'തികച്ചും അസ്വീകാര്യം': സൗദി വിമാനത്താവളങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ഹൂതി ആക്രമണങ്ങളെ അപലപിച്ച് ഇന്ത്യ
സൗദി വിമാനത്താവളങ്ങൾക്ക് നേരെയുള്ള ഹൂതി ആക്രമണം അപലപിച്ച് ഇന്ത്യ, റിയാദിനൊപ്പം ഉറച്ചുനിൽക്കുമെന്നും വ്യക്തമാക്കി.
Published : October 8, 2026 at 8:38 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: സൗദി അറേബ്യയിലെ വിമാനത്താവളങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിട്ട് യെമനിലെ ഹൂതി വിമതർ നടത്തിയ മിസൈൽ-ഡ്രോൺ ആക്രമണങ്ങളെ ഇന്ത്യ ശക്തമായി അപലപിച്ചു. സാധാരണക്കാരെ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ഇത്തരം ആക്രമണങ്ങൾ തികച്ചും അംഗീകരിക്കാനാവാത്തതാണെന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച ഇന്ത്യ, റിയാദിനൊപ്പം ഉറച്ചുനിൽക്കുമെന്നും വ്യക്തമാക്കി.
ഇന്ത്യൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം ഔദ്യോഗിക പ്രസ്താവനയിലൂടെയാണ് വ്യക്തമാക്കിയത്. റിയാദിലെ കിങ് ഖാലിദ് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം, അബഹ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം എന്നിവയ്ക്ക് നേരെയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഹൂതികളുടെ വ്യോമാക്രമണമുണ്ടായത്. ആക്രമണത്തിൽ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മൂന്ന് പേര് കൊല്ലപ്പെടുകയും 36 പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തതായി സൗദി ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഉദ്ധരിച്ച് അസോസിയേറ്റഡ് പ്രസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.
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ആക്രമണത്തിൽ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടവരുടെ കുടുംബങ്ങളോട് ഇന്ത്യൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയ വക്താവ് രൺധീർ ജയ്സ്വാൾ അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി. ഭീകരതയ്ക്കെതിരെയുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ സൗദി അറേബ്യൻ സർക്കാരിനും ജനങ്ങൾക്കും ഇന്ത്യ പൂർണ ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചു. പരിക്കേറ്റവർ എത്രയും വേഗം സുഖം പ്രാപിക്കട്ടെയെന്നും വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം ആശംസിച്ചു.
"അഭ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം, റിയാദിലെ കിംഗ് ഖാലിദ് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം എന്നിവ ലക്ഷ്യമിട്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ നടന്ന ആക്രമണങ്ങളെ ഇന്ത്യ അപലപിക്കുന്നു.ഈ ആക്രമണങ്ങൾ സാധാരണക്കാരുടെ മരണത്തിനും പരിക്കിനും കാരണമായിട്ടുണ്ട്. സാധാരണക്കാരുടെ ഉപയോഗത്തിനുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് തികച്ചും അംഗീകരിക്കാനാവാത്ത കാര്യമാണ്" വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി.
വിമാനത്താവളങ്ങൾക്ക് നേരെ ആക്രമണം
സൗദി ജനറൽ അതോറിറ്റി ഫോർ സിവിൽ ഏവിയേഷൻ കുറ്റപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിലും, വിമാനത്താവളങ്ങൾക്ക് നേരെയുള്ള ആക്രമണങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തം ഹൂതി വിമതർ നേരത്തെ തന്നെ ഏറ്റെടുത്തിരുന്നു. യെമനിൽ സൗദി സഖ്യസേനയും ഹൂതികളും തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടം വീണ്ടും ശക്തമായ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് വിമാനത്താവളങ്ങൾക്ക് നേരെ ആക്രമണമുണ്ടായത്.
അഭ വിമാനത്താവളത്തിലുണ്ടായ ആക്രമണത്തിൽ മൊറോക്കോ, അൾജീരിയ സ്വദേശികൾ കൊല്ലപ്പെടുകയും 28 പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു. കിംഗ് ഖാലിദ് വിമാനത്താവളത്തിലുണ്ടായ ആക്രമണത്തിൽ സുഡാൻ സ്വദേശി കൊല്ലപ്പെടുകയും എട്ട് പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തതായി ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഉദ്ധരിച്ച് എപി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.
