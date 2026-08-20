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യുഎൻ രക്ഷാസമിതിയിൽ അടിയന്തര പരിഷ്‌കാരം വേണം; ആവശ്യവുമായി ഇന്ത്യ

ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലെ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥിരം മിഷൻ്റെ ചാർജ് ഡി അഫയേഴ്സ് അംബാസഡർ യോജന പട്ടേലാണ് രക്ഷാസമിതിയുടെ പ്രവർത്തന രീതികളെക്കുറിച്ചുള്ള തുറന്ന ചർച്ചയിൽ ഇക്കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കിയത്

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ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലെ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥിരം ദൗത്യത്തിന്റെ ചാർജ് ഡി അഫയേഴ്‌സ് അംബാസഡർ യോജ്‌ന പട്ടേൽ (ANI)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 20, 2026 at 8:37 AM IST

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ന്യൂയോർക്ക്: ഐക്യരാഷ്ട്ര രക്ഷാസമിതിയിൽ അടിയന്തര പരിഷ്കാരങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ട് ഇന്ത്യ. ലോകത്തിൻ്റെ നിലവിലെ യാഥാർഥ്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന തരത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കുന്ന ഘടനയിൽ മാറ്റം വരുത്തണമെന്നും ഗ്ലോബൽ സൗത്ത് രാജ്യങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ പ്രാതിനിധ്യം നൽകണമെന്നും ഇന്ത്യ വ്യക്തമാക്കി.

ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലെ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥിരം മിഷൻ്റെ ചാർജ് ഡി അഫയേഴ്സ് അംബാസഡർ യോജന പട്ടേലാണ് രക്ഷാസമിതിയുടെ പ്രവർത്തന രീതികളെക്കുറിച്ചുള്ള തുറന്ന ചർച്ചയിൽ ഇക്കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കിയത്. രക്ഷാസമിതി പരിഷ്കരിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകത മുൻപെന്നത്തേക്കാളും കൂടുതലാണെന്ന് അവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. 1945ലെ ലോകസാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വലിയ മാറ്റങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. യുഎൻ അംഗത്വം നാലുമടങ്ങ് വർധിച്ചു. എൺപത് വർഷം മുൻപുള്ള ഒരു സംഘർഷത്തിൻ്റെ ഫലം അടിസ്ഥാനമാക്കി സമിതിയുടെ ഘടനയും സമീപനങ്ങളും പ്രവർത്തന രീതികളും എന്നെന്നേക്കുമായി തീരുമാനിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും ഇത് എത്രയും വേഗം മാറേണ്ടതുണ്ടെന്നും യോജന പട്ടേൽ പറഞ്ഞു.

പ്രാതിനിധ്യം ഉറപ്പാക്കണം
രക്ഷാസമിതി പരിഷ്കരണത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ നിലപാട് വ്യക്തമാണെന്നും വികസ്വര രാജ്യങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ പ്രാതിനിധ്യം നൽകിക്കൊണ്ട് സ്ഥിരാംഗങ്ങളുടെയും അസ്ഥിരാംഗങ്ങളുടെയും എണ്ണം വർധിപ്പിക്കണമെന്നും അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഗ്ലോബൽ സൗത്തിന് കൂടുതൽ പ്രാതിനിധ്യം നൽകിക്കൊണ്ട് ഇരു വിഭാഗങ്ങളിലും വിപുലീകരണം വേണമെന്നാണ് ഇന്ത്യയുടെ ആവശ്യം. കൃത്യമായി നിർവചിക്കപ്പെട്ട ലക്ഷ്യങ്ങളോടെയും സമയബന്ധിതമായുമുള്ള ചർച്ചകളിലൂടെ മാത്രമേ ഇത് നേടാനാകൂ എന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

