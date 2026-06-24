ETV Bharat / international

സുരക്ഷ മെച്ചപ്പെട്ടു, പക്ഷേ ജാഗ്രത വേണം; ഇറാനിലേക്കുള്ള അനാവശ്യ യാത്ര ഒഴിവാക്കണമെന്ന് ഇന്ത്യൻ എംബസി

"സമീപകാല പുരോഗതികൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, ഇനിയൊരു അറിയിപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നതുവരെ ഇറാനിലേക്കുള്ള അനാവശ്യ യാത്രകൾ ഒഴിവാക്കണമെന്ന് ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരോട് നിർദ്ദേശിക്കുന്നതായി" എംബസി തങ്ങളുടെ അറിയിപ്പിൽ വ്യക്തമാക്കി.

INDIAN EMBASSY IN IRAN INDIA ON TRAVELLING IRAN IRAN WEST ASIA CRISIS
External Affairs Ministry Spokesperson Randhir Jaiswal (PTI)
author img

By PTI

Published : June 24, 2026 at 5:56 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ദുബായ്: ഇറാനിലേക്കുള്ള യാത്ര ഒഴിവാക്കണമെന്ന് കർശന നിർദേശം പുറപ്പെടുവിച്ച് ഇന്ത്യ. സുരക്ഷാ സ്ഥിതിയിൽ സമീപകാല പുരോഗതി ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും, ഇനിയൊരു അറിയിപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നതുവരെ ഇറാനിലേക്കുള്ള യാത്രകൾ ഒഴിവാക്കണമെന്ന് ഇറാനിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസി അറിയിച്ചു. ഇറാനിലെ നിലവിലുള്ള സുരക്ഷാ സ്ഥിതി സൂക്ഷ്‌മമായി നിരീക്ഷിച്ചുവരികയാണെന്നും മൊത്തത്തിലുള്ള സാഹചര്യത്തിൻ്റേയും പുരോഗതിയുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ പുതുക്കിയ നിർദേശം പുറപ്പെടുവിക്കുകയാണെന്നും എംബസി അറിയിച്ചു.

"സമീപകാല പുരോഗതികൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, ഇനിയൊരു അറിയിപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നതുവരെ ഇറാനിലേക്കുള്ള അനാവശ്യ യാത്രകൾ ഒഴിവാക്കണമെന്ന് ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരോട് നിർദ്ദേശിക്കുന്നതായി"എംബസി തങ്ങളുടെ അറിയിപ്പിൽ വ്യക്തമാക്കി. ഇതിൻ്റെ ഒരു പകർപ്പ് സമൂഹ മാധ്യമത്തിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ ഇറാനിൽ താമസിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരും ഒഴിവാക്കാനാവാത്ത കാരണങ്ങളാൽ രാജ്യത്തേക്ക് യാത്ര ചെയ്യേണ്ടിവരുന്നവരും എല്ലായ്‌പ്പോഴും ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും നിരന്തരമായ അവബോധം നിലനിർത്തണമെന്നും മിഷൻ നിർദേശിച്ചു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

വിശ്വസനീയമായ വിവര സ്രോതസുകൾ വഴി പ്രാദേശിക സംഭവവികാസങ്ങൾ സൂക്ഷ്മമായി പിന്തുടരാനും പ്രാദേശിക അധികാരികൾ നൽകുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കാനും ഇന്ത്യൻ എംബസി ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇറാനിലുള്ള എല്ലാ ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരും ഇറാനിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലേയ്‌ക്ക് എത്തുന്നവരും എത്രയും വേഗം തങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ മിഷനിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണമെന്ന് എംബസി നിർദേശിച്ചു. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി എംബസിയുടെ വെബ്‌സൈറ്റും സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളും പതിവായി നിരീക്ഷിക്കണമെന്നും ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരോട് നിർദ്ദേശിച്ചു.

കഴിഞ്ഞയാഴ്‌ച യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപും ഇറാൻ പ്രസിഡൻ്റ് മസൂദ് പെഷേഷ്കിയാനും ഒരു ധാരണാപത്രത്തിൽ ഒപ്പുവെച്ചതിനെത്തുടർന്ന് നടന്ന സാങ്കേതിക ചർച്ചകൾ ആരംഭിച്ചതിന് ശേഷം പുറപ്പെടുവിച്ച ആദ്യത്തെ നിർദേശമാണിത്. പശ്ചിമേഷ്യയിൽ സംഘർഷം ആരംഭിച്ച ഫെബ്രുവരി 28 മുതൽ, യുഎസും ഇസ്രായേലും ഇറാനെതിരെ സംയുക്ത ആക്രമണം ആരംഭിച്ച് പ്രതികാര ആക്രമണങ്ങൾക്ക് തുടക്കമിട്ടതിനുശേഷം, ഇന്ത്യ ഇത്തരത്തിൽ നിരവധി നിർദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്.

കൂടുതൽ മാർഗനിർദേശങ്ങൾക്കായി +989128109115, +989128109109, +989128109102, +989932179359 തുടങ്ങിയ മൊബൈൽ നമ്പറുമായി ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്. പ്രധാന കോൺടാക്റ്റ് വിശദാംശങ്ങൾ എംബസി പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട്. അടിയന്തര കാര്യങ്ങൾ അറിയിക്കുവാൻ cons.tehran@mea.gov.in എന്ന ഇമെയിൽ വിലാസവുമായി ബന്ധപ്പെടാം.

ഇറാൻ- യുഎസ് സമാധാന കരാർ അന്തിമഘട്ടത്തിലേയ്‌ക്ക്

അടുത്ത 60 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അന്തിമ കരാറിൽ എത്താനാണ് അമേരിക്കയും ഇറാനും ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായുള്ള ഔദ്യോഗിക ചർച്ചകൾക്ക് ജനീവയിൽ തുടക്കമാകും. നിശ്ചിത സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ അന്തിമ കരാറിൽ എത്തിച്ചേരാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ സമയം നീട്ടാനുള്ള വ്യവസ്ഥയും നിലവിലെ ധാരണാപത്രത്തിലുണ്ട്.

യുദ്ധത്തിലൂടെ ഇറാനിൽ ഭരണമാറ്റം കൊണ്ടുവരിക എന്ന അമേരിക്കയുടെ ലക്ഷ്യം പൂർണമായി നടപ്പായില്ലെങ്കിലും ആണവ വിഷയത്തിൽ അമേരിക്കയുടെ ആവശ്യം ഇറാൻ അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം അമേരിക്ക മുന്നോട്ടുവച്ചതിനേക്കാൾ ഇറാൻ്റെ വ്യവസ്ഥകളാണ് കരാറിൽ കൂടുതലായും അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്.

ALSO READ: "ചർച്ചകൾക്കില്ല, മിസൈൽ പദ്ധതി ഇറാൻ്റെ പരമാധികാരം", നിലപാട് വ്യക്തമാക്കി ഇറാൻ പ്രസിഡൻ്റ്‌

TAGGED:

INDIAN EMBASSY IN IRAN
INDIA ON TRAVELLING IRAN
IRAN
WEST ASIA CRISIS
INDIA ON TRAVELLING IRAN

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.