Statement on attacks targeting airports in the Kingdom of Saudi Arabia 🔗 https://t.co/FChFoZprIS https://t.co/qWDZLOVC5K— Randhir Jaiswal (@MEAIndia) October 8, 2026
ആക്രമണങ്ങൾ തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, തലസ്ഥാനത്തെ വിമാനത്താവളത്തിന് സമീപമുള്ള സൗദി സർക്കാരിൻ്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ആരാംകോ എണ്ണക്കമ്പനിയുടെ ഇന്ധന ടാങ്കുകൾക്കും മറ്റ് ഉപകരണങ്ങൾക്കും ചുറ്റും കൂട് പോലെയുള്ള പുതിയ വേലികൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ എണ്ണ കയറ്റുമതിക്കാരായ സൗദി അറേബ്യയുടെ എണ്ണ, സൈനിക സംവിധാനങ്ങൾക്കെതിരെ സമീപ ദിവസങ്ങളിൽ ആക്രമണങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട്. ഇറാൻ യുദ്ധം കാരണം ഗതാഗതം നിയന്ത്രിക്കപ്പെട്ട ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിന് പകരമുള്ള നിർണായകമായ കപ്പൽ പാതയ്ക്ക് ഇത് ഭീഷണിയാകുന്നുണ്ട്.
റിയാദിന് വടക്ക് വച്ച് ഒരു ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈൽ തടഞ്ഞുനശിപ്പിക്കുകയും സൗദി തലസ്ഥാനത്തിന് നേരെ ആക്രമണം നടത്താൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന യെമൻ തലസ്ഥാനമായ സനയിലെ ഒരു വിക്ഷേപണ കേന്ദ്രം തകർക്കുകയും ചെയ്തു. സൗദി നേതൃത്വത്തിലുള്ള സഖ്യസേനയുടെ വക്താവ് മേജർ ജനറൽ തുർക്കി അൽ-മാൽക്കിയാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്.
യെമൻ്റെ പടിഞ്ഞാറൻ തീരപ്രദേശത്തും ബാബ്-എൽ-മൻദബ് കടലിടുക്കിലും സൗദി അറേബ്യയും സഖ്യകക്ഷികളായ യെമൻ സേനയും ചേർന്ന് വിപുലമായ കര-വ്യോമ ആക്രമണങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു. സൗദിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കപ്പൽ ഗതാഗതം തടയുന്നതിനുള്ള നീക്കങ്ങൾക്കിടയിൽ, ഈ പ്രദേശങ്ങളിലെ നിയന്ത്രണം ഹൂതികൾക്ക് മികച്ച നിരീക്ഷണ സൗകര്യം ഒരുക്കിയിരുന്നു.
യമനിലെ പ്രദേശങ്ങൾ പിടിച്ചെടുക്കാൻ ഹൂതികളുടെ നീക്കം
ആക്രമണങ്ങള് വര്ധിക്കുമ്പോള് സൗദി അറേബ്യ തങ്ങളുടെ തങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വഴങ്ങാൻ അവരെ നിർബന്ധിതരാക്കുമെന്ന് ഹൂതികള് വിശ്വസിക്കുന്നതായി വാഷിങ്ടൺ ആസ്ഥാനമായുള്ള 'ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ ദി സ്റ്റഡി ഓഫ് വാർ' എന്ന ഗവേഷണ സ്ഥാപനം തങ്ങളുടെ വിശകലനത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. "എണ്ണ കേന്ദ്രങ്ങളും വിമാനത്താവളങ്ങളും പോലുള്ള സാധാരണക്കാരുടെ ഉപയോഗത്തിനുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ആക്രമിക്കുന്നതിലൂടെ സൗദി അറേബ്യയുടെ സാമ്പത്തിക ബാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കാനും, തങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വഴങ്ങാൻ അവരെ നിർബന്ധിതരാക്കാനും കഴിയുമെന്ന് ഹൂതികൾ വിശ്വസിക്കുന്നു" വിശകലനത്തില് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
ധുബാബ് എന്ന പ്രധാന പട്ടണത്തെയും അതിനു ചുറ്റുമുള്ള പ്രദേശങ്ങളെയും കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് യമനിൽ ഇപ്പോൾ പോരാട്ടം നടക്കുന്നതെന്ന് ഹൂതികളും അന്താരാഷ്ട്ര അംഗീകാരമുള്ള യമൻ സർക്കാരും അറിയിച്ചു. ധുബാബ്, സമീപ ഗ്രാമമായ അൽ-ജദീദ്, ബാബ് എൽ-മൻദെബ് കടലിടുക്ക് എന്നിവയുൾപ്പെടെ യമൻ്റെ തെക്കുപടിഞ്ഞാറൻ തീരത്തെ നിർണായക പ്രദേശങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണം തിരിച്ചുപിടിച്ചതായി രണ്ട് ഹൂതി ഉദ്യോഗസ്ഥർ ബുധനാഴ്ച പറഞ്ഞു.
സൗദി അറേബ്യ സാധാരണക്കാരെ ലക്ഷ്യമിടുന്നുവെന്ന് ഹൂതി
സാധാരണക്കാരുടെ സ്വത്തുക്കൾ സൗദി സേന ലക്ഷ്യമിട്ടതായി ഹൂതികൾ അവകാശപ്പെട്ടു. കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ യമൻ തലസ്ഥാനമായ സന, തായിസ്, ജൗഫ്, കൂടാതെ സാദ, മാരിബ് തുടങ്ങിയ സജീവ സംഘർഷ മേഖലകളിലെ ആക്രമണങ്ങള്ക്ക് പിന്നാലെയാണ് ഹൂതികളുടെ പ്രതികരണം.
