുന്നതിനും ധാരണയായി.

പ്രതിരോധ ഉൽപ്പാദനത്തിലും നൂതന സാങ്കേതിക വിദ്യകളിലും പരസ്പര സഹകരണം ഉറപ്പാക്കും. ഇന്ത്യൻ പ്രതിരോധ വ്യവസായത്തിൻ്റെ വളർച്ചയെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദമായ അവതരണം യോഗത്തിൽ നടന്നു. ഇന്ത്യയുടെ പ്രതിരോധ ഉൽപ്പാദനം നിലവിൽ 20 ബില്യൺ യുഎസ് ഡോളർ കവിഞ്ഞതായും, 4 ബില്യൺ ഡോളറിനടുത്ത് മൂല്യമുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ലോകത്തെ നൂറിലധികം രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്നതായും ഇന്ത്യൻ പ്രതിനിധി സംഘം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

പ്രതിരോധ നിർമ്മാണ മേഖലയിൽ 'സഹ-വികസനം', 'സഹ ഉൽപ്പാദനം' എന്നിവയ്ക്കുള്ള സാധ്യതകൾ ഇരു രാജ്യങ്ങളും പരിശോധിക്കും. ഇതിനായി ഒരു പ്രത്യേക 'പ്രതിരോധ വ്യവസായ സഹകരണ പദ്ധതി' വികസിപ്പിക്കാനും യോഗത്തിൽ തീരുമാനമായി.

യോഗത്തോടനുബന്ധിച്ച് നടന്ന നാവികസേനാ സ്റ്റാഫ് ചർച്ചകളിൽ ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്ര മേഖലയിലെ നാവിഗേഷൻ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉറപ്പാക്കുന്നതിൽ ഇന്ത്യൻ നാവികസേനയുടെ പങ്കും ഇൻഫർമേഷൻ ഫ്യൂഷൻ സെനൻ്റിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളും വിശദീകരിച്ചു. കൂടാതെ, ഇന്ത്യൻ സംഘം ഈജിപ്ഷ്യൻ വ്യോമസേനാ കമാൻഡർ ലെഫ്റ്റനൻ്റ് ജനറൽ അമർ അബ്‌ദുൽ റഹ്മാൻ സഖറുമായും കൂടിക്കാഴ്‌ച നടത്തി. ഇരു രാജ്യങ്ങളുടെയും വ്യോമസേനകൾ തമ്മിലുള്ള സൗഹൃദം കൂടുതൽ ഊഷ്മളമാക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ചർച്ചകൾ നടന്നു.

ആദരമർപ്പിച്ച് പ്രതിനിധി സംഘം

സന്ദർശനത്തിനിടെ, ലോകമഹായുദ്ധങ്ങളിൽ ജീവൻ ബലിയർപ്പിച്ച ഇന്ത്യൻ ധീരജവാന്മാരുടെ സ്‌മരണാർത്ഥം കെയ്‌റോയിലെ ഹെലിപോളിസ് യുദ്ധസ്‌മാരകത്തിൽ ഇന്ത്യൻ പ്രതിനിധി സംഘം പുഷ്‌പചക്രം അർപ്പിച്ചു. 2022 സെപ്റ്റംബറിൽ ഒപ്പുവെച്ച ധാരണാപത്രവും 2023-ൽ ബന്ധം തന്ത്രപരമായ പങ്കാളിത്തത്തിലേക്ക് ഉയർത്തിയതും ഇന്ത്യ-ഈജിപ്‌ത് ബന്ധത്തിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങളാണ് ഉണ്ടാക്കിയത്.

കെയ്‌റോയിൽ നടന്ന പതിനൊന്നാമത് യോഗം ഈ പങ്കാളിത്തത്തെ കൂടുതൽ കരുത്തുറ്റതാക്കി മാറ്റുമെന്നുറപ്പാണ്. പ്രാദേശിക സുരക്ഷയ്ക്കും സ്ഥിരതയ്ക്കും ഈ സഹകരണം വലിയ സംഭാവനകൾ നൽകുമെന്ന് ഇരുപക്ഷവും പ്രത്യാശ പ്രകടിപ്പിച്ചു.

TAGGED:

INDIA EGYPT DEFENCE TIES
INDIA EGYPT JOINT COMMITTEE MEETING
INDIA EGYPT COOPERATION
INDIA EGYPT CAIRO MEETING DETAILS
INDIA EGYPT DEFENCE TALKS

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.