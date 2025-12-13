ഇങ്കുലാബ് മഞ്ച് നേതാവ് ഷെരീഫ് ഒസ്മാൻ ഹാദിക്ക് വെടിയേറ്റു; നില ഗുരുതരം
ഇന്നലെയായിരുന്നു (ഡിസംബർ 12) സംഭവം. ധാക്ക-8 നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർഥിയും ഇങ്കുലാബ് മഞ്ച് ഉന്നത നേതാവുമാണ്.
Published : December 13, 2025 at 11:07 AM IST
ധാക്ക: ഷെയ്ഖ് ഹസീനക്കെതിരായ പ്രസ്ഥാനത്തിലെ പ്രമുഖ വ്യക്തിയും ധാക്ക-8 നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർഥിയുമായിരുന്ന ഷെരീഫ് ഒസ്മാൻ ഹാദിക്ക് വെടിയേറ്റു. ഇന്നലെ (ഡിസംബർ 12) യായിരുന്നു സംഭവം. ഇങ്കുലാബ് മഞ്ചിൻ്റെ ഉന്നത നേതാവ് കൂടിയാണ് ഉസ്മാൻ ഹാദി. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നില ഗുരുതരമാണെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.
ഷെരീഫ് ഒസ്മാൻ ഹാദിക്കെതിരായ ആക്രമണത്തിന് പിന്നിലുള്ളവരെയും ആസൂത്രണം ചെയ്തവരെയും എത്രയും വേഗം അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് മുഖ്യ ഉപദേഷ്ടാവ് പ്രൊഫസർ മുഹമ്മദ് യൂനസ് പറഞ്ഞു. വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി ജമുനയിലെ സ്റ്റേറ്റ് ഗസ്റ്റ് ഹൗസിൽ ചേർന്ന അടിയന്തര യോഗത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
ഇടക്കാല സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത് നടന്ന ഏറ്റവും ആശങ്കാജനകമായ സംഭവങ്ങളിലൊന്നാണ് ഹാദിക്കെതിരായ ആക്രമണമെന്ന് യൂനസ് പറഞ്ഞു. ബംഗ്ലാദേശിൻ്റെ ജനാധിപത്യ പുരോഗതിക്ക് നേരെയുള്ള മനഃപൂർവമായ ആക്രമണമാണിതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
എന്തു വില കൊടുത്തും അത്തരം ശ്രമങ്ങളെ തങ്ങൾ പരാജയപ്പെടുത്തും. രാഷ്ട്രത്തിന് നേരെ ദുഷ്ടശക്തികൾ നടത്തുന്ന ഇത്തരം ആക്രമണങ്ങൾ അനുവദിക്കില്ലെന്നും വരാനിരിക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ അട്ടിമറിക്കാൻ ഒരു ശക്തിക്കും കഴിയില്ലെന്നും യൂനസ് പറഞ്ഞു.
2026 ഫെബ്രുവരി 12 നാണ് ബംഗ്ലാദേശിൽ ദേശീയ പാർലമെൻ്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നത്. മുൻ ബംഗ്ലാദേശ് പ്രധാനമന്ത്രി ഷെയ്ഖ് ഹസീനക്കെതിരായി 2024 ജൂലൈയിലെ പ്രസ്ഥാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജൂലൈ ചാർട്ടറും അതേ സമയം നടക്കും. മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണർ എഎംഎം നാസിർ ഉദ്ദിൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഷെഡ്യൂൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു.
2024 ജൂലൈലാണ് വിദ്യാർഥികളുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഒരു പ്രസ്ഥാനം മുൻ പ്രാധാനമന്ത്രി ഷെയ്ഖ് ഹസീനക്കെതിരെയുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങൾക്ക് തുടക്കമിട്ടത്. പിന്നീട് ഓഗസ്റ്റ് അഞ്ചിന് ഷെയ്ഖ് ഹസീന ഇന്ത്യയിലേക്ക് പലായനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു. അതിന് ശേഷം നൊബേൽ സമ്മാന ജേതാവ് മുഹമ്മദ് യൂനസിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ബംഗ്ലാദേശിൽ ഒരു ഇടക്കാല സർക്കാർ രൂപികരിച്ചു.
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഷെഡ്യൂൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഷെയ്ഖ് ഹസീനയുടെ അവാമി ലീഗിന് രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. കൂടാതെ പാർട്ടിയുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ താത്കാലികമായി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ നിർത്തിവച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതേസമയം മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി ബീഗം ഖാലിദ സിയയുടെ മകനും ബംഗ്ലാദേശ് നാഷണലിസ്റ്റ് പാർട്ടി (ബിഎൻപി) യുടെ ആക്ടിങ് ചെയർമാനുമായ താരിഖ് റഹ്മാൻ 17 വർഷത്തെ ലണ്ടൻ പ്രവാസത്തിന് ശേഷം ഡിസംബർ 25 ന് രാജ്യത്തേക്ക് തിരിച്ചെത്തുകയാണ്.
വരാനിരിക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബിഎൻപി ഒരു പ്രധാന രാഷ്ട്രീയ ശക്തിയായി മത്സരിക്കുന്നുണ്ട്. രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഇസ്ലാമിക പാർട്ടിയായ ബംഗ്ലാദേശ് ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയും തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഒരു പ്രധാന എതിരാളിയാണ്. ഷെയ്ഖ് ഹസീനക്കെതിരായ പ്രസ്ഥാനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയ വിദ്യാർഥികൾ രൂപികരിച്ച നാഷണൽ സിറ്റിസൺ പാർട്ടിയും രംഗത്തുണ്ട്.
ബംഗ്ലാദേശ് നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളികളിലൊന്ന് വരാനിരിക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമാധാനപരമായി നടത്തുക എന്നതാണ്. മുൻ കാലങ്ങളിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിവിധ ആക്രമണങ്ങൾ രാജ്യത്ത് നടന്നിട്ടുണ്ട്.
