ഇന്ത്യയും മെർക്കോസൂറും കൈകോർക്കുന്നു; പുതിയ വ്യാപാര ചർച്ചകൾക്ക് തുടക്കം
ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ വിപണിയിലേക്ക് ഇന്ത്യ, മെർക്കോസൂർ കൂട്ടായ്മയുമായി സ്വതന്ത്ര വ്യാപാര കരാറിന് ചർച്ചകൾ തുടങ്ങി
By ANI
Published : September 15, 2026 at 7:39 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: ആഗോള സാമ്പത്തിക അസ്ഥിരതയ്ക്കിടയിലും നിലവിലുള്ള വ്യാപാര കരാർ (പ്രിഫറൻഷ്യൽ ട്രേഡ് എഗ്രിമെൻ്റ് ) വിപുലീകരിക്കുന്നതിനുള്ള ചർച്ചകൾ ആരംഭിക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച് ഇന്ത്യയും തെക്കേ അമേരിക്കൻ വ്യാപാര കൂട്ടായ്മയായ മെർക്കോസൂറും. ഇന്ത്യയുടെ കയറ്റുമതി വിപണി വൈവിധ്യവത്കരിക്കാനും ഉഭയകക്ഷി ബന്ധങ്ങൾ കൂടുതൽ ശക്തമാക്കാനും ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ഈ സുപ്രധാന നീക്കം.
കേന്ദ്ര വാണിജ്യ-വ്യവസായ മന്ത്രി പീയൂഷ് ഗോയലും, മെർക്കോസൂറിൻ്റെ താത്കാലിക അധ്യക്ഷ പദവി വഹിക്കുന്ന ഉറുഗ്വേയുടെ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി മാരിയോ ലുബെറ്റ്കിനും ചേർന്നാണ് ചർച്ചകളുടെ പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത്. ബ്രസീൽ, അർജൻ്റീന, ബൊളീവിയ, ഉറുഗ്വേ, പരാഗ്വേ എന്നീ രാജ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് മെർക്കോസൂർ കൂട്ടായ്മ.
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നിലവിൽ 2004-ൽ ഒപ്പുവെച്ച കരാർ പ്രകാരം വളരെ കുറഞ്ഞ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് മാത്രമാണ് പരസ്പരം നികുതി ഇളവുകൾ നൽകിയിരുന്നത്. എന്നാൽ പുതിയ നീക്കത്തിലൂടെ ഇതിനെ സേവനങ്ങളും നിക്ഷേപങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്ന സമഗ്രമായ ഒരു സ്വതന്ത്ര വ്യാപാര കരാറായി മാറ്റാനാണ് ഇരുപക്ഷവും ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഭാവി കരാറിൻ്റെ ഘടന നിശ്ചയിക്കുന്നതിനുള്ള നിയമരൂപരേഖ തയ്യാറാക്കാൻ ഇരുവിഭാഗവും ധാരണയായി.
ചർച്ചകൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചതിനൊപ്പം, കസ്റ്റംസ് നടപടികൾ ആധുനികരിക്കാനും ഡിജിറ്റൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ പരസ്പരം അംഗീകരിക്കാനുമുള്ള ആദ്യ അഡീഷണൽ പ്രോട്ടോക്കോളിലും ഇരുവിഭാഗവും ഒപ്പുവെച്ചു. ഇത് പേപ്പർ രഹിത വ്യാപാരത്തിലേക്കുള്ള വഴിതുറക്കുകയും കപ്പൽ ഗതാഗത രംഗത്തെ ചെലവുകളും സമയവും ഗണ്യമായി കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും. 2025-ൽ ഇന്ത്യയും മെർക്കോസൂറും തമ്മിലുള്ള ഉഭയകക്ഷി വ്യാപാരം 21 ബില്യൺ യുഎസ് ഡോളറിലെത്തിയിരുന്നു.
പുതിയ കരാർ യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നതോടെ ഇന്ത്യൻ ഉൽപാദകർക്കും കയറ്റുമതിക്കാർക്കും ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ വിപണിയിൽ വൻ ബിസിനസ് സാധ്യതകളാണ് തുറന്നുകിട്ടുക."ഡിജിറ്റൽ, കടലാസ് രഹിത വ്യാപാര രേഖകളിലേക്കുള്ള മാറ്റം സുഗമമാക്കുക, 'സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് ഒറിജിൻ' (ഉൽപന്നത്തിൻ്റെ ഉത്ഭവ സ്ഥലം തെളിയിക്കുന്ന രേഖ) നൽകുന്നതുമായും പരിശോധിക്കുന്നതുമായും ബന്ധപ്പെട്ട ഇടപാട് ചെലവുകളും സമയവും കുറയ്ക്കുക, നിലവിലുള്ള ഇന്ത്യ-മെർക്കോസൂർ മുൻഗണനാ വ്യാപാര കരാറിന് കീഴിലുള്ള വ്യാപാരത്തിൻ്റെ കാര്യക്ഷമത വർധിപ്പിക്കുക എന്നിവയാണ് ഈ നീക്കത്തിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്" വാണിജ്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.
ഇന്ത്യ-മെർക്കോസൂർ പിടിഎയുടെ ജോയിൻ്റ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് കമ്മിറ്റിയിൽ നടന്ന ചർച്ചകളിൽ നിന്നാണ് ഈ സംരംഭം രൂപപ്പെട്ടത്. കഴിഞ്ഞ വർഷം നവംബറിൽ നടന്ന യോഗത്തിൽ, ഡിജിറ്റൽ 'സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് ഒറിജിൻ' അനുവദിക്കുന്നതിനായി കരാർ പരിഷ്കരിക്കുന്നതിനെ ഇരുപക്ഷവും പിന്തുണച്ചിരുന്നു. തുടർന്ന് ഏപ്രിൽ 9-ന് നടന്ന അഞ്ചാമത് ജോയിൻ്റ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് കമ്മിറ്റി യോഗത്തിൽ പരസ്പര ധാരണയോടെ ഈ നിർദേശം അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തു.
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