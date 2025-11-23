ETV Bharat / international

പുണ്യ ഭൂമിയിൽ നിത്യനിദ്ര; സൗദിയിലെ ബസ് അപകടത്തിൽ മരിച്ച ഇന്ത്യൻ ഉംറ തീർഥാടകരുടെ അന്ത്യ കർമങ്ങൾ മദീനയില്‍

സൗദിയിലെ ഇന്ത്യൻ അംബാസിഡർ ഡോ സുഹേൽ അജാസ് ഖാൻ, കോൺസൽ ജനറൽ ഫഹദ് അഹമ്മദ് ഖാൻ സൂരി എന്നിവരും ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു

INDIAN UMRAH PILGRIMS DEAD SAUDI HYDERABAD UMRAH BUS ACCIDENT LAST RITES OF MADINAH BUS ACCIDENT LATEST NEWS IN MALAYALAM
The last rites of the victims of the Madinah bus accident took place on in Madinah, Saudi Arabia. (@IndianEmbRiyadh)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 23, 2025 at 7:33 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

റിയാദ്: ഹൈദരാബാദ് സ്വദേശികളായ ഉംറ തീർഥാടകർ സഞ്ചരിച്ച ബസ് സൗദിയിൽ ഡീസൽ ടാങ്കറുമായി കൂട്ടിയിടിച്ചുണ്ടായ അപകടത്തിൽ മരിച്ചവരുടെ അന്ത്യ കർമങ്ങൾ ശനിയാഴ്‌ച നടന്നതായി സൗദി അറേബ്യയിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസി അറിയിച്ചു. ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ഗവർണർ ജസ്റ്റിസ് എസ് അബ്‌ദുൾ നസീർ മദീനയിലെ പ്രവാചക പള്ളിയിൽ നടന്ന മയ്യത്ത് പ്രാർഥനയിലും മദീനയിലെ ജന്നത്ത് ഉൽ ബാഖിയിലുണ്ടായിരുന്ന സംസ്‌കാര ചടങ്ങിലും പങ്കെടുത്തതായി എംബസി അറിയിച്ചു.

സൗദിയിലെ ഇന്ത്യൻ അംബാസിഡർ ഡോ സുഹേൽ അജാസ് ഖാൻ, കോൺസൽ ജനറൽ ഫഹദ് അഹമ്മദ് ഖാൻ സൂരി എന്നിവരും ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു. അപകടത്തിൽ ഇന്ത്യൻ എംബസി അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തുന്നതായി എക്‌സിൽ കുറിച്ചു. ന്യൂനപക്ഷ ക്ഷേമ സെക്രട്ടറി ബി ഷഫിയുള്ള, എഐഎംഐഎം നിയമസഭാംഗം മജിദ് ഹുസൈൻ എന്നിവർക്കൊപ്പം തെലങ്കാന ന്യൂനപക്ഷ ക്ഷേമ മന്ത്രി മുഹമ്മദ് അസ്ഹറുദ്ദീൻ മദീനയിൽ എത്തിയിരുന്നു.

ഇസ്ലാമിലെ ഏറ്റവും ശുദ്ധവും ഏറ്റവും പവിത്രവുമായ മദീനയിലാണ് 45 പേരുടെയും നിത്യനിദ്ര. നമസ്-ഇ-സുഹാറിനുശേഷം മസ്‌ജിദ്-ഇ-നബവിയിൽ വച്ചായിരുന്നു മയ്യിത്ത് പ്രാർത്ഥനകൾ നടത്തിയത്. തുടർന്ന് ഇസ്ലാമിലെ ഏറ്റവും പവിത്രമായ ശ്‌മശാനങ്ങളിലൊന്നായ ജന്നത്ത് അൽ-ബാഖിയിൽ സംസ്‌കരിച്ചു.

