മരിച്ചിട്ടില്ല, പൂർണ ആരോഗ്യവാൻ: ഇമ്രാൻ ഖാനെക്കുറിച്ച് പുതിയ വിവരങ്ങൾ; അഡിയാല ജയിലിൽ നാടകീയ രംഗങ്ങൾ
അഭ്യൂഹങ്ങൾക്ക് വിരാമമിട്ട് സഹോദരി ഉസ്മ ജയിലിൽ ഇമ്രാൻ ഖാനെ സന്ദർശിച്ചു. അദ്ദേഹം പൂർണ്ണ ആരോഗ്യവാനാണെന്ന് അവർ സ്ഥിരീകരിച്ചു. റാവൽപിണ്ടിയിൽ നിരോധനാജ്ഞ പ്രഖ്യാപിച്ചു.
Published : December 2, 2025 at 7:08 PM IST
ലാഹോർ: പാകിസ്ഥാൻ മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഇമ്രാൻ ഖാൻ അഡിയാല ജയിലിൽ പൂർണ ആരോഗ്യവാനാണെന്ന് സഹോദരി ഡോ. ഉസ്മ ഖാൻ. ഇന്ന് ജയിലിൽ അദ്ദേഹത്തെ സന്ദർശിച്ച സഹോദരി അടുത്ത വൃത്തങ്ങളോടാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. ജയിലിൽ ഖാൻ്റെ മനോവീര്യം ഉയർന്ന നിലയിലാണെന്നും റിപ്പോർട്ടുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
ജയിൽ ഭരണകൂടവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില പ്രശ്നങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം അസ്വസ്ഥനാണ്. സഹോദരിയുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം പങ്കുവച്ചു. പാകിസ്ഥാൻ തെഹ്രീക്-ഇ-ഇൻസാഫ് (പിടിഐ) പ്രവർത്തകർക്കൊപ്പം എത്തിയാണ് ഉസ്മ മുൻ പ്രധാനമന്ത്രിയെ കണ്ടത്. ഒടുവിൽ കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് അനുമതി ലഭിച്ചതിൽ സന്തോഷമുണ്ടെന്നും ജയിലിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയ ശേഷം മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കാമെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി. ഇമ്രാൻ ഖാൻ്റെ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹം എവിടെയാണെന്നതിനെക്കുറിച്ചും വിവരങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ട് പിടിഐ പ്രവർത്തകർ പ്രതിഷേധം തുടരുന്നതിനിടെയാണ് സന്ദർശനം.
അഭ്യൂഹങ്ങൾക്ക് വിരാമം
അഴിമതിക്കേസിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടതിനെത്തുടർന്ന് 2023 ഓഗസ്റ്റ് മുതൽ ഖാൻ ജയിലിലാണ്. 73കാരനായ മുൻ ക്രിക്കറ്റ് താരവും രാഷ്ട്രീയ നേതാവുമായ ഇമ്രാൻ ഖാനെ സന്ദർശിക്കുന്നതിന് കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസത്തിലേറെയായി അപ്രഖ്യാപിത വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. കുടുംബാംഗങ്ങളെ കാണാൻ അനുവദിക്കാതിരുന്നത് അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടോ അതോ മരിച്ചോ എന്ന തരത്തിലുള്ള അഭ്യൂഹങ്ങൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പരക്കാൻ കാരണമായി.
എന്നാൽ അദ്ദേഹം പൂർണ ആരോഗ്യവാനാണെന്നാണ് അഡിയാല ജയിൽ അധികൃതർ അവകാശപ്പെട്ടത്. നേരത്തെ, ഇമ്രാൻ ഖാൻ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടെന്നതിന് തെളിവ് ഹാജരാക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൻ കാസിം ഖാൻ എക്സിലെ പോസ്റ്റിലൂടെ സർക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. സഹോദരിമാരെ കാണാൻ അനുവദിച്ചില്ലെങ്കിൽ രാജ്യവ്യാപകമായി പ്രതിഷേധം നടത്തുമെന്ന് ഖാൻ്റെ പാർട്ടി അധികൃതർക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഖാന് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ, അതിന് ഉത്തരവാദികളായവരെയും അവരുടെ കുടുംബങ്ങളെയും പാകിസ്ഥാനികളും വിദേശത്തുള്ളവരും വെറുതെ വിടില്ലെന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹോദരിമാരും മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
സുരക്ഷ ശക്തമാക്കി സർക്കാർ
പിടിഐയുടെ പ്രതിഷേധം തടയുന്നതിനായി പഞ്ചാബ് സർക്കാർ റാവൽപിണ്ടിയിലെ മുഴുവൻ പൊലീസിനെയും അഡിയാല റോഡിൽ വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്. റാവൽപിണ്ടിയിലും ഇസ്ലാമാബാദിലും സർക്കാർ ഇതിനകം 144 പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. റാവൽപിണ്ടിയിലെ എട്ട് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിലെ സ്റ്റേഷൻ ഹൗസ് ഓഫിസർമാരും മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരും അഡിയാല ജയിലിന് പുറത്ത് നിലയുറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. എട്ട് കിലോമീറ്റർ ദൂരം പൂർണമായും അടച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ്. സ്കൂളുകളും കോളജുകളും അടച്ചു. പ്രദേശത്തുകൂടി കടന്നുപോകാൻ താമസക്കാർ തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ് കാണിക്കണമെന്ന് പഞ്ചാബ് സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അറിയിച്ചു.
ഇമ്രാൻ ഖാനെ ഒറ്റപ്പെടുത്തിയതിനെതിരെ ഒരുകൂട്ടം അഭിഭാഷകർ ഇസ്ലാമാബാദ് ഹൈക്കോടതിക്ക് പുറത്ത് സർക്കാരിനെതിരെ പ്രതിഷേധ പ്രകടനം നടത്തി. ഇസ്ലാമാബാദിലും റാവൽപിണ്ടിയിലും 144 കർശനമായി നടപ്പാക്കുമെന്ന് ആഭ്യന്തര സഹമന്ത്രി തലാൽ ചൗധരി പറഞ്ഞു. ഇസ്ലാമാബാദ് ഹൈക്കോടതിയിലായാലും അഡിയാല ജയിലിലായാലും വിവേചനമില്ലാതെ 144 പ്രകാരം നടപടിയെടുക്കുമെന്ന് മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. റാവൽപിണ്ടിയിലെ അഡിയാല ജയിലിനു പുറത്ത് പാർട്ടി അനുയായികൾ തടിച്ചുകൂടിയതിനെത്തുടർന്ന് സംഘർഷാവസ്ഥ നിലനിൽക്കെയാണ് ഖാൻ്റെ സഹോദരിമാരിൽ ഒരാളായ ഡോ. ഉസ്മ ഖാന് അദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ അനുമതി നൽകിയതായി പാക് സർക്കാർ വിവരം പുറത്തുവിട്ടത്.
