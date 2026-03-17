'ഇസ്ലാമോഫോബിയ' കെട്ടിച്ചമച്ചതെന്ന് ഇന്ത്യ; ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിൽ പാകിസ്ഥാനെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി ഹരീഷ് പർവ്വതനേനി
പുണ്യ റമദാൻ മാസത്തിന് ആശംസകൾ നേർന്നുകൊണ്ട്, മതപരമായ വിവേചനത്തിനെതിരെ പോരാടാനുള്ള ശ്രമങ്ങളെ ഇന്ത്യ പൂർണമായും പിന്തുണയ്ക്കുന്നുവെന്ന് ഹരീഷ് പർവ്വതനേനി പറഞ്ഞു.
Published : March 17, 2026 at 1:02 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ പരിപാടിയിൽ പാകിസ്ഥാനെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി ഇന്ത്യ. 'ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ ഒരു വിശ്വാസത്തിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാതെ എല്ലാ മതങ്ങളെയും ഒരേ പോലെ കാണണമെന്ന്' ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥിരം പ്രതിനിധി ഹരീഷ് പർവ്വതനേനി പറഞ്ഞു. ന്യൂയോർക്കിൽ അന്താരാഷ്ട്ര ഇസ്ലാമോഫോബിയ ചെറുത്തുനിൽപ്പ് ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഇസ്ലാമിക് കോ-ഓപ്പറേഷനും ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭയും സംയുക്തമായി സംഘടിപ്പിച്ച പരിപാടിയിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
ന്യൂനപക്ഷ അവകാശങ്ങളുടെയും പ്രാദേശിക സുരക്ഷാ പ്രശ്നങ്ങളുടെയും പേരിൽ ഇന്ത്യയുടെ പടിഞ്ഞാറൻ അയൽ സംസ്ഥാനമായ പാകിസ്ഥാനെ പരോക്ഷമായി അദ്ദേഹം വിമർശിച്ചു. അവർ ഇസ്ലാമോഫോബിയയുടെ സാങ്കൽപ്പിക കഥകൾ പ്രചരിപ്പിക്കുകയാണെന്നും ആരോപിച്ചു. രാജ്യത്തിൻ്റെ പേര് നേരിട്ട് പറയാതെ, 'അഹ്മദിയ സമൂഹത്തിനെതിരെ ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന അടിച്ചമർത്തൽ, അഫ്ഗാൻ അഭയാർഥികളുടെ നാടുകടത്തൽ, വിശുദ്ധ റമദാൻ മാസത്തിൽ നടത്തിയ വ്യോമാക്രമണങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് എന്താണ് പറയേണ്ടത്' അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു.
മതപരമായ ഐക്യദാർഢ്യത്തിൻ്റെ അവകാശവാദങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഗുരുതരമായ ചോദ്യങ്ങൾ ഉയർത്തുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടു. പുണ്യ റമദാൻ മാസത്തിന് ആശംസകൾ നേർന്നുകൊണ്ട്, മതപരമായ വിവേചനത്തിനെതിരെ പോരാടാനുള്ള ശ്രമങ്ങളെ ഇന്ത്യ പൂർണമായും പിന്തുണയ്ക്കുന്നുവെന്ന് ഹരീഷ് പർവ്വതനേനി പറഞ്ഞു. 'നിരവധി മതങ്ങളുടെ അനുയായികൾക്ക് ഇന്ത്യ ഒരു വീടാണ്. ഹിന്ദുമതം, ബുദ്ധമതം, ജൈനമതം, സിഖ് മതം എന്നിവയുൾപ്പെടെ നാല് പ്രധാന വിശ്വാസങ്ങളുടെ ജന്മസ്ഥലം കൂടിയാണ് രാജ്യം' അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
മതത്തെ രാഷ്ട്രീയവൽക്കരിക്കരുത്: മതത്തെ രാഷ്ട്രീയവത്ക്കരിക്കുന്നത് പരാതികൾ പരിഹരിക്കില്ലെന്നും പകരം ഭിന്നതകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് സാധ്യതയുണ്ടെന്നും ഇന്ത്യൻ പ്രതിനിധി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. 'മതം, സംസ്കാരം, രാഷ്ട്രീയം എന്നിവയെ മറികടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമായാണ് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ സ്ഥാപിതമായത്, അതിൻ്റെ വിശ്വാസ്യത സാർവത്രികതയിലും നിഷ്പക്ഷതയിലും അധിഷ്ഠിതമാണ്. വിശ്വാസത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള വിവേചനം അവഗണിക്കുമ്പോൾ ഒരു മതത്തിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന ചട്ടക്കൂടുകൾക്കെതിരെ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന്' ഹരീഷ് പർവ്വതനേനി ആവശ്യപ്പെട്ടു.
ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, മതത്തെയോ വിശ്വാസത്തെയോ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള എല്ലാത്തരം അസഹിഷ്ണുതയുടെയും വിവേചനത്തിൻ്റെയും ഉന്മൂലനം സംബന്ധിച്ച, 1981-ലെ പ്രഖ്യാപനത്തെ അദ്ദേഹം പരാമർശിച്ചു. 'ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക വിശ്വാസത്തിന് മുൻഗണന നൽകാതെ എല്ലാ മതങ്ങളുടെയും അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്ന വിധം പ്രവർത്തിക്കണം. മതം നോക്കാതെ അന്താരാഷ്ട്ര സമാധാനവും സുരക്ഷയും നിലനിർത്തുന്നതിലും സംഘർഷങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിലും വികസനം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിലും മനുഷ്യാവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിലുമാണ് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ടത്' അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ മുസ്ലീം ജനസംഖ്യയുള്ള രാജ്യങ്ങളിലൊന്നായ ഇന്ത്യയിൽ 200 ദശലക്ഷത്തിലധികം മുസ്ലീങ്ങൾ വസിക്കുന്നുണ്ടെന്നും പ്രതിനിധി എടുത്തുപറഞ്ഞു. 'പാകിസ്ഥാൻ്റെ പ്രേരണയാൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് ഇസ്ലാമിക് കോ-ഓപ്പറേഷൻ ഇന്ത്യയ്ക്കെതിരെ തെറ്റായതും അടിസ്ഥാനരഹിതവുമായ ആരോപണങ്ങൾ ആവർത്തിച്ച് ഉന്നയിക്കുകയാണെന്ന്' അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.
'ജമ്മു കശ്മീരിൽ താമസിക്കുന്നവർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലീങ്ങൾ സ്വതന്ത്രമായി തങ്ങളുടെ പ്രതിനിധികളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നു. ഇന്ത്യയുടെ വ്യത്യസ്ത സമുദായങ്ങളുടെ സമാധാനപരമായ സഹവർത്തിത്വത്തോടുള്ള ശത്രുത മാത്രമാണ് ചർച്ചയിൽ ദൃശ്യമാകുന്ന ഫോബിയ. ഇത്തരം വിവരണങ്ങൾ ഇന്ത്യയുടെ അടിസ്ഥാന ധാർമികതയ്ക്ക് എതിരാണ്' അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
