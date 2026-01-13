ETV Bharat / international

2016 ലും തുടർന്ന് 2017 ലും കാരണമായ റോഹിങ്ക്യൻ വംശഹത്യയെ കുറിച്ച് ഗാംബിയയാണ് ആദ്യമായി കേസ് ഫയൽ ചെയ്യുന്നത്. 1948-ലെ വംശഹത്യ സംബന്ധിച്ചുള്ള നിയമം ലംഘിച്ചുവെന്ന് ആരോപിച്ചാണ് കേസ്.

smoke rises from a burned house in Gawdu Zara village, northern Rakhine state, where the vast majority of the country's 1.1 million Rohingya lived, Myanmar. (AP)
ദി ഹേഗ്: ലോക രാഷ്‌ട്രങ്ങൾ ഉറ്റുനോക്കുന്ന റോഹിങ്ക്യൻ വംശഹത്യ കേസിലെ വാദം കേൾക്കൽ ആരംഭിച്ച് അന്താരാഷ്‌ട്ര നീതിന്യായ കോടതി. 2016ലും തുടർന്ന് 2017ലും ലക്ഷക്കണക്കിന് റോഹിങ്ക്യകളെ കൂട്ടപ്പലായനത്തിന് നിർബന്ധിതരാക്കിയ സൈനിക നടപടികളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് കേസ് ഫയൽ ചെയ്‌തിരിക്കുന്നത്.

2017ൽ മ്യാന്മർ നടത്തിയ റോഹിങ്ക്യൻ അടിച്ചമർത്തലിൽ 1948ലെ വംശഹത്യ സംബന്ധിച്ചുള്ള നിയമം ലംഘിച്ചുവെന്ന് ആരോപിച്ച് ഗാംബിയയാണ് മ്യാന്മറിനെതിരെ കേസ് ഫയൽ ചെയ്‌തത്. മ്യാന്മറിലെ ന്യൂനപക്ഷമായ റോഹിങ്ക്യൻ വംശജരെ രാജ്യം മനഃപ്പൂർവ്വം ഉപദ്രവിക്കുകയാണെന്ന് ഗാംബിയയുടെ നിയമ മന്ത്രിയും അറ്റോണി ജനറലുമായ ഡാവ്ഡ ജാലോ കോടതിയിൽ ആരോപിച്ചു.

"അന്താരാഷ്‌ട്ര നിയമങ്ങളെ കുറിച്ചോ മറ്റ് കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചോ അല്ല ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് മറിച്ച് ലക്ഷ ക്കണക്കിന് മനുഷ്യരേയും അവരുടെ ജീവിതത്തേയും കുറിച്ചാണ്. റോഹിങ്ക്യകളുടെ നാശമാണ് മ്യാന്മറിൻ്റെ ലക്ഷ്യം" ഡാവ്ഡ ജാലോ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

തങ്ങൾ ഈ കേസ് നിസാരമായി എടുത്തില്ലെന്നും വിശ്വസനീയമായ റിപ്പോർട്ടുകൾ പരിശോധിച്ച ശേഷം മാത്രമാണ് ഈ കേസ് ഏറ്റെടുത്തതെന്നും ഡാവ്ഡ ജാലോ പറഞ്ഞു. മ്യാന്മർ സൈന്യത്തിൻ്റെയും തീവ്ര ബുദ്ധിസ്റ്റ് സംഘടനയായ അരാക്കൻ ആർമിയുടെയും ആക്രമണങ്ങൾക്കൊടുവിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് റോഹിങ്ക്യൻ വംശജരാണ് അഭയാർഥികളായി ബംഗ്ലാദേശിലേക്ക് പലായനം ചെയ്‌തത്. എന്നാൽ ബംഗ്ലാദേശ് പൗരന്മാരുടെ അതിക്രൂരമായ പീഡനങ്ങൾക്കും ആക്രമണങ്ങൾക്കും വിധേയരായി അവിടെ നിന്നും റോഹിങ്ക്യർ പലായനം ചെയ്യുകയായിരുന്നുവെന്നും ഡാവ്‌ഡ ജാലോ പറഞ്ഞു.

ബംഗ്ലാദേശിലെ റോഹിങ്ക്യൻ അഭയാർഥി ക്യാമ്പിൽ ഏകദേശം ഒന്നേകാൽ ദശലക്ഷം ജനങ്ങൾ ദുരിത ജീവിതം നയിക്കുന്നതായി അഭിഭാഷകൻ പോൾ റീച്ച്ലർ പറഞ്ഞു. കൂട്ടബലാത്സംഗം, ലൈംഗിക ചൂഷണങ്ങൾ, ജീവനോടെ ശിശുക്കളെ ചുട്ടുകൊല്ലുക തുടങ്ങിയ ഭീകര അതിക്രമങ്ങൾ റോഹിങ്ക്യൻ അഭയാർഥി ക്യാമ്പുകളിൽ നടന്നതായി സാക്ഷി മൊഴി നിരത്തി.

"ഞങ്ങൾക്ക് നീതിയും സമാധാനവും വേണം, ഞങ്ങൾ അനുഭവിച്ച കഷ്‌ടപ്പാടുകൾക്ക് ഫലം ഉണ്ടാകണമെന്ന് പ്രത്യാശിക്കുന്നു," അഭയർഥിയും സാക്ഷിയുമായ ജാനിഫ ബീഗം മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.

2017 ഒക്‌ടോബറില്‍ മ്യാന്മറിലെ റാഖൈനിലെ സൈനിക അടിച്ചമര്‍ത്തലില്‍ നിരവധി റോഹിങ്ക്യകളാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. 7.30 ലക്ഷത്തോളം പേര്‍ ബംഗ്ലാദേശിലേക്കും ഇന്ത്യയിലേക്കും കുടിയേറിയിരുന്നു. റാഖൈനില്‍ ന്യൂനപക്ഷങ്ങള്‍ ഇനിയും അക്രമം അനുഭവിക്കാതിരിക്കാന്‍ ആവശ്യമായ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ ഉയര്‍ന്ന കോടതിയോട് ഗാംബിയ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.

അതേസമയം റോഹിങ്ക്യന്‍ മുസ്ലീം വംശഹത്യ കേസ് ഉപേക്ഷിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് മ്യാൻമര്‍ സ്റ്റേറ്റ് കൗണ്‍സിലര്‍ ഓങ് സാന്‍ സൂചി രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. റാഖൈനിൽ അക്രമം നടത്തിയെന്ന് തെളിയിക്കപ്പെട്ട സൈനികരെ ഇതിനകം ശിക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അവർ അവകാശപ്പെട്ടു. റോഹിങ്ക്യൻ സംഘർഷം പരിഹരിക്കേണ്ടത് തന്‍റെ രാജ്യത്തിന്‍റെ ആഭ്യന്തര കാര്യമാണെന്നും ഓങ് സാന്‍ സൂചി അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരുന്നു.

