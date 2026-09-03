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ഇന്ത്യാ-ചൈനാ അതിർത്തി തർക്കം: അതിവേഗ പരിഹാരത്തിന് ധാരണ, നിർണായകമായി ബെയ്ജിങ് ചർച്ച

ഓഗസ്റ്റ് 25ന് നടന്ന ചർച്ചയിൽ ഇന്ത്യൻ ദേശീയ സുരക്ഷാ ഉപദേഷ്ടാവ് അജിത് ഡോവലും ചൈനീസ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രി വാങ് യീയും പങ്കെടുത്തു. അതിർത്തി പ്രശ്നങ്ങളിൽ വൈകാതെ തീർപ്പുണ്ടാക്കുന്നതിനുള്ള എട്ടിന പരിപാടിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഇരുവരും ധാരണയിലെത്തി

Ajit Doval Wang Yi Meeting India China Border Dispute Galwan Clash Aftermath Line Of Actual Control
India's Special Representative and National Security Advisor Ajit Doval and China's Special Representative and Director of the Office of the Central Commission for Foreign Affairs Wang Yi hold the 25th meeting on the India-China boundary question, in Beijing, on Tuesday, August 25, 2026 (IANS)
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By Brig Rakesh Bhatia

Published : September 3, 2026 at 7:50 PM IST

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ബെയ്ജിങ്: ഇന്ത്യയും ചൈനയും തമ്മിലുള്ള അതിർത്തി തർക്കങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിലും അതിരുകൾ പുനർനിർണയിക്കുന്നതിലും അതിവേഗ തീർപ്പുണ്ടാക്കാൻ ധാരണ. ബെയ്ജിങ്ങിൽ നടന്ന ഇരുരാജ്യങ്ങളുടെയും പ്രത്യേക പ്രതിനിധികളുടെ ഇരുപത്തിയഞ്ചാം വട്ട ചർച്ചയിലാണ് നിർണായക തീരുമാനമുണ്ടായത്. അതിർത്തിയിലെ സമാധാനത്തിനൊപ്പം നയതന്ത്ര ബന്ധം കൂടുതൽ ശക്തമാക്കാനും യോഗത്തിൽ തീരുമാനിച്ചു.

ഓഗസ്റ്റ് 25ന് നടന്ന ചർച്ചയിൽ ഇന്ത്യൻ ദേശീയ സുരക്ഷാ ഉപദേഷ്ടാവ് അജിത് ഡോവലും ചൈനീസ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രി വാങ് യീയും പങ്കെടുത്തു. അതിർത്തി പ്രശ്നങ്ങളിൽ വൈകാതെ തീർപ്പുണ്ടാക്കുന്നതിനുള്ള എട്ടിന പരിപാടിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഇരുവരും ധാരണയിലെത്തി. രാജ്യാന്തര അതിരുകൾ പുനർനിർണയിക്കുന്നതിനുള്ള വിദഗ്ധ സംഘവും അതിർത്തി മാനേജ്മെൻ്റിനുള്ള വർക്കിങ് ഗ്രൂപ്പും ഇതിനായുള്ള പരിഗണനാ വിഷയങ്ങളിൽ ആദ്യം തീരുമാനമെടുക്കും. ചൈനീസ് വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഹാൻ ഷെങ്ങുമായും അജിത് ഡോവൽ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയിരുന്നു.

Ajit Doval Wang Yi Meeting India China Border Dispute Galwan Clash Aftermath Line Of Actual Control
India's Special Representative and National Security Advisor Ajit Doval and China's Special Representative and Director of the Office of the Central Commission for Foreign Affairs Wang Yi hold the 25th meeting on the India-China boundary question, in Beijing, on Tuesday, August 25 (IANS)

സമീപനത്തിലെ മാറ്റം
ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക സെക്ടറിനെക്കുറിച്ചോ അതിർത്തി രേഖയെക്കുറിച്ചോ ധാരണയിലെത്തിയതായി ഔദ്യോഗിക കുറിപ്പിൽ പരാമർശമില്ല. എന്നാൽ ഈ ദിശയിൽ ഗണ്യമായ പുരോഗതി ഉണ്ടാക്കാൻ ഇരുരാജ്യങ്ങളും പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരാണ്. അന്തിമമായ ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്തുന്നതുവരെ കാത്തുനിൽക്കാതെ രാഷ്ട്രീയ സമവായത്തിന് സാധ്യതയുള്ള മേഖലകളിൽ വേഗത്തിൽ ധാരണയിലെത്താനാണ് ഇന്ത്യയും ചൈനയും ശ്രമിക്കുന്നത്.

ഗാൽവൻ സംഘർഷവും പുതിയ സാഹചര്യവും
പതിറ്റാണ്ടുകളായി അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട അതിർത്തി രേഖയില്ലാതെയാണ് ഇരുരാജ്യങ്ങളും സമാധാനം നിലനിർത്തിയിരുന്നത്. എന്നാൽ 2020ൽ ഗാൽവനിൽ ഉണ്ടായ സംഘർഷം ഈ നയത്തിൻ്റെ പരിമിതികൾ വെളിവാക്കി. രാഷ്ട്രീയ വിശ്വാസ്യത ഇല്ലാതാകുമ്പോൾ പരസ്പര വിശ്വാസത്തിലധിഷ്ഠിതമായ സംവിധാനങ്ങൾ തകരുമെന്ന് ഗാൽവൻ സംഭവം തെളിയിച്ചു. പിന്നീട് സൈനിക വിന്യാസം കുറച്ചുകൊണ്ടുവന്നതും നയതന്ത്ര ബന്ധങ്ങൾ പുനഃസ്ഥാപിച്ചതും പുതിയ അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിച്ചു. അതിർത്തി ചർച്ചകൾക്കൊപ്പം സൈനിക നടപടികൾ ഒഴിവാക്കാനുള്ള നീക്കങ്ങളും അനിവാര്യമാണെന്ന തിരിച്ചറിവിലാണ് ഇരുരാജ്യങ്ങളും. കിഴക്ക്, മധ്യ മേഖലകളിലെ ഹോട്ട് ലൈൻ സംവിധാനങ്ങളും സൈനിക തലത്തിലുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചകളും ഇതിന് കൂടുതൽ സൗഹാർദ സാഹചര്യമൊരുക്കി.

