നവംബർ 27 ഇനി ബാലവിവാഹ വിരുദ്ധ ദിനം; യുഎൻ പ്രമേയത്തിന് ഇന്ത്യയുടെ പിന്തുണ, ചരിത്ര തീരുമാനവുമായി ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ
ഇന്ത്യയിൽ 2024 നവംബർ 27ന് ആരംഭിച്ച ‘ബാൽ വിവാഹ് മുക്ത് ഭാരത്’ ക്യാമ്പയിനും യുഎൻ തീരുമാനത്തിന് പ്രചോദനമായി
Published : September 6, 2026 at 1:44 PM IST
ന്യൂയോർക്ക്: ശൈശവ വിവാഹം, നിർബന്ധിതമായ വിവാഹം എന്നിവയ്ക്കെതിരായ ആഗോള പോരാട്ടത്തിന് നിർണായക ചുവടുവെപ്പുമായി ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ. എല്ലാ വർഷവും നവംബർ 27 അന്താരാഷ്ട്ര ശൈശവ വിവാഹ വിരുദ്ധ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രമേയം യുഎൻ പൊതുസഭ ഏകകണ്ഠമായി അംഗീകരിച്ചു. സിയറ ലിയോൺ നേതൃത്വം നൽകിയ പ്രമേയത്തിന് ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി രാജ്യങ്ങൾ സഹപ്രായോജകരായി. 193 അംഗങ്ങളുള്ള യുഎൻ പൊതുസഭയാണ് പ്രമേയം സമവായത്തോടെ അംഗീകരിച്ചത്.
ഇന്ത്യയിൽ 'ബാൽ വിവാഹ് മുക്ത് ഭാരത്' (ചൈൽഡ് മാര്യേജ് ഫ്രീ ഇന്ത്യ) കാമ്പെയ്ൻ ആരംഭിച്ച നവംബർ 27-ാം തീയതി തന്നെയാണ് ഈ ആഗോള ദിനത്തിനായി തിരഞ്ഞെടുത്തതെന്നത് പ്രത്യേകതയാണ്. 2026-ഓടെ ബാലവിവാഹങ്ങളുടെ തോത് 10 ശതമാനമായി കുറയ്ക്കുക, 2030-ഓടെ ഇന്ത്യയെ പൂർണ്ണമായും ബാലവിവാഹമുക്തമാക്കുക എന്നീ ലക്ഷ്യങ്ങളോടെയാണ് 2024 നവംബർ 27-ന് ഈ കാമ്പെയ്ൻ ആരംഭിച്ചത്.
സിയറ ലിയോണിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രമേയം
ബാല വിവാഹങ്ങൾ, നിർബന്ധിത വിവാഹങ്ങൾ എന്നിവ അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനായി നവംബർ 27 അന്താരാഷ്ട്ര ദിനമായി പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്ന ആവശ്യവുമായി സിയറ ലിയോൺ മുന്നോട്ടുവന്ന പ്രമേയത്തിനാണ് യുഎൻ പൊതുസഭ അംഗീകാരം നൽകിയത്. ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടെ ഏകദേശം 70 രാജ്യങ്ങളുടെ പിന്തുണയോടെയാണ് സിയറ ലിയോൺ പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ചത്.
ശിശുവിവാഹത്തിനെതിരായ അന്താരാഷ്ട്ര പ്രചാരണത്തിന് സിയറ ലിയോണിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലേഡിയും ആഫ്രിക്കൻ ഫസ്റ്റ് ലേഡീസ് ഫോർ ഡെവലപ്മെൻ്റ് പ്രസിഡൻ്റുമായ ഫാത്തിമ മാഡ ബിയോയും ജസ്റ്റ് റൈറ്റ്സ് ഫോർ ചിൽഡ്രൻ സ്ഥാപകൻ ഭുവൻ റിബുവും നിർണായക നേതൃത്വം നൽകി.
2026 മാർച്ചിൽ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിൽ നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിലും ഭുവൻ റിബു ശിശുവിവാഹം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനായി പ്രത്യേക അന്താരാഷ്ട്ര ദിനം പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ആഗോള നേതാക്കൾ പങ്കെടുത്ത വേദിയിൽ ഉന്നയിച്ച ആവശ്യം പിന്നീട് വിവിധ രാജ്യങ്ങളുടെ പിന്തുണ നേടുകയായിരുന്നു.
