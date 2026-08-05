ഐഡഹോ വെടിവയ്പ്: ഇൻ-എൻ-ഔട്ട് റെസ്റ്റോറൻ്റിലുണ്ടായ ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടവരുടെ വിവരങ്ങൾ പുറത്ത്
ഇരുപത്തിനാലുകാരനായ ചാഡ് വില്യംസ് ആണ് റെസ്റ്റോറൻ്റിലെത്തി ആളുകൾക്ക് നേരെ വെടിയുതിർത്തത്.
Published : August 5, 2026 at 12:29 PM IST
വാഷിങ്ടൺ ഡിസി: അമേരിക്കയിലെ ഐഡഹോയിൽ ഇൻ-എൻ-ഔട്ട് ബർഗർ റെസ്റ്റോറൻ്റിലുണ്ടായ വെടിവയ്പിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട മൂന്നുപേരുടെ വിവരങ്ങൾ പൊലീസ് പുറത്തുവിട്ടു. റെസ്റ്റോറൻ്റിലെ ജീവനക്കാരിയും ലഹരിമുക്തി കേന്ദ്രത്തിലെ പരിശീലകനും ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ശനിയാഴ്ച ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് ട്വിൻ ഫോൾസിലെ റെസ്റ്റോറൻ്റിലായിരുന്നു നാടിനെ നടുക്കിയ സംഭവം.
ഇരുപത്തിനാലുകാരനായ ചാഡ് വില്യംസ് ആണ് റെസ്റ്റോറൻ്റിലെത്തി ആളുകൾക്ക് നേരെ വെടിയുതിർത്തത്. ആക്രമണത്തിന് ശേഷം ഇയാൾ സ്വയം വെടിയുതിർത്ത് മരിക്കുകയായിരുന്നു. സംഭവത്തിൽ മറ്റാർക്കും പങ്കില്ലെന്നാണ് പൊലീസിൻ്റെ പ്രാഥമിക നിഗമനം. എന്നാൽ ആക്രമണത്തിന് പിന്നിലെ കാരണം ഇതുവരെ വ്യക്തമായിട്ടില്ല.
കൊല്ലപ്പെട്ടത് മൂന്നുപേർ
കാലിഫോർണിയയിലെ സ്റ്റോക്ടൺ സ്വദേശിയായ ആഷ്ലി ഗാരിബെ(23) ആണ് കൊല്ലപ്പെട്ടവരിൽ ഒരാൾ. ബർഗർ റെസ്റ്റോറൻ്റിലെ പുതിയ ജീവനക്കാർക്ക് പരിശീലനം നൽകുന്ന സംഘത്തിലെ അംഗമായിരുന്നു ആഷ്ലി. ജോലി ചെയ്യാൻ ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്ന ആഷ്ലി, എപ്പോഴും സന്തോഷവതിയായിരുന്നുവെന്ന് കുടുംബം പ്രതികരിച്ചു. പ്രതിസന്ധികളിൽ തളരാത്ത പ്രകൃതമായിരുന്നു അവളുടേതെന്നും കുടുംബം പുറത്തിറക്കിയ വാർത്താക്കുറിപ്പിൽ പറയുന്നു. 2023ലാണ് ഇവർ റെസ്റ്റോറൻ്റിലെ പരിശീലക സംഘത്തിൽ ചേർന്നത്. ഭാവിയിൽ റെസ്റ്റോറൻ്റിൻ്റെ മാനേജരാകണമെന്നായിരുന്നു ആഷ്ലിയുടെ ആഗ്രഹം.