INDIAN UMRAH PILGRIMS DEAD SAUDI HYDERABAD UMRAH BUS ACCIDENT LAST RITES OF MADINAH BUS ACCIDENT LATEST NEWS IN MALAYALAM
സൗദിയിലുണ്ടായ അപകടത്തിൽ മരിച്ച ഹൈദരാബാദ് സ്വദേശികളായ ഉംറ തീർഥാടകർ (ETV Bharat)

മരിച്ചവരുടെ ഓരോ കുടുംബത്തിനും 5 ലക്ഷം രൂപ വീതം ധനസഹായം തെലങ്കാന സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. മരണപ്പെട്ട ഓരോരുത്തരുടെയും രണ്ട് ബന്ധുക്കൾക്ക് സൗദി അറേബ്യയിലേക്ക് തങ്ങാനുള്ള സൗകര്യം സര്‍ക്കാര്‍ ഒരുക്കി. എല്ലാ സന്ദർശക ബന്ധുക്കൾക്കും ഗതാഗതം, ഭക്ഷണം, താമസം എന്നിവയ്ക്കുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും ചിലർ സ്വന്തമായി യാത്ര ചെയ്‌ത് സൗദയിലെത്തിയെന്നും അസ്ഹറുദ്ദീൻ പറഞ്ഞു. ആകെ 38 കുടുംബാംഗങ്ങൾ നിലവിൽ സൗദി അറേബ്യയിലാണ്, എല്ലാ നടപടിക്രമങ്ങളും പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം നവംബർ 27 ന് ഹൈദരാബാദിലേക്ക് മടങ്ങും.

നവംബർ 17 തിങ്കളാഴ്‌ച ഇന്ത്യൻ സമയം പുലർച്ചെ 1.30 ന് മുഫ്രിഹത്തിൽ വച്ചാണ് ഹൈദരാബാദ് സ്വദേശികൾ സഞ്ചരിച്ച ബസ് അപകടത്തിൽപെട്ടത്. മക്കയിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്ക് തീർഥാടകരുമായി പോയ ബസ് ഡീസൽ ടാങ്കറുമായി കൂട്ടിയിടിച്ചാണ് അപകടമുണ്ടായത്. വിശാലമുള്ള റോഡ് ആയതുകൊണ്ടുതന്നെ അതിവേഗത്തിൽ വാഹനങ്ങൾ കടന്നു പോകുന്ന പാതയായിരുന്നു. ഇവിടെ വച്ചാണ് ബസ് ടാങ്കറുമായി കൂട്ടിയിടിച്ചത്.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ബസിൽ 46 യാത്രക്കാർ ഉണ്ടായിരുന്നതായും ഒരാൾ മാത്രമേ രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുള്ളൂ. ഹൈദരാബാദിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട സംഘത്തിൽ 20 സ്ത്രീകളും 11 കുട്ടികളും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഹൈദരാബാദിലെ ടോളിചോക്ക്, ടപ്പച്ചബുത്ര, ആസിഫ് നഗര്‍ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവരാണ് മരിച്ചതെന്നും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്.

ഹൈദരാബാദ് സ്വദേശിയായ മുഹമ്മദ് ഷോയിബ് എന്നയാളാണ് അപകടത്തില്‍ നിന്നും അത്‌ഭുതകരമായി രക്ഷപ്പെട്ടത്. ഈ മാസം ഒൻപതിനായിരുന്നു തീർഥാടന സംഘം ഹൈദരാബാദിൽ നിന്ന് ഉംറയ്ക്ക് പുറപ്പെട്ടത്.

ഫ്ലൈസോൺ ട്രാവൽസ് വഴി യാത്ര ചെയ്‌ത ആസിഫ്‌ നഗർ നിവാസികളായ 16 പേർ അപകടത്തിൽ മരിച്ചിരുന്നു. റഹീം ഉന്നിസ (60), റഹ്മ തബ്ബി (80), ഷെഹ്നാസ് ബീഗം (41), ഗൗസിയ ബീഗം (46), അബ്ദുൾ ഖാലിദ് മഹമൂദ് (58), മുഹമ്മദ് മൗലാന (64), അബ്‌ദുൾ ഷോയിബ് മുഹമ്മദ് (24),

സൊഹൈൽ മുഹമ്മദ് (22), മസ്‌താൻ മുഹമ്മദ് (55), പർവീൺ ബീഗം (35), സാകിയ ബീഗം (47), ഷൗക്കത്ത് ബീഗം (57), പർഹീൻ ബീഗം (46), സഹീൻ ബീഗം (19), മുഹമ്മദ് മുൻസൂർ (50), മുഹമ