പ്രമേയം അംഗീകരിച്ചതിന് പിന്നാലെ റിബു പ്രതികരിച്ചത് ഇത് ഒരു തുടക്കമാണെന്നും ഇനി നടപടിയെടുക്കേണ്ട സമയമാണെന്നുമാണ്. നവംബർ 27 മുതൽ ശിശുവിവാഹത്തിനെതിരായ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ശക്തി ലഭിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ഇന്ത്യയുടെ ‘ബാൽ വിവാഹ് മുക്ത് ഭാരത്’ ക്യാമ്പയിന് ആഗോള പിന്തുണ
ഇന്ത്യയിൽ 2024 നവംബർ 27ന് ആരംഭിച്ച ‘ബാൽ വിവാഹ് മുക്ത് ഭാരത്’ ക്യാമ്പയിനും യുഎൻ തീരുമാനവുമായി അടുത്ത ബന്ധമുണ്ട്. രാജ്യത്ത് നിലനിൽക്കുന്ന ബാലവിവാഹത്തിൻ്റെ വ്യാപനം കുറയ്ക്കുന്നതിനും കുട്ടികളുടെ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുമാണ് ക്യാമ്പയിൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. 2026ഓടെ ബാലവിവാഹങ്ങളുടെ നിരക്ക് 10 ശതമാനം കുറയ്ക്കുകയും 2030ഓടെ ഇന്ത്യയെ ബാലവിവാഹമുക്ത രാജ്യമാക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് ക്യാമ്പയിൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം.
ബാലവിവാഹം ഒരു സാമൂഹിക പ്രശ്നം മാത്രമല്ലെന്നും മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനമാണെന്നും യുഎൻ പ്രമേയം വ്യക്തമാക്കുന്നു. കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം, ആരോഗ്യം, സാമ്പത്തിക അവസരങ്ങൾ, മനുഷ്യാവകാശങ്ങളുടെ പൂർണമായ അനുഭവം എന്നിവയെ ബാലവിവാഹം ഗുരുതരമായി ബാധിക്കുന്നതായി പ്രമേയം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
പ്രത്യേകിച്ച് പെൺകുട്ടികളെയാണ് ബാലവിവാഹം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിക്കുന്നത്. വിദ്യാഭ്യാസം പാതിവഴിയിൽ അവസാനിപ്പിക്കേണ്ട സാഹചര്യം, ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ, അതിക്രമങ്ങൾക്കും ചൂഷണത്തിനുമുള്ള സാധ്യത, സാമ്പത്തിക സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ അഭാവം തുടങ്ങിയ നിരവധി പ്രത്യാഘാതങ്ങളാണ് ബാലവിവാഹത്തിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്നത്.
ബാലവിവാഹം തടയുന്നതിന് സമഗ്രമായ നിയമങ്ങളും ദേശീയതലത്തിലുള്ള പ്രവർത്തന പദ്ധതികളും ആവശ്യമാണ്. ഇതിനായി രാജ്യങ്ങൾ ആവശ്യമായ ബജറ്റ് അനുവദിക്കുകയും ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളെ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും വേണമെന്ന് പ്രമേയം ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നു.
പെൺകുട്ടികളുടെ ഭാവി വിട്ടുകൊടുക്കാനാകില്ല
പ്രമേയം അംഗീകരിക്കുന്നതിന് മുൻപ് പൊതുസഭയിൽ സംസാരിച്ച ഫാത്തിമ മാഡ ബിയോ, ശൈശവ വിവാഹവും നേരത്തെയുള്ളതും നിർബന്ധിതവുമായ വിവാഹങ്ങളും ലിംഗസമത്വത്തിനും മനുഷ്യാവകാശങ്ങൾക്കും സുസ്ഥിര വികസനത്തിനും മുന്നിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ തടസങ്ങളിലൊന്നാണെന്ന് പറഞ്ഞു.
"ഒരു പെൺകുട്ടിയെ നിർബന്ധിച്ച് വിവാഹം കഴിപ്പിക്കുമ്പോൾ അവളുടെ ബാല്യം മാത്രമല്ല നഷ്ടപ്പെടുന്നത്; അവളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളും അവസരങ്ങളും ഭാവിയും കൂടിയാണ് ഇല്ലാതാകുന്നത്. കുടുംബത്തിനും സമൂഹത്തിനും രാജ്യത്തിനും ഭാവിയിൽ നൽകാൻ കഴിയുമായിരുന്ന സംഭാവനകൾ പോലും ഇതിലൂടെ തടയപ്പെടുന്നു," അവർ പറഞ്ഞു.