ആക്രമണത്തിന് ഉപയോഗിച്ച യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ സൗദി അറേബ്യയിലെ ഖാമിസ് മുഷൈത്, തായിഫ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നാണ് പറന്നുയർന്നതെന്നും മിസൈലുകൾ നജ്റാൻ, ജിസാൻ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നാണ് വിക്ഷേപിച്ചതെന്നും ഹൂതി സൈനിക വക്താവ് ബ്രിഗേഡിയർ ജനറൽ യഹ്യ സരീ പറഞ്ഞു . എന്നാൽ ഇതിനുള്ള തെളിവുകളൊന്നും അദ്ദേഹം നൽകിയില്ല. സമീപ ആഴ്ചകളിൽ സൗദിയിലെ ഈ നഗരങ്ങൾക്കുനേരെ ആക്രമണം നടത്തിയതായി വിമതർ ആവർത്തിച്ച് അവകാശപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
യമൻ സർക്കാരിന് പൂർണ പിന്തുണയുമായി സൗദി സഖ്യസേന
ഹൂതികളെ തുടച്ചുനീക്കുന്നത് വരെ യമൻ സർക്കാർ സേനയ്ക്ക് പൂർണമായ പ്രവർത്തനപരമായ പിന്തുണ നൽകുമെന്ന് അൽ-മാൽക്കി പ്രഖ്യാപിച്ചു. 100 യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ ഇതിനായി പിന്തുണ നൽകുന്നുണ്ടെന്ന് സഖ്യസേന അറിയിച്ചു. വിമതരുടെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള യമൻ തലസ്ഥാനമായ സനയെ മോചിപ്പിക്കുക എന്നതും ഇതിൻ്റെ ലക്ഷ്യമാണ്. അതേസമയം യമൻ സർക്കാർ സേനയ്ക്ക് സൗദി അറേബ്യ നൽകുന്ന പിന്തുണയെ ഹൂതി നേതാവ് അബ്ദുൽ മാലിക് അൽ-ഹൂതി വിമർശിച്ചു.
പലസ്തീനികളെ പിന്തുണയ്ക്കുമെന്ന് ഹൂതി
ഇസ്രയേലുമായുള്ള സംഘർഷം രൂക്ഷമായാൽ പലസ്തീനികളെ എല്ലാവിധത്തിലും പിന്തുണയ്ക്കാൻ വിമതർ തയ്യാറാണെന്ന് അൽ-ഹൂതി പറഞ്ഞു. 2023 ഒക്ടോബർ 7-ന് ഇസ്രായേലിനെതിരെ ഹമാസ് നടത്തിയ ആക്രമണത്തിന്റെ മൂന്നാം വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് നടന്ന ചടങ്ങിലാണ് ഗാസയ്ക്ക് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചത്.
അന്താരാഷ്ട്ര അംഗീകാരമുള്ള സർക്കാരിൻ്റെ ആസ്ഥാനമായ ഏഡനെയും, യമനിലെ മൂന്നാമത്തെ വലിയ നഗരവും പ്രവിശ്യാ തലസ്ഥാനവുമായ തായിസിനെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പ്രധാന പാതയിലെ തുർബ പട്ടണം വിമതർ പിടിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷമാണ് ഈ ആക്രമണം ആരംഭിച്ചത്. രഹസ്യാന്വേഷണ വിവരങ്ങൾ പങ്കിടൽ, ആക്രമണ ലക്ഷ്യങ്ങൾ തിരിച്ചറിയൽ, ആസൂത്രണം എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള പിന്തുണ അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചതായി ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു.
നാല് വർഷത്തെ വെടിനിർത്തലിന് ശേഷം ഈ സംഘർഷം യമനിലെ ആഭ്യന്തരയുദ്ധത്തെ വീണ്ടും സജീവമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ കണക്കനുസരിച്ച്, ഏറ്റവും പുതിയ പോരാട്ടത്തിൽ ഏകദേശം 1,000 പേർ കൊല്ലപ്പെടുകയും 200,000-ത്തിലധികം ആളുകൾക്ക് പലായനം ചെയ്യേണ്ടിവരികയും ചെയ്തു. കോളറ, പോഷകാഹാരക്കുറവ് എന്നിവ വർധിച്ചുവരികയാണെന്നും, ഗുരുതര പരിക്കേറ്റവർക്കുള്ള ചികിത്സ (ട്രോമ കെയർ) ലഭ്യമാക്കുന്നത് ദുഷ്കരമാണെന്നും, ചില ആശുപത്രികളിൽ ശസ്ത്രക്രിയാ ഉപകരണങ്ങളുടെയും മറ്റ് അവശ്യവസ്തുക്കളുടെയും ക്ഷാമമുണ്ടെന്നും ലോകാരോഗ്യ സംഘടന ഈ ആഴ്ച അറിയിച്ചു.
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