ഭീകരവാദത്തെ മനുഷ്യരാശിക്കെതിരായ കുറ്റകൃത്യമായി പരിഗണിക്കണം; യുഎന്നിൽ ഇന്ത്യയുടെ നിർണായക നീക്കം
മനുഷ്യരാശിക്കെതിരായ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ തടയുന്നതിനും ശിക്ഷിക്കുന്നതിനുമായി 2028ൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന സമ്മേളനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടന്ന യോഗത്തിലാണ് യുഎന്നിലെ ഇന്ത്യൻ മിഷൻ കൗൺസിലർ ആർ. മൈഥിലി രാജ്യത്തിൻ്റെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത്
Published : October 13, 2026 at 9:28 AM IST
ന്യുയോർക്ക്: മനുഷ്യരാശിക്കെതിരായ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ തടയുന്നതിനും ശിക്ഷിക്കുന്നതിനുമായി ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ (യുഎൻ) കൊണ്ടുവരുന്ന പുതിയ ആഗോള ഉടമ്പടിയിൽ ഭീകരവാദവും ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന് ഇന്ത്യ. ഭീകരവാദികൾ നടത്തുന്ന ക്രൂരതകൾ മനുഷ്യരാശിക്കെതിരായ കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ പരിധിയിൽ കൊണ്ടുവരണമെന്നും ഇതിനായി ശക്തമായ അന്താരാഷ്ട്ര നിയമം അനിവാര്യമാണെന്നും ഇന്ത്യ വ്യക്തമാക്കി. യുഎൻ ജനറൽ അസംബ്ലിയുടെ ആറാമത് കമ്മിറ്റി യോഗത്തിലാണ് ഇന്ത്യ ഈ നിർണായക ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചത്.
ഭീകരവാദത്തിനെതിരെ ആഗോള നിയമം
മനുഷ്യരാശിക്കെതിരായ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ തടയുന്നതിനും ശിക്ഷിക്കുന്നതിനുമായി 2028ൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന സമ്മേളനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടന്ന യോഗത്തിലാണ് യുഎന്നിലെ ഇന്ത്യൻ മിഷൻ കൗൺസിലർ ആർ. മൈഥിലി രാജ്യത്തിൻ്റെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത്.
ഭീകരവാദികൾ നടത്തുന്ന കുറ്റകൃത്യങ്ങളും ക്രൂരതകളും ആവശ്യമായ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, അവയെ മനുഷ്യരാശിക്കെതിരായ കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ പരിധിയിൽ കൃത്യമായി ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു. ഭീകരവാദ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഗൗരവ സ്വഭാവവും അത് ജനങ്ങളിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രത്യാഘാതങ്ങളും കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ, പുതിയ ഉടമ്പടിയിൽ ഇവയ്ക്ക് അർഹമായ പ്രാധാന്യം നൽകേണ്ടതുണ്ട്. നിലവിലുള്ള നിയമ വ്യവസ്ഥകളെ പുതിയ ഉടമ്പടിയിലേക്ക് വെറുതെ പകർത്തിവയ്ക്കുന്നതിന് പകരം, കരട് അനുച്ഛേദങ്ങളുടെ പൊതുവായ സമീപനത്തിന് അനുസൃതമായി വേണം ഇത് പരിഗണിക്കാൻ എന്നും മൈഥിലി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
രാജ്യങ്ങൾക്ക് പ്രാഥമിക ഉത്തരവാദിത്തം
മനുഷ്യരാശിക്കെതിരായ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ തടയുന്നതിനും അന്വേഷിക്കുന്നതിനും കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കുന്നതിനും രാജ്യങ്ങൾക്കാണ് പ്രാഥമിക ഉത്തരവാദിത്തമെന്ന് ഇന്ത്യയുടെ പ്രസ്താവനയിൽ മൈഥിലി ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. ദേശീയ നിയമങ്ങൾക്കും ജുഡീഷ്യൽ സംവിധാനങ്ങൾക്കും ഇതിൽ വലിയ പങ്കുണ്ട്. പുതിയതായി കൊണ്ടുവരുന്ന ഏതൊരു ഉടമ്പടിയും നിലവിലുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര നിയമ സംവിധാനങ്ങളെ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതായിരിക്കണം. അല്ലാതെ അവയുടെ ആവർത്തനമാകരുത്.
നിലവിലുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര വ്യവസ്ഥകളെ പുതിയ ഉടമ്പടിയിലേക്ക് ലളിതമായി പകർത്തിവയ്ക്കുന്നതിനെ ഇന്ത്യ എതിർക്കുന്നതായും അവർ വ്യക്തമാക്കി. ഗുരുതരമായ മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനങ്ങൾക്കും കൂട്ടക്കൊലകൾക്കും നീതിയും ഉത്തരവാദിത്തവും ഉറപ്പാക്കാൻ രാജ്യങ്ങൾക്ക് ബാധ്യതയുണ്ട്. സ്വന്തം പൗരന്മാർ നടത്തുന്ന ഇത്തരം കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ നീതി ഉറപ്പാക്കേണ്ടത് അതത് രാജ്യങ്ങളുടെ കടമയാണെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
പരമാധികാരം മാനിക്കണം
നീതിയുടെ താത്പര്യങ്ങൾ, പ്രതികളുടെ അവകാശങ്ങൾ, ഇരകളുടെ താത്പര്യങ്ങൾ എന്നിവ കണക്കിലെടുത്ത് രാജ്യങ്ങൾക്ക് അധികാരപരിധിയിൽ മുൻഗണന ഉണ്ടായിരിക്കണം. മനുഷ്യരാശിക്കെതിരായ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ തടയുന്നതിനും ശിക്ഷിക്കുന്നതിനുമുള്ള നടപടികൾ രാജ്യങ്ങളുടെ പരമാധികാരത്തെയും ആഭ്യന്തര കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടാതിരിക്കുക എന്ന തത്വത്തെയും പൂർണമായും മാനിക്കുന്നതായിരിക്കണമെന്നും മൈഥിലി വ്യക്തമാക്കി.
2024ൽ യുഎൻ ജനറൽ അസംബ്ലി പാസാക്കിയ പ്രമേയത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് 2028ൽ മനുഷ്യരാശിക്കെതിരായ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ തടയുന്നതിനും ശിക്ഷിക്കുന്നതിനുമുള്ള സമ്മേളനം നടക്കുന്നത്. ഇതിന് മുന്നോടിയായി രണ്ട് മുന്നൊരുക്ക സമ്മേളനങ്ങൾ നടക്കും. ഇതിൽ ആദ്യത്തേത് ഉടമ്പടിയുടെ കരട് തയ്യാറാക്കുന്നതിനായി ജനുവരിയിൽ നടന്നിരുന്നു. മനുഷ്യരാശിക്കെതിരായ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ തടയുന്നതിനും ശിക്ഷിക്കുന്നതിനുമായി നിയമപരമായി ബാധ്യതയുള്ള ഒരു ഉടമ്പടി അംഗീകരിക്കുക എന്നതാണ് ഈ സമ്മേളനത്തിൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യമെന്ന് യുഎൻ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
ഭീകരവാദത്തിനെതിരെ സഹിഷ്ണുതയില്ലാത്ത സമീപനമാണ് ഇന്ത്യ കാലങ്ങളായി സ്വീകരിച്ചുപോരുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലും ഇന്ത്യ തങ്ങളുടെ നിലപാട് ശക്തമാക്കിയത്. ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ വർധിച്ചുവരുന്ന ഭീകരവാദ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മനുഷ്യരാശിയുടെ നിലനിൽപ്പിന് തന്നെ വലിയ ഭീഷണിയാണ് ഉയർത്തുന്നത്. അതിനാൽ, ഇത്തരം കുറ്റകൃത്യങ്ങളെ നേരിടാൻ ആഗോളതലത്തിൽ തന്നെ കൂട്ടായ ശ്രമങ്ങൾ അനിവാര്യമാണെന്ന് ഇന്ത്യ വിശ്വസിക്കുന്നു. പുതിയ ഉടമ്പടി യാഥാർഥ്യമാകുന്നതോടെ ഭീകരവാദികൾക്ക് അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന പഴുതുകൾ അടയുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
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