ബാലവിവാഹം പെൺകുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ തകർക്കുകയും ആരോഗ്യത്തെയും ക്ഷേമത്തെയും ബാധിക്കുകയും അതിക്രമത്തിനും ചൂഷണത്തിനും ഇരയാകാനുള്ള സാധ്യത വർധിപ്പിക്കുകയും സാമ്പത്തിക അവസരങ്ങൾ പരിമിതപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്ന് അവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. പ്രമേയത്തിന് രാജ്യങ്ങൾ നൽകിയ പിന്തുണ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള പെൺകുട്ടികൾക്ക് ശക്തമായ സന്ദേശമാണ് നൽകുന്നതെന്നും, അവരുടെ അവകാശങ്ങളും അന്തസ്സും ഭാവിയും വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യാവുന്നതല്ലെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി.
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യുഎൻ പ്രമേയം അംഗരാജ്യങ്ങളോട് ശൈശവ വിവാഹങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനായി സമഗ്രവും വിവിധ മേഖലകളെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതുമായ ദേശീയ തന്ത്രങ്ങളും പ്രവർത്തന പദ്ധതികളും തയ്യാറാക്കി നടപ്പാക്കാനും ആവശ്യപ്പെടുന്നു.
പെൺകുട്ടികൾക്ക് ഗുണമേന്മയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം ഉറപ്പാക്കുന്നതിലും പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ നൽകണമെന്ന് പ്രമേയം പറയുന്നു. വിവാഹിതരായ പെൺകുട്ടികൾക്കും യുവതികൾക്കും പഠനം തുടരാനോ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം വിദ്യാഭ്യാസത്തിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്താനോ കഴിയുന്ന പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കണമെന്നും നിർദേശമുണ്ട്. സ്ത്രീകളുടെയും പെൺകുട്ടികളുടെയും ശാക്തീകരണവും ബാലവിവാഹം തടയുന്നതിനുള്ള പ്രധാന മാർഗമായി യുഎൻ അംഗീകരിച്ചു.
550,000 ത്തിലധികം ബാലവിവാഹങ്ങൾ തടഞ്ഞതായി ജെആർസി
കുട്ടികളുടെ സംരക്ഷണത്തിനായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആഗോള ശൃംഖലയായ Just Rights for Children, യുഎൻ പ്രമേയത്തിൻ്റെ അംഗീകാരം ബാലവിവാഹത്തിനെതിരായ ആഗോള പ്രസ്ഥാനത്തിലെ സുപ്രധാന നാഴികക്കല്ലാണെന്ന് പ്രതികരിച്ചു.
ബാലവിവാഹം ഒരു ‘ഹാനികരമായ ആചാരം’ മാത്രമല്ലെന്നും കുട്ടികളുടെ അവകാശങ്ങളെ ലംഘിക്കുകയും ദുരുപയോഗം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന നടപടിയാണെന്നും അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ കൂടുതൽ വ്യക്തമായ അംഗീകാരം ലഭിക്കുന്നതായും സംഘടന ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ കുട്ടികളുടെ സുരക്ഷിതവും ആരോഗ്യകരവും അന്തസ്സുള്ളതുമായ ബാല്യം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും എല്ലാത്തരം ചൂഷണങ്ങളും അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനുമാണ് ജെആർസി പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. 2023 മുതൽ 5.5 ലക്ഷത്തിലധികം ബാലവിവാഹങ്ങൾ തടയുകയോ അവസാനിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്തതായി സംഘടന അവകാശപ്പെടുന്നു.
യുഎൻ തീരുമാനത്തോടെ ഇനി സർക്കാരുകൾ കൂടുതൽ ശക്തമായ നടപടികളിലേക്ക് നീങ്ങണമെന്നാണ് പ്രവർത്തകരുടെ ആവശ്യം. നിയമനിർമാണത്തിനൊപ്പം മതനേതാക്കൾ, സാമൂഹിക നേതാക്കൾ, സ്കൂളുകൾ, സമൂഹങ്ങൾ, പൊലീസ്, നിയമനിർവഹണ ഏജൻസികൾ, കുട്ടികൾ എന്നിവർ ഉൾപ്പെടുന്ന വിപുലമായ ഇടപെടലുകളും അനിവാര്യമാണ്. ബാലവിവാഹത്തിന് കാരണമാകുന്ന സാമൂഹികവും സാമ്പത്തികവുമായ സാഹചര്യങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനും കുട്ടികളുടെ പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും രാജ്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധ നൽകേണ്ടതുണ്ട്. നവംബർ 27 ഇനി ഒരു ആഗോള ദിനം മാത്രമല്ല, ലോകമെമ്പാടുമുള്ള കുട്ടികളുടെ അവകാശങ്ങളും ഭാവിയും സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം ഓർമിപ്പിക്കുന്ന ദിനം കൂടിയാകും.
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