സാൾട്ട് ലേക്ക് സിറ്റി സ്വദേശിയായ ഡെയ്ൽ ഷുൾട്സ്(66), ഐഡഹോയിലെ ഹാഗർമാൻ സ്വദേശി ക്രിസ്റ്റഫർ ക്ലോഞ്ച്(59) എന്നിവരാണ് കൊല്ലപ്പെട്ട മറ്റു രണ്ടുപേർ. മദ്യപാനത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാനുള്ള ചികിത്സ പൂർത്തിയാക്കിയ ക്രിസ്റ്റഫർ, പിന്നീട് ലഹരിമുക്തി കേന്ദ്രത്തിൽ തന്നെ ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കുകയായിരുന്നു. ലഹരിക്ക് അടിമപ്പെട്ട നൂറുകണക്കിന് ആളുകളെ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുകൊണ്ടുവരാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നും, പ്രതിഫലം നോക്കാതെയാണ് അദ്ദേഹം ജോലി ചെയ്തിരുന്നതെന്നും സുഹൃത്തായ ഗാരെൻ ടെയ്ലർ പറഞ്ഞു. മികച്ച കലാകാരൻ കൂടിയായിരുന്ന ഡെയ്ൽ ഷുൾട്സിൻ്റെ ഭാര്യ റെയ്നെറ്റിനും വെടിവയ്പിൽ പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. ഇവർ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ്. മാഡലീൻ ക്വയർ സ്കൂളിലെ പാസ്റ്ററൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററായ ഗ്രിഗറി ഗ്ലെൻ, ഡെയ്ൽ ഷുൾട്സിൻ്റെ വിയോഗത്തിൽ അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി.
നടുക്കം മാറാതെ ദൃക്സാക്ഷികൾ
റെസ്റ്റോറൻ്റിൻ്റെ അടുക്കള ഭാഗത്തുനിന്നാണ് ആദ്യം വെടിയൊച്ച കേട്ടതെന്ന് ദൃക്സാക്ഷികൾ പറഞ്ഞു. ജീവനക്കാരും ഉപഭോക്താക്കളും ചിതറിയോടുന്നതിനിടെയാണ് എ.ആർ മാതൃകയിലുള്ള തോക്കുമായി അക്രമി പുറത്തേക്ക് വന്നത്. ഇതിനിടെ ഡ്യൂട്ടിയിലില്ലായിരുന്ന ഒരു പൊലീസുകാരനും മറ്റൊരു വ്യക്തിയും അക്രമിക്ക് നേരെ വെടിയുതിർത്തു. ഇതോടെയാണ് ഇയാൾ റെസ്റ്റോറൻ്റിൽ നിന്ന് പിന്തിരിഞ്ഞത്. വെടിവയ്പിൽ സ്റ്റീവൻ പിക്സ്ലി എന്നയാൾക്കും പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. ബൈക്കിൽ യാത്ര ചെയ്യുകയായിരുന്ന ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൈക്കാണ് വെടിയേറ്റത്. വിരലുകളുടെ ചലനശേഷി നഷ്ടപ്പെട്ട സ്റ്റീവൻ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കായി കാത്തിരിക്കുകയാണ്. ഇത്രയും വലിയ അപകടം നടന്നിട്ടും അദ്ദേഹം വളരെ പോസിറ്റീവായാണ് കാര്യങ്ങളെ കാണുന്നതെന്നും, എപ്പോഴും ചിരിച്ചുകൊണ്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നതെന്നും ബന്ധുവായ ഷെയ്ൻ ക്ലാസ് വ്യക്തമാക്കി. അടുത്തിടെ ട്വിൻ ഫോൾസിലേക്ക് താമസം മാറിയ സ്റ്റീവൻ പുതിയ ജോലി കണ്ടെത്തി ജീവിതം കരുപ്പിടിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലായിരുന്നു.
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കാലിഫോർണിയ ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇൻ-എൻ-ഔട്ട് ബർഗർ ശൃംഖലയുടെ പുതിയ ശാഖ ജൂലൈ അവസാനത്തോടെയാണ് ഐഡഹോയിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത്. വെടിവയ്പിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടവരോടുള്ള ആദരസൂചകമായി ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രി ട്വിൻ ഫോൾസ് സിറ്റി പാർക്കിൽ മെഴുകുതിരി കത്തിച്ച് പ്രാർഥന നടത്തി. നഗരത്തിലെ പതാകകൾ അടുത്ത ആഴ്ച വരെ പകുതി താഴ്ത്തിക്കെട്ടാനും തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. സംഭവത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ജനങ്ങൾക്ക് മാനസിക പിന്തുണ നൽകുന്നതിനും സംഭവസ്ഥലത്ത് ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട സാധനങ്ങൾ തിരികെ നൽകുന്നതിനുമായി പൊലീസ് പ്രത്യേക കേന്ദ്രം തുറന്നിട്ടുണ്ട്.
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