Ajit Doval Wang Yi Meeting India China Border Dispute Galwan Clash Aftermath Line Of Actual Control
India's Special Representative and National Security Advisor Ajit Doval and China's Special Representative and Director of the Office of the Central Commission for Foreign Affairs Wang Yi hold the 25th meeting on the India-China boundary question, in Beijing, on Tuesday, August 25, (IANS)

തന്ത്രപരമായ നീക്കം
അമേരിക്കയുമായുള്ള നിരന്തരമായ മത്സരവും സങ്കീർണമായ അന്താരാഷ്ട്ര സാഹചര്യങ്ങളുമാണ് ചൈനയെ പുതിയ നീക്കത്തിന് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്. അമേരിക്ക, യൂറോപ്പ്, ജപ്പാൻ തുടങ്ങിയവരുമായി ഇന്ത്യ ബന്ധം ശക്തമാക്കുന്നതും ചൈനയുടെ തീരുമാനങ്ങളെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഹിമാലയൻ അതിർത്തിയിലെ സൈനിക സംഘർഷം തുടരുന്നത് ഇരുരാജ്യങ്ങൾക്കും ഗുണകരമല്ല. തങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന അവകാശവാദങ്ങൾ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടുതന്നെ തന്ത്രപരമായ സ്ഥിരത കൈവരിക്കാനാണ് ബെയ്ജിങ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. എന്നാൽ ഇന്ത്യയുടെ നിലപാട് വ്യത്യസ്തമാണ്. അതിർത്തിയിൽ സ്ഥിരത ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും 2020ലെ അനുഭവത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ചർച്ചകളെ പൂർണമായി വിശ്വസിക്കാൻ ന്യൂഡൽഹി തയാറല്ല. ഇനിയൊരു സംഘർഷം ഉണ്ടാകില്ലെന്ന ഉറപ്പും സുതാര്യതയുമാണ് ഇന്ത്യ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്.

സാധ്യതകൾ എവിടെ?
അതിർത്തിയിലെ മൂന്ന് മേഖലകളിലും വ്യത്യസ്തമായ രാഷ്ട്രീയ, തന്ത്രപ്രധാന സാഹചര്യങ്ങളാണുള്ളത്. കിഴക്കൻ ലഡാക്ക് ഉൾപ്പെടുന്ന പടിഞ്ഞാറൻ മേഖല 2020ലെ സംഘർഷത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഏറെ സങ്കീർണമാണ്. അരുണാചൽ പ്രദേശ് ഉൾപ്പെടുന്ന കിഴക്കൻ മേഖലയിൽ ചൈനയുടെ അവകാശവാദങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ അതും വെല്ലുവിളിയാണ്. എന്നാൽ ഹിമാചൽ പ്രദേശ്, ഉത്തരാഖണ്ഡ് എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്ന മധ്യമേഖലയിൽ തർക്കങ്ങൾ താരതമ്യേന കുറവാണ്. അതിനാൽ അതിർത്തി നിർണയത്തിലെ ആദ്യഘട്ട ധാരണകൾ മധ്യമേഖലയിൽ നടപ്പിലാക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.

Ajit Doval Wang Yi Meeting India China Border Dispute Galwan Clash Aftermath Line Of Actual Control
National Security Advisor and Special Representative for the India-China Boundary Question Ajit Doval meets Vice President of the People's Republic of China Han Zheng ahead of the 25th round of Special Representatives' talks on the India-China boundary question in Beijing, China, on Tuesday, August 25 (IANS)

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പ്രതീക്ഷകൾ
സമഗ്രമായ ഒരു പരിഹാരത്തേക്കാൾ പടിപടിയായുള്ള പുരോഗതിക്കാണ് നിലവിൽ സാധ്യതയുള്ളത്. ചർച്ചകൾക്കായുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ ഇരുവിഭാഗവും ധാരണയിലെത്തുകയും പരിഹരിക്കാൻ കഴിയുന്ന മേഖലകൾ കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്തേക്കാം. എന്നാൽ പരിഹരിക്കപ്പെടാത്ത അതിർത്തി തർക്കങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ പെട്ടെന്നൊരു പൂർണ പരിഹാരം സാധ്യമല്ല. പുതിയ സംവിധാനങ്ങൾ കേവലം ചർച്ചകളിൽ ഒതുങ്ങാതെ അതിർത്തി നിർണയത്തിൽ കൃത്യമായ ഫലം ഉണ്ടാക്കിയാൽ മാത്രമേ ഈ നീക്കം വിജയകരമാകുകയുള്ളൂ.

Ajit Doval Wang Yi Meeting India China Border Dispute Galwan Clash Aftermath Line Of Actual Control
National Security Advisor and Special Representative for the India-China Boundary Question Ajit Doval meets Vice President of the People's Republic of China Han Zheng ahead of the 25th round of Special Representatives' talks on the India-China boundary question in Beijing, China, on Tuesday, August 25 (IANS)

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TAGGED:

AJIT DOVAL WANG YI MEETING
INDIA CHINA BORDER DISPUTE
GALWAN CLASH AFTERMATH
LINE OF ACTUAL CONTROL
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