യുഎൻ സുരക്ഷാ കൗൺസിലിൽ സ്ഥിരാംഗത്വം വേണം; വീറ്റോ അധികാരത്തിൽ വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്കില്ലെന്ന് ഇന്ത്യ
1945ൽ രൂപീകരിച്ച 15 അംഗ കൗൺസിൽ 21-ാം നൂറ്റാണ്ടിന് അനുയോജ്യമല്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയ ഇന്ത്യ, സ്ഥിരാംഗത്വം ലഭിക്കാൻ തങ്ങൾക്ക് അർഹതയുണ്ടെന്നും ആവർത്തിച്ചു.
By PTI
Published : April 15, 2026 at 10:59 AM IST
ന്യൂയോർക്ക്: വീറ്റോ അധികാരത്തോടെയുള്ള സുരക്ഷാ കൗൺസിൽ വിപുലീകരണം യാഥാർഥ്യമാക്കാതെയുള്ള ഏത് പരിഷ്കരണവും ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭയിലെ അസമത്വവും അസന്തുലിതാവസ്ഥയും നിലനിർത്തുമെന്ന് ഇന്ത്യ. പുതിയ വിഭാഗങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് നിലവിലെ ചർച്ചകളെ സങ്കീർണമാക്കുമെന്നും യുഎന്നിലെ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥിരം പ്രതിനിധി പാർവതനേനി ഹരീഷ് പറഞ്ഞു. സുരക്ഷാ കൗൺസിൽ പരിഷ്കരണം സംബന്ധിച്ച ഇൻ്റർ ഗവൺമെൻ്റൽ നെഗോഷ്യേഷൻസ് യോഗത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
80 വർഷം മുമ്പ് രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത ഘടന നിലവിലെ ഭൗമരാഷ്ട്രീയ യാഥാർഥ്യങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമല്ല. അംഗത്വവും വീറ്റോ അധികാരവുമാണ് സുരക്ഷാ കൗൺസിലിൻ്റെ ഘടനയെ അസന്തുലിതമാക്കുന്ന പ്രധാന ഘടകങ്ങൾ. 1960കളിൽ സ്ഥിരമല്ലാത്ത അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം മാത്രം വർധിപ്പിച്ച നടപടി വീറ്റോ അധികാരമുള്ള രാജ്യങ്ങളുടെ സ്വാധീനം കൂട്ടാനാണ് സഹായിച്ചത്. അന്ന് സ്ഥിരാംഗങ്ങളും അല്ലാത്തവരും തമ്മിലുള്ള അനുപാതം അഞ്ചും ആറും എന്നതിൽ നിന്ന് അഞ്ചും പത്തും ആയി മാറി.
വീറ്റോ അധികാരത്തോടെ സ്ഥിരാംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം വർധിപ്പിക്കുന്നത് സുരക്ഷാ കൗൺസിൽ പരിഷ്കരണത്തിൽ നിർണായകമാണെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. 1945ൽ രൂപീകരിച്ച 15 അംഗ കൗൺസിൽ 21-ാം നൂറ്റാണ്ടിന് അനുയോജ്യമല്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയ ഇന്ത്യ, സ്ഥിരാംഗത്വം ലഭിക്കാൻ തങ്ങൾക്ക് അർഹതയുണ്ടെന്നും ആവർത്തിച്ചു.
സുരക്ഷാ കൗൺസിൽ പ്രമേയങ്ങൾ, പത്രക്കുറിപ്പുകൾ, ഉപരോധങ്ങൾ എന്നിവയിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരും അല്ലാത്തവരുമായ അംഗങ്ങൾ നടത്തുന്ന ഫലപ്രദമായ വീറ്റോ പ്രയോഗങ്ങളെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹം പരാമർശിച്ചു. സ്വന്തം താത്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാൻ അംഗങ്ങൾ ഈ അധികാരം ദുരുപയോഗം ചെയ്ത സംഭവങ്ങളുണ്ട്. വീറ്റോ അധികാരം നിയന്ത്രിക്കണമെന്ന ആവശ്യവും ശക്തമാണ്.
വീറ്റോ പ്രയോഗിച്ച് 10 ദിവസത്തിനകം പൊതുസഭയിൽ ചർച്ച നടത്തണമെന്ന 2022ലെ യുഎൻ പ്രമേയം ഫലപ്രദമായിട്ടില്ല. പ്രമേയം പാസാക്കിയ ശേഷം 20 കരട് പ്രമേയങ്ങളിലായി 24 തവണയാണ് വീറ്റോ പ്രയോഗിച്ചത്. 2024ൽ മാത്രം ഏഴ് കരട് പ്രമേയങ്ങൾ തടഞ്ഞു. 1986ന് ശേഷമുള്ള ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കാണിത്. യുഎൻ ചാർട്ടർ ഭേദഗതി ചെയ്യാതെ വീറ്റോ അധികാരത്തിൽ നിയന്ത്രണം കൊണ്ടുവരാനാകില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
ഭരണഘടനാ ധാർമികതയ്ക്ക് ഊന്നൽ
ന്യൂയോർക്കിലെ യുഎൻ ആസ്ഥാനത്ത് ഡോ. ബിആർ അംബേദ്കറുടെ 135-ാം ജന്മവാർഷികം ആഘോഷിച്ചു. ഭരണഘടനാ ധാർമികതയെക്കുറിച്ചുള്ള അംബേദ്കറുടെ ദർശനവും ബഹുരാഷ്ട്രവാദത്തിൽ അതിൻ്റെ പ്രസക്തിയും എന്നതായിരുന്നു പരിപാടിയുടെ പ്രമേയം. ലോകം രാഷ്ട്രീയമായി വിഘടിക്കുകയും നിരന്തരം സംഘർഷങ്ങൾ ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യുന്ന കാലത്ത് അംബേദ്കറുടെ ഭരണഘടനാ ധാർമികത എന്ന ആശയം ഏറെ പ്രസക്തമാണെന്ന് പാർവതനേനി ഹരീഷ് പറഞ്ഞു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലോകമഹായുദ്ധങ്ങൾക്കും ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭയുടെ രൂപീകരണത്തിനും സാക്ഷ്യംവഹിച്ച അംബേദ്കർക്ക് ബഹുരാഷ്ട്രവാദത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം വ്യക്തമായി അറിയാമായിരുന്നുവെന്ന് മുതിർന്ന സിവിൽ സർവീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനും അംബേദ്കർ പണ്ഡിതനുമായ ഡോ. രാജശേഖർ വുണ്ട്രു മുഖ്യപ്രഭാഷണത്തിൽ പറഞ്ഞു.
ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെയും യുഎൻ ചാർട്ടറിൻ്റെയും അടിസ്ഥാന തത്ത്വങ്ങൾ തമ്മിൽ സമാനതകളുണ്ടെന്നും സമാധാനം നിലനിർത്തുകയെന്ന ലക്ഷ്യം രണ്ടിടത്തും പ്രതിഫലിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഭരണഘടനയെ സാമൂഹിക സാമ്പത്തിക മാറ്റങ്ങൾക്കുള്ള ഉപകരണമായാണ് അംബേദ്കർ കണ്ടതെന്ന് ഹാർവാർഡ് ഡിവിനിറ്റി സ്കൂളിലെ വിസിറ്റിങ് പ്രൊഫസർ ഡോ. സന്തോഷ് റാവുത്ത് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. യുഎൻ അംബാസഡർമാരും നയതന്ത്ര പ്രതിനിധികളും അക്കാദമിക് വിദഗ്ധരും പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തു.
