അമേരിക്ക-ഇറാൻ യുദ്ധം; വികസ്വര രാജ്യങ്ങൾക്ക് ഐഎംഎഫിൻ്റെ മുന്നറിയിപ്പ്
തുടർച്ചയായ സാമ്പത്തിക ആഘാതങ്ങൾക്ക് ശേഷം ആഗോള സമ്പദ്വ്യവസ്ഥ വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലാണ്. കടബാധ്യതകൾ ഗണ്യമായി വർധിച്ചതിനൊപ്പം പണപ്പെരുപ്പവും വലിയ വെല്ലുവിളിയായി മാറി
Published : October 13, 2026 at 9:57 AM IST
ബാങ്കോക്ക്: അമേരിക്ക-ഇറാൻ യുദ്ധത്തെത്തുടർന്നുണ്ടായ ഊർജ പ്രതിസന്ധി കുറഞ്ഞ വരുമാനമുള്ള വികസ്വര രാജ്യങ്ങളെ കടുത്ത സാമ്പത്തിക തകർച്ചയിലേക്ക് നയിക്കുന്നതായി രാജ്യാന്തര നാണയ നിധിയുടെ (ഐഎംഎഫ്) മുന്നറിയിപ്പ്. സാമ്പത്തിക ചെലവുകൾ വെട്ടിച്ചുരുക്കുകയോ കടം പുനഃക്രമീകരിക്കുകയോ അല്ലാതെ ഈ രാജ്യങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ മറ്റ് മാർഗങ്ങളില്ലെന്ന് ഐഎംഎഫ് വ്യക്തമാക്കി. ബാങ്കോക്കിൽ നടക്കുന്ന വാർഷിക യോഗത്തിലാണ് ഐഎംഎഫ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്.
കടക്കെണിയിലായ എണ്ണ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന രാജ്യങ്ങളാണ് ഊർജ പ്രതിസന്ധിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ നേരിടുന്നതെന്ന് ഐഎംഎഫ് ഗവേഷണ വിഭാഗം ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ പെറ്റ്യ കൊയേവ ബ്രൂക്സ് പറഞ്ഞു. പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ പൗരന്മാരെ സഹായിക്കാൻ ഈ രാജ്യങ്ങൾ കടുത്ത തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടി വരും. തുടർച്ചയായ സാമ്പത്തിക ആഘാതങ്ങൾക്ക് ശേഷം ആഗോള സമ്പദ്വ്യവസ്ഥ വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലാണ്. കടബാധ്യതകൾ ഗണ്യമായി വർധിച്ചതിനൊപ്പം പണപ്പെരുപ്പവും വലിയ വെല്ലുവിളിയായി മാറിയെന്ന് അവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
അമേരിക്കയും ഇറാനും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധം പശ്ചിമേഷ്യയെ വലിയ സംഘർഷത്തിലേക്ക് തള്ളിവിട്ടതോടെ ആഗോളതലത്തിൽ ഊർജ വില കുതിച്ചുയരുകയാണ്. അമേരിക്കയുടെ ഗൾഫ് സഖ്യകക്ഷികളെ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ഇറാൻ്റെ പ്രത്യാക്രമണങ്ങൾ എണ്ണ, വാതക വിതരണത്തെ സാരമായി ബാധിച്ചു. ഇത് അവശ്യവസ്തുക്കളുടെയും വളത്തിൻ്റെയും വില വർധനവിന് കാരണമായി. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ കൃത്യമായ സബ്സിഡികൾ നൽകാൻ രാജ്യങ്ങൾ തയാറാകണമെന്ന് ഐഎംഎഫ് നിർദേശിച്ചു. കൊവിഡ് മഹാമാരിക്ക് ശേഷമുള്ള സാമ്പത്തിക ആഘാതങ്ങളെ നേരിടാൻ സർക്കാരുകൾ സാമ്പത്തിക കരുതൽ ശേഖരം പുനർനിർമിക്കണമെന്നും വർധിച്ചുവരുന്ന കടബാധ്യതകൾ പരിഹരിക്കണമെന്നും ഐഎംഎഫ് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
ഐഎംഎഫ് പുറത്തിറക്കിയ വേൾഡ് ഇക്കണോമിക് ഔട്ട്ലുക്ക് റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം, എണ്ണ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നതും നിർമിത ബുദ്ധി (എഐ) സാങ്കേതികവിദ്യയിൽ നിക്ഷേപം നടത്താത്തതുമായ വികസ്വര രാജ്യങ്ങളാണ് ഇറാൻ യുദ്ധത്തിൻ്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നേരിടുന്നത്.
ഈ രാജ്യങ്ങളിലെ ജനങ്ങളുടെ ഉപഭോഗം പ്രധാനമായും ഊർജം, ഭക്ഷണം എന്നിവയെ ആശ്രയിച്ചായതിനാൽ പ്രതിസന്ധി അതിരൂക്ഷമാണ്. കുറഞ്ഞ വരുമാനമുള്ള പല രാജ്യങ്ങളും കടുത്ത കടക്കെണിയിലാണെന്നും പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ കടം പുനഃക്രമീകരിക്കാൻ തയാറാകണമെന്നും ഐഎംഎഫ് ഉദ്യോഗസ്ഥ വ്യക്തമാക്കി. കടം താങ്ങാനാവാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ, കാത്തിരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് കൃത്യസമയത്ത് അത് പുനഃക്രമീകരിക്കുന്നതാണെന്നും അല്ലാത്തപക്ഷം ഭാവിയിൽ വലിയ വില നൽകേണ്ടി വരുമെന്നും അവർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
നിർമിത ബുദ്ധിയും കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനവും
നിർമിത ബുദ്ധിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിക്ഷേപങ്ങളിലൂടെ വികസിത രാജ്യങ്ങൾ കൈവരിച്ച നേട്ടത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 2026ലെ ആഗോള സാമ്പത്തിക വളർച്ചാ നിരക്കിൽ ഐഎംഎഫ് വർധനവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ലോകത്തെ വികസിത സമ്പദ്വ്യവസ്ഥകൾ 2026ൽ 2.1 ശതമാനം വളർച്ച നേടുമെന്നാണ് പ്രവചനം. എഐ വിതരണ ശൃംഖലയിൽ മുൻപന്തിയിലുള്ള തായ്വാൻ, ദക്ഷിണ കൊറിയ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങൾ മികച്ച നേട്ടം കൈവരിക്കും. എന്നാൽ എഐ നിക്ഷേപത്തിൽ ഇടിവുണ്ടായാൽ അമേരിക്ക ഉൾപ്പെടെയുള്ള വികസിത രാജ്യങ്ങളെയും ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളെയും അത് പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുമെന്ന് പെറ്റ്യ കൊയേവ ബ്രൂക്സ് പറഞ്ഞു.
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നിർമിത ബുദ്ധി പ്രതീക്ഷിച്ച നേട്ടം നൽകിയില്ലെങ്കിൽ 2028ലെ ആഗോള ജിഡിപി പ്രവചനത്തിൽ 0.4 ശതമാനം ഇടിവുണ്ടാകുമെന്നും റിപ്പോർട്ടിലുണ്ട്. ഇതിനുപുറമെ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനങ്ങളും സാമ്പത്തിക മേഖലയെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. എൽനിനോ പ്രതിഭാസത്തിൻ്റെ ഫലമായി അരി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളുടെയും പാനീയങ്ങളുടെയും വിലയിൽ വലിയ വർധനവുണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നും വരും നാളുകളിൽ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യാഘാതം കൂടുതൽ രൂക്ഷമാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും ഐഎംഎഫ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
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