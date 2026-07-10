എംസിജി സന്ദർശനത്തിനിടെ കണ്ടുമുട്ടി; ആദ്യ കൂടിക്കാഴ്ചയുടെ ഫോട്ടോ സ്റ്റീവ് വോയ്ക്ക് സമ്മാനിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി മോദി
ഇന്ത്യ-ഓസ്ട്രേലിയ കായിക പങ്കാളിത്തം വർധിപ്പിക്കാൻ ലക്ഷ്യം. മുൻ ഓസ്ട്രേലിയൻ ക്യാപ്റ്റൻ സ്റ്റീവ് വോയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി നരേന്ദ്ര മോദി.
By ANI
Published : July 10, 2026 at 8:34 PM IST
കാൻബറ: ഇന്ത്യ ഓസ്ട്രേലിയ കായിക സഹകരണം ശക്തിപ്പെടുത്താൻ നരേന്ദ്ര മോദിയും ഓസ്ട്രേലിയൻ പ്രധാനമന്ത്രി ആൻ്റണി ആൽബണീസും. മെൽഗ്ബൺ ക്രിക്കറ്റ് ഗ്രൗണ്ടിൽ നടന്ന പരിപാടിക്ക് സ്റ്റീവ് വോ അടക്കം നിരവധി താരങ്ങളാണ് പങ്കെടുത്തത്. ‘ഇന്ത്യ-ഓസ്ട്രേലിയ സ്പോര്ട്സ് കൊളാബറേഷന് റോഡ്മാപ്പ്’ നരേന്ദ്ര മോദിയും ആൻ്റണി അല്ബനീസും മെല്ബണ് സംയുക്തമായി പുറത്തിറക്കി.
ഇന്ത്യയും ഓസ്ട്രേലിയയും തമ്മിലുള്ള കായിക ബന്ധം കൂടുതൽ ഊഷ്മളമാക്കാനാണ് ലക്ഷ്യം. കായിക പരിശീലനം, ശേഷി വികസനം, സ്പോര്ട്സ് സയന്സ്, ഗവേഷണം, സാങ്കേതികവിദ്യ, നിക്ഷേപം തുടങ്ങിയ മേഖലകളില് ഇരുരാജ്യങ്ങളും കൈകോര്ത്ത് മുന്നേറാന് വഴിയൊരുക്കും എന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. ഓസ്ട്രേലിയയിലെ ബ്രിസ്ബെന്നിൽ 2032ൽ നടക്കുന്ന ഒളിംപിക്സിന് ശേഷം 2036 ഒളിംപിക്സിനു ആതിഥേയം വഹിക്കാൻ ഇന്ത്യ തയ്യാറെടുക്കുകയാണ്.
രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടുകൾക്ക് ശേഷം പ്രിയ സുഹൃത്തുമായി കൂടിക്കാഴ്ച
അതിനിടയിൽ നരേന്ദ്ര മോദി, മുൻ ഓസ്ട്രേലിയൻ ക്യാപ്റ്റൻ സ്റ്റീവ് വോയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ്,മോദി ഗുജറാത്ത് മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്നപ്പോൾ നടന്ന ആദ്യ കൂടിക്കാഴ്ചയുടെ ഒരു ഫോട്ടോയും സമ്മാനമായി താരത്തിന് നൽകുകയും ചെയ്തു. രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടുകൾക്ക് ശേഷമാണ് ഇരുവരും കണ്ടുമുട്ടുന്നത്. വിക്ടോറിയൻ പ്രീമിയർ ജസീന്ത അലൻ, മുൻ ഓസ്ട്രേലിയൻ വനിതാ ക്രിക്കറ്റ് താരം ലിസ സ്റ്റാലേക്കർ എന്നിവരും ഐക്കണിക് വേദിയിൽ സന്നിഹിതരായിരുന്നു.
Highlights from a highly outcome-driven Australia visit!@AlboMP pic.twitter.com/MLSFA7IuGy— Narendra Modi (@narendramodi) July 10, 2026
മെൽബൺ ക്രിക്കറ്റ് ഗ്രൗണ്ടിൽ വന്നതിനുശേഷം, ഏതൊരു ഇന്ത്യക്കാരനും സ്വാഭാവികമായും രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കും. ഇന്ത്യ-ഓസ്ട്രേലിയ ക്രിക്കറ്റ് മത്സരത്തിൻ്റെ ആവേശം. രണ്ടാമത് ഇരു രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സൗഹൃദം. ഉഭയകക്ഷി ബന്ധങ്ങളുടെ ഒരു പ്രധാന സ്തംഭമായി കായിക മേഖല മാറി കഴിഞ്ഞു. ഇന്ത്യയും ഓസ്ട്രേലിയയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിൽ നിർണായക പങ്ക് വഹിക്കുന്നതും ക്രിക്കറ്റും സ്പോർട്ടസാണമെന്ന് നരേന്ദ്ര മോദി എക്സിൽ കുറിച്ചു.
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Sport is a key pillar of the India-Australia partnership, bringing our people closer through shared passion and mutual respect.— Narendra Modi (@narendramodi) July 10, 2026
Delighted to visit the iconic Melbourne Cricket Ground (MCG) with PM Albanese.
More sporting exchanges, youth engagement and collaboration can… pic.twitter.com/o90MSPIswm
ക്രിക്കറ്റിൽ മാത്രമല്ല, മറ്റ് കായിക ഇനങ്ങളിലും സഹകരണം വർധിപ്പിക്കും. കൂടാതെ കായിക പരിശീലനം, ശാസ്ത്രം, സാങ്കേതികവിദ്യ എന്നിവയിൽ ഇരു രാജ്യങ്ങളും ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. ഓസ്ട്രേലിയന് ബിഗ് ബാഷ് ലീഗിന്റെ പുതിയ സീസണ് ഉദ്ഘാടന മത്സരം ചെന്നൈയില് നടത്താനും തീരുമാനമായതിന് പിന്നാലെയാണ് സന്ദർശനം. ഇതാദ്യമായാണ് ഒരു വിദേശ ഫ്രാഞ്ചൈസി ക്രിക്കറ്റ് ലീഗ് ഇന്ത്യയില് ഔദ്യേഗിക മത്സരം നടത്തുന്നത്. ഡിസംബര് 12ന് ചിദംബരം സ്റ്റേഡിയത്തില് നടക്കുന്ന ചരിത്ര മത്സരത്തില് മെല്ബണ് നെഗേഡ്സ് നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാര പെര്ത്ത് സ്കോര്ച്ചേഴ്സിനെ നേരിടും.
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