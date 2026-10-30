ജയിലിൽ കുഴഞ്ഞുവീണു; ഇമ്രാൻ ഖാൻ്റെ സഹോദരിയെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി, ആശങ്കയറിയിച്ച് പിടിഐ
നൊറീൻ നിയാസിയെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയ വിവരം കുടുംബത്തെ അറിയിക്കാത്തത് അങ്ങേയറ്റം ഖേദകരമാണെന്ന് പിടിഐ നേതാവ് ഷെയ്ഖ് വഖാസ് അക്രം
By ANI
Published : October 30, 2026 at 9:02 AM IST
ഇസ്ലാമാബാദ്: പാകിസ്ഥാൻ മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഇമ്രാൻ ഖാൻ്റെ സഹോദരിയും നിലവിൽ തടവിലുമായ നൊറീൻ നിയാസിയുടെ ആരോഗ്യനില വഷളായതിനെത്തുടർന്ന് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. ജയിലിൽ കുഴഞ്ഞുവീണ 70കാരിയായ നൊറീനെ പഞ്ചാബ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് കാർഡിയോളജിയിലാണ് പ്രവേശിപ്പിച്ചത്. എന്നാൽ വിവരം കുടുംബാംഗങ്ങളെ അറിയിക്കാത്തതിൽ പാകിസ്ഥാൻ തെഹ്രീകെ ഇൻസാഫ് (പിടിഐ) പാർട്ടി കടുത്ത ആശങ്ക രേഖപ്പെടുത്തി.
കുടുംബത്തെ അറിയിച്ചില്ല
നൊറീൻ നിയാസിയെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയ വിവരം കുടുംബത്തെ അറിയിക്കാത്തത് അങ്ങേയറ്റം ഖേദകരമാണെന്ന് പിടിഐ നേതാവ് ഷെയ്ഖ് വഖാസ് അക്രം എക്സിലൂടെ പ്രതികരിച്ചു. 70 വയസ്സുള്ള ഒരു സ്ത്രീയെ നിയമവിരുദ്ധമായി തടങ്കലിൽ വയ്ക്കുന്നതും, അവരുടെ ജീവന് ഭീഷണിയാകുന്ന തരത്തിൽ ആരോഗ്യനില വഷളായിട്ടും കുടുംബത്തെ അറിയിക്കാതെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയതും അതീവ ഗൗരവമുള്ള വിഷയമാണ്. ഇതിൽ പഞ്ചാബ് സർക്കാരും ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികളും അടിയന്തരമായി വിശദീകരണം നൽകണമെന്നും പിടിഐ പ്രസ്താവനയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
വിദഗ്ധ ചികിത്സ ഉറപ്പാക്കണം
നൊറീൻ നിയാസിക്ക് കാർഡിയോളജിസ്റ്റുകളുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും മികച്ച ചികിത്സ ലഭ്യമാക്കണമെന്ന് പാർട്ടി ആവശ്യപ്പെട്ടു. ആവശ്യമായ എല്ലാ പരിശോധനകളും ചികിത്സയും കാലതാമസമില്ലാതെ നൽകണം. അവരുടെ ആരോഗ്യവിവരങ്ങൾ ഉടൻ തന്നെ കുടുംബവുമായി പങ്കുവയ്ക്കണമെന്നും, ബന്ധുക്കൾക്ക് അവരെ സന്ദർശിക്കാനും ആരോഗ്യനില നേരിട്ട് വിലയിരുത്താനും അനുമതി നൽകണമെന്നും പിടിഐ വ്യക്തമാക്കി. രാഷ്ട്രീയ വൈരാഗ്യത്തിൻ്റെ പേരിൽ സ്ത്രീകളെ തടവിലിടുന്നത് പരിഷ്കൃത സമൂഹത്തിന് അംഗീകരിക്കാനാകില്ലെന്നും പാർട്ടി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
മരുന്നുകൾ നിഷേധിക്കുന്നു
ജയിൽ ഡോക്ടർമാരുടെ നിർദേശപ്രകാരമാണ് ബുധനാഴ്ച നൊറീനെ പഞ്ചാബ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് കാർഡിയോളജിയിലേക്ക് മാറ്റിയതെന്ന് അവരുടെ അഭിഭാഷകൻ റാണാ മുദസ്സർ ഉമർ വ്യക്തമാക്കി. എന്നാൽ ആരോഗ്യനില വഷളായ വിവരം കുടുംബത്തെ അറിയിച്ചിരുന്നില്ല. ഇമ്രാൻ ഖാൻ്റെ സഹോദരിമാർക്ക് ജയിലധികൃതർ മരുന്നുകൾ നിഷേധിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. ഹൃദ്രോഗിയായ മറ്റൊരു സഹോദരി ഉസ്മ ഖാനും മരുന്നുകൾ നൽകുന്നില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
തുടരുന്ന തടവ്
സെപ്റ്റംബർ 21നാണ് ഇമ്രാൻ ഖാൻ്റെ സഹോദരിമാരായ അലീമ ഖാൻ, ഉസ്മ ഖാൻ, നൊറീൻ നിയാസി എന്നിവരെ ലാഹോർ ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മിഷണറുടെ ഉത്തരവ് പ്രകാരം അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. 1960ലെ പഞ്ചാബ് മെയിൻ്റനൻസ് ഓഫ് പബ്ലിക് ഓർഡർ ഓർഡിനൻസ് (എംപിഒ) പ്രകാരമാണ് ഇവരെ തടവിലാക്കിയത്. ഒക്ടോബർ ഏഴിന് ഇവരുടെ തടവ് വീണ്ടും 30 ദിവസത്തേക്ക് കൂടി നീട്ടിയിരുന്നു. നിലവിൽ ലാഹോറിലെ കോട്ട് ലഖ്പത് ജയിലിലാണ് ഇവർ കഴിയുന്നത്. ഇമ്രാൻ ഖാൻ്റെ മോചനം ആവശ്യപ്പെട്ട് പിടിഐ രാജ്യവ്യാപകമായി വലിയ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്ക് ആഹ്വാനം ചെയ്തിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും കടുത്ത നടപടികൾ ഉണ്ടായത്.
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പ്രതിഷേധങ്ങളെ അടിച്ചമർത്തുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് ഇമ്രാൻ ഖാൻ്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളെയും പാർട്ടി നേതാക്കളെയും കൂട്ടത്തോടെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. 2023 ഓഗസ്റ്റ് മുതൽ ഇമ്രാൻ ഖാനും ജയിലിൽ കഴിയുകയാണ്. അഴിമതി ഉൾപ്പെടെ നിരവധി കേസുകളാണ് അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ ചുമത്തിയിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ ഈ കേസുകളെല്ലാം രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമാണെന്നാണ് പിടിഐയുടെ ആരോപണം. വരും ദിവസങ്ങളിലും സർക്കാരിനെതിരെ ശക്തമായ പ്രക്ഷോഭ പരിപാടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോകാനാണ് പാർട്ടിയുടെ തീരുമാനം.
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