രക്ഷാസമിതിയുടെ പ്രവർത്തന രീതികൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ ഒറ്റപ്പെട്ട ഒന്നായി കാണരുത്. അംഗത്വ വിഭാഗങ്ങൾ, പ്രാദേശിക പ്രാതിനിധ്യം, വീറ്റോ അധികാരം തുടങ്ങിയ വിശാലമായ പരിഷ്കാരങ്ങളുടെ ഭാഗമായി വേണം ഇതിനെ കാണാൻ. രക്ഷാസമിതിയുടെ നടപടിക്രമങ്ങളുടെ താത്കാലിക സ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ചും ഇന്ത്യ ആശങ്ക രേഖപ്പെടുത്തി. നിലവിലെ ചട്ടങ്ങൾ പരിഷ്കാരങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് ഒരു തടസമായി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കരുതെന്നും കാലാനുസൃതമായി ഇവ ഭേദഗതി ചെയ്യാവുന്നതാണെന്നും യോജന പട്ടേൽ വ്യക്തമാക്കി.

സുതാര്യത അനിവാര്യം
കൂടുതൽ സുതാര്യത ഉറപ്പാക്കണമെന്നും രക്ഷാസമിതിയിലെ അസ്ഥിരാംഗങ്ങൾക്കും രേഖകളിലും വിവരങ്ങളിലും തുല്യ പ്രവേശനം നൽകണമെന്നും ഇന്ത്യ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ചരിത്രരേഖകൾ പരിശോധിക്കാനുള്ള അവകാശം ചുരുക്കം ചിലർക്ക് മാത്രമായി പരിമിതപ്പെടുത്തരുത്. യുഎൻ സമാധാന ദൗത്യങ്ങളിലേക്ക് സൈന്യത്തെയും പൊലീസിനെയും സംഭാവന ചെയ്യുന്ന രാജ്യങ്ങൾക്ക് സുപ്രധാന വിഷയങ്ങളിൽ തീരുമാനമെടുക്കുന്നതിൽ പങ്കാളിത്തം നൽകണം. സമാധാനപാലനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സുപ്രധാന ചോദ്യങ്ങളിൽ തീരുമാനമെടുക്കുന്ന പ്രക്രിയയിൽ ഈ രാജ്യങ്ങളെയും ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ടെന്ന് അവർ നിർദേശിച്ചു.

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ഉപസമിതികളുടെ അധ്യക്ഷന്മാരെ തീരുമാനിക്കുന്നതിലെ കാലതാമസം ഒഴിവാക്കാൻ രക്ഷാസമിതി അടിയന്തരമായി ഇടപെടണമെന്നും ഇതിനായി കൃത്യമായ സമയപരിധി നിശ്ചയിക്കണമെന്നും ഇന്ത്യ ആവശ്യപ്പെട്ടു. തീവ്രവാദ വിഷയത്തിൽ രാഷ്ട്രീയ താത്പര്യങ്ങൾക്കായി രക്ഷാസമിതി അംഗത്വം ഉപയോഗിക്കരുതെന്നും യോജന പട്ടേൽ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.

കൃത്യമായ മാനദണ്ഡങ്ങളോ രേഖകളോ ഇല്ലാതെ രാഷ്ട്രീയ പരിഗണനകളുടെ മാത്രം അടിസ്ഥാനത്തിൽ തീവ്രവാദികളെ പട്ടികയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കാനോ മറ്റ് സംഘടനകളെ തീവ്രവാദ സംഘടനകളായി പ്രഖ്യാപിക്കാനോ ഉള്ള ശ്രമങ്ങൾ അംഗീകരിക്കാനാകില്ല. ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ ഏറ്റവും ജനാധിപത്യപരമായ വിഭാഗമായ പൊതുസഭയും രക്ഷാസമിതിയും തമ്മിലുള്ള ഏകോപനം കൂടുതൽ ശക്തമാക്കണമെന്നും മറ്റ് പ്രധാന ഘടകങ്ങളുമായി കൂടുതൽ അടുത്ത് പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിൽ രക്ഷാസമിതിയുടെ പ്രവർത്തന രീതികൾ അവലോകനം ചെയ്യണമെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി.

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UN WORKING METHODS REFORM
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INDIA UNSC REFORMS
INDIA UNSC REFORMS

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