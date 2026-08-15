'ഇന്ത്യ-അമേരിക്ക ബന്ധം മുമ്പത്തേക്കാളും ശക്തം'; സ്വാതന്ത്ര്യദിന ആശംസകൾ നേർന്ന് യുഎസ് സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി
ഡൊണാൾഡ് ട്രംപും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഇരു രാജ്യങ്ങളുടെയും വളർച്ചയ്ക്ക് കാരണമായെന്നും മാർക്കോ റൂബിയോ.
Published : August 15, 2026 at 6:57 AM IST
വാഷിങ്ടൺ: സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തിൽ ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ആശംസകൾ നേർന്ന് യുഎസ് സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി മാർക്കോ റൂബിയോ. യുഎസ്-ഇന്ത്യ ബന്ധം വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും "മുമ്പത്തേക്കാളും ശക്തമാണെന്നും" മാർക്കോ റൂബിയോ എക്സിൽ കുറിച്ചു. ഡൊണാൾഡ് ട്രംപും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഇരു രാജ്യങ്ങളുടെയും വളർച്ചയ്ക്ക് കാരണമായെന്നും മാർക്കോ റൂബിയോ പറഞ്ഞു.
പ്രതിരോധം, ഊർജ്ജ സുരക്ഷ, നിർണായക ധാതുക്കൾ, കൃത്രിമ ബുദ്ധി, ബഹിരാകാശ സഹകരണം, വാണിജ്യം എന്നിവയുൾപ്പെടെ നിരവധി മേഖലകളിൽ ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സഹകരണവും യുഎസ് സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി എടുത്തുപറഞ്ഞു.
"അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകളുടെ പേരിൽ, സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തിൽ ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഊഷ്മളമായ ആശംസകള് അറിയിക്കുന്നു. പ്രസിഡൻ്റ് ട്രംപും പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയും തമ്മിലുള്ള വ്യക്തിപരമായ ബന്ധത്തിന് നന്ദി. യുഎസ്-ഇന്ത്യ ബന്ധം വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, എക്കാലത്തേക്കാളും ശക്തമാണ്. പ്രതിരോധം, ഊർജ്ജ സുരക്ഷ മുതൽ നിർണായക ധാതുക്കൾ, കൃത്രിമബുദ്ധി, ബഹിരാകാശ സഹകരണം, വാണിജ്യം എന്നിവ വരെ, നമ്മുടെ സഹകരണം നമ്മുടെ രണ്ട് രാഷ്ട്രങ്ങളെയും വിശാലമായ ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്ര മേഖലയെയും സുരക്ഷിതവും ശക്തവും സമ്പന്നവുമാക്കുന്നു.
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നമ്മുടെ ജനതകൾ തമ്മിലുള്ള സൗഹൃദത്തിൻ്റെ ആഴത്തിലുള്ള ബന്ധങ്ങൾ നൂതനവും, സ്ഥിരതയുള്ളതും, ഭാവിയെ ലക്ഷ്യം വച്ചുള്ളതുമായ ഒരു പങ്കാളിത്തത്തിൻ്റെ അടിത്തറയായി മാറുന്നു. നമ്മുടെ രണ്ട് രാജ്യങ്ങളും ഒരുമിച്ച് കെട്ടിപ്പടുക്കുന്ന ഭാവിയിലേക്ക് അമേരിക്ക ഉറ്റുനോക്കുന്നു," റൂബിയോ ഒരു പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു.
അതേസമയം ഇന്ത്യയുടെ 80ആമത് സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് കാൻബറയിലെ ഇന്ത്യൻ ഹൈക്കമ്മീഷനിൽ ദേശീയ പതാക ഉയർത്തി. ഒരു സൂര്യോദയം മുതൽ അടുത്ത സൂര്യോദയം വരെ ത്രിവർണ്ണ പതാക ലോകമെമ്പാടും പറന്നുയർത്തുക എന്നതാണ് ലക്ഷ്യം. ഇന്ന് ഡൽഹിയിലെ ചെങ്കോട്ടയിൽ നടക്കുന്ന 80ആമത് സ്വാതന്ത്ര്യദിനാഘോഷങ്ങൾക്ക് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി നേതൃത്വം നൽകും. 'വന്ദേമാതരം' ആലപിച്ചതിൻ്റെ 150ആം വാർഷികവും 2047-ലെ വിക്ഷിത് ഭാരതത്തിലേക്കുള്ള ഇന്ത്യയുടെ യാത്രയിൽ 'യുവശക്തി'യുടെ പങ്ക് എടുത്തുകാണിക്കുന്നതുമാണ് ഈ വർഷത്തെ പരിപാടി.
ചെങ്കോട്ടയിൽ നടക്കുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യദിനാഘോഷ വേളയിൽ ആദ്യമായി 'വന്ദേമാതരം' ആലപിക്കുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി അറിയിച്ചു. പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിങ്, പ്രതിരോധ സഹമന്ത്രി സഞ്ജയ് സേത്ത്, പ്രതിരോധ സെക്രട്ടറി രാജേഷ് കുമാർ സിങ് എന്നിവർ പ്രധാനമന്ത്രിയെ ചെങ്കോട്ടയിൽ സ്വീകരിക്കും. തുടർന്ന് കരസേന, നാവികസേന, വ്യോമസേന, ഡൽഹി പൊലീസ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർ അടങ്ങുന്ന ഗാർഡ് ഓഫ് ഓണർ അദ്ദേഹം സ്വീകരിക്കും.
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