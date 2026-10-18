റഷ്യക്കെതിരായ ഉപരോധങ്ങളിൽ ട്രംപിൻ്റെ ഇടവേള; ആഗോള സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയെ ബാധിക്കുമോയെന്ന് ആശങ്ക
ലോകമെമ്പാടുമുള്ള സംഘർഷങ്ങൾ പരസ്പരം കൂട്ടിയിടിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. അവ ആഗോള എണ്ണ, ഡീസൽ വിലകളിൽ മാത്രമല്ല സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയിലും സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നുണ്ടെന്ന് മാർക്കോ റൂബിയോ സൂചിപ്പിച്ചു.
Published : October 18, 2026 at 10:31 AM IST
വാഷിങ്ടൺ: റഷ്യയ്ക്കുമേലുള്ള കടുത്ത ഉപരോധങ്ങളും തീരുവകളും ഒഴിവാക്കി ട്രംപിൻ്റെ പ്രഖ്യാപനം. ആഗോള സമ്പദ്വ്യവസ്ഥ വിശകലനം ചെയ്യാനാണ് നടപടിയെന്ന് യുഎസ് സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി മാർക്കോ റൂബിയോയുടെ വിശദീകരണം. ഉപരോധം നീക്കിയത് 60 ദിവസത്തെ താത്കാലിക നടപടിയാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
ഉപരോധങ്ങളും തീരുവകളും ഏർപ്പെടുത്തുന്നത് ആഗോള സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയെയും യുഎസ് സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയെയും എങ്ങനെ ബാധിക്കുമെന്ന് വിശകലനം ചെയ്യാൻ 60 ദിവസത്തെ സമയം എടുക്കാൻ പ്രസിഡൻ്റ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന് മാർക്കോ റൂബിയോ പറഞ്ഞു. റഷ്യയെ മാത്രമല്ല, മറ്റ് പല രാജ്യങ്ങളെയും ഈ സാമ്പത്തിക നിയന്ത്രണങ്ങൾ ബാധിക്കുമെന്ന കാര്യവും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
''ഇറാനെതിരായ യുഎസ് ആക്രമണവും സൗദി അറേബ്യക്കെതിരായ യെമനിലെ ഹൂത്തികളുടെ ആക്രമണവും ഉൾപ്പെടെ വിവിധ സംഘർഷങ്ങൾ ആഗോള ഊർജ നിരക്കിനെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഈ സംഘർഷങ്ങൾ പരസ്പരം കൂട്ടിയിടിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. അവ ആഗോള എണ്ണ, ഡീസൽ വിലകളിൽ മാത്രമല്ല സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയിലും സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നുണ്ട്,'' എന്നും മാർക്കോ റൂബിയോ സൂചിപ്പിച്ചു.
SECRETARY RUBIO: I think the President wants to take this 60-day period to analyze what imposing both sanctions and tariffs will mean for the global economy and the U.S. economy. https://t.co/9DXVXnQeb5— Department of State (@StateDept) October 18, 2026
റഷ്യയെ ലക്ഷ്യമിട്ട് കഴിഞ്ഞ മാസം യുഎസ് പാർലമെൻ്റ് പാസാക്കിയ വിപുലമായ ഉപരോധങ്ങളും തീരുവകളും ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് ട്രംപ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഉത്തരവിൽ ഒപ്പുവെച്ചത്. പിന്നാലെ ഇരുപക്ഷത്തുമുള്ള യുഎസ് ജനപ്രതിനിധികൾ ട്രംപിനെ രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ച് രംഗത്തെത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
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റഷ്യൻ പ്രസിഡൻ്റ് വ്ളാഡിമിർ പുടിൻ്റെ യുക്രെയ്നെതിരായ യുദ്ധത്തോടൊപ്പം അദ്ദേഹത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നവർക്കുള്ള ധനസഹായ സ്രോതസുകൾ വെട്ടിക്കുറയ്ക്കുക എന്നതായിരുന്നു ട്രംപിൻ്റെ ആശയം. എന്നാൽ നിയമം പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്നതിന് രണ്ട് ദിവസം മുൻപ് ട്രംപ് റഷ്യയെ സാമ്പത്തിക നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കുകയായിരുന്നു.
അതേസമയം, ട്രംപിൻ്റെ നടപടി ഉത്തരവാദിത്തമില്ലായ്മയുടെ അങ്ങേയറ്റമാണെന്ന് റിപ്പബ്ലിക്കൻ സെനറ്റർ തോം ടില്ലിസ് വിമർശിച്ചു. പ്രസിഡൻ്റിന് യഥാർഥത്തിൽ ഇന്ധന വില കുറയ്ക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വ്ളാഡിമിർ പുടിന് ഒരു സഹായം ചെയ്തുകൊടുക്കുകയല്ല വേണ്ടത്. മറിച്ച് ഇറാനുമായുള്ള പ്രതിസന്ധി പരിഹരിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് അത് ചെയ്യാമായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം എക്സിൽ കുറിച്ചു. ഇറാൻ യുദ്ധം മൂലമുണ്ടാകുന്ന ഡീസൽ വിലവർധനവിൻ്റെ ആഘാതം അമേരിക്കൻ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയെയും ബാധിച്ചു തുടങ്ങിയിരുന്നു.
അതേസമയം റഷ്യയ്ക്ക് മേലുള്ള കൂടുതൽ ഉപരോധങ്ങൾ അമേരിക്ക നീക്കുമോ എന്ന് താൻ ഭയപ്പെടുന്നതായും ട്രംപിൻ്റെ ഈ നടപടി പുടിനുള്ള ഒരു സമ്മാനം ആണെന്നും യുക്രെയ്ൻ പ്രസിഡൻ്റ് വൊളോഡിമിർ സെലൻസ്കിയും വിമർശിച്ചു.
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