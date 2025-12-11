താലിബാനുമായി പ്രത്യേക ഇടപെടൽ നടത്തണമെന്ന് ഇന്ത്യ; യുഎൻ സുരക്ഷാ കൗണ്സിലില് അഫ്ഗാൻ ജനതയ്ക്കുവേണ്ടി നയരൂപീകരണം ചർച്ചയിൽ
ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയോടും അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹത്തോടും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇന്ത്യൻ പ്രതിനിധി പർവ്വതനേനി ഹരീഷ് സംസാരിച്ചു.
Published : December 11, 2025 at 5:14 PM IST
ന്യൂയോർക്ക്: താലിബാനുമായി പ്രത്യേക ഇടപെടൽ നടത്തണമെന്ന ആവശ്യം ഇന്ത്യ ഐക്യരാഷ്ട്ര രക്ഷാ സമിതിയെ അറിയിച്ചു. സമിതി യോഗത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലെ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥിരം പ്രതിനിധിയായ സ്ഥാനപതി പർവ്വതനേനി ഹരീഷാണ് ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്. അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ സാഹചര്യത്തെക്കുറിച്ച് ബുധനാഴ്ച (ഡിസംബർ 10) നടന്ന യോഗത്തിലാണ് ഇക്കാര്യം അവതരിപ്പിച്ചത്.
അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ ജനങ്ങൾക്ക് സുസ്ഥിരമായ നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന നയ രൂപീകരണമാണ് ഇന്ത്യ മുന്നോട്ടുവച്ചത്. ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയോടും അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹത്തോടും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇക്കാര്യം ആവശ്യപ്പെടുന്നു എന്ന് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലെ ഇന്ത്യൻ സ്ഥാനപതി പറഞ്ഞു.
"താലിബാനുമായി കാര്യക്ഷമമായ ഒരു ഇടപെടലിന് ഇന്ത്യ ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നു. അതിനായി മെച്ചപ്പെട്ട നയം സ്വീകരിച്ച് പുതിയ നടപടികളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം. ശിക്ഷാ നടപടികളിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ നാലര വർഷമായി നമ്മൾ കാണുന്നു. സാധാരണപോലെ ബിസിനസ് സമീപനം തുടരുമെന്ന് ഉറപ്പാക്കണം" എന്ന് അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.
അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ ജനങ്ങളുടെ വികസന ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിന് ഇന്ത്യയുടെ പ്രതിബദ്ധത അദ്ദേഹം യോഗത്തിൽ ആവർത്തിച്ചു. "അഫ്ഗാൻ സമൂഹത്തിൻ്റെ മുൻഗണനകൾക്കും അഭിലാഷങ്ങൾക്കും അനുസൃതമായി പ്രവർത്തിക്കും. അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ്റെ സമഗ്ര വികസനം, മാനുഷിക സഹായം, സംരംഭങ്ങൾ എന്നിവയിലേക്കുള്ള ഞങ്ങളുടെ സംഭാവന വർധിപ്പിക്കുന്നതിന് മറ്റ് പങ്കാളികളുമായും ഞങ്ങൾ കൂടുതൽ ഇടപെടും" അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ സുരക്ഷാ സാഹചര്യം ഇന്ത്യ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിക്കുന്നത് തുടരുന്നെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
2021 ൽ കാബൂളിൽ അധികാരം പിടിച്ചെടുത്തതിനുശേഷം ഇന്ത്യ സന്ദർശിക്കുന്നതിനായി അഫ്ഗാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ആമിർ ഖാൻ മുത്താക്കി ഒക്ടോബറിൽ ന്യൂഡൽഹിയിലെത്തിയിരുന്നു. ഇന്ത്യയുടെ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി എസ് ജയശങ്കറുമായി അഫ്ഗാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ആമിർ ഖാൻ മുത്താക്കി വിപുലമായ ചർച്ചകൾ നടത്തിയിരുന്നു.
അഫ്ഗാൻ ജനത നേരിടുന്ന സാമൂഹിക പ്രശ്നങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ പ്രതിനിധി പർവ്വതനേനി ഹരീഷ് യുഎൻ രക്ഷാ സമിതി യോഗത്തിൽ പറഞ്ഞു. “നിരവധി വർഷങ്ങളായി ദുർബലപ്പെടുത്തുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവരാണ് അഫ്ഗാൻ ജനത. ഒരു കരയാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട രാജ്യത്തേക്കുള്ള പ്രവേശനം അടച്ചുപൂട്ടുന്നതിലൂടെ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ ജന ജീവിതം സ്തംഭിക്കപ്പെടുന്നു. ഇത് ഞങ്ങൾ വളരെയധികം ആശങ്കയോടെ കാണുന്നു” എന്ന് ഹരീഷ് പറഞ്ഞു.
വർഷങ്ങളായി, ഇന്ത്യ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ സമാധാനത്തിനും സ്ഥിരതയ്ക്കും വേണ്ടി പോരാടുന്നൊരു രാജ്യമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ആമിർ ഖാൻ മുത്താക്കിയുടെ സമീപകാല ഇന്ത്യാ സന്ദർശന വേളയിൽ തീരുമാനിച്ചതുപോലെ, വികസന സഹകരണ പദ്ധതികളിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധചെലുത്തും. പ്രത്യേകിച്ച് ആരോഗ്യ സംരക്ഷണം, പൊതു അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ, വികസനം തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ ഡൽഹി കൂടുതൽ ആഴത്തിൽ ഇടപെടും.
"ആരോഗ്യം, ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ, വിദ്യാഭ്യാസം, കായികം തുടങ്ങിയ നിർണായക മേഖലകളിൽ യുഎൻ ഏജൻസികളുമായി ഞങ്ങൾ തുടർന്നും പ്രവർത്തിക്കും. അഫ്ഗാൻ വ്യവസായ വാണിജ്യ മന്ത്രി അൽഹാജ് നൂറുദ്ദീൻ അസീസിയുടെ ഇന്ത്യാ സന്ദർശനം കൂടുതൽ സഹായകമായി. കണക്റ്റിവിറ്റി, വ്യാപാര സൗകര്യം, വിപണി പ്രവേശനം എന്നിവയിൽ കൂടുതൽ സഹകരണത്തിനിടയാക്കി" എന്ന് ഇന്ത്യൻ പ്രതിനിധി പറഞ്ഞു. നവംബർ 19 മുതൽ 25 വരെ ഒരു വ്യാപാര പ്രതിനിധി സംഘത്തോടൊപ്പം അസീസി ഇന്ത്യ സന്ദർശിച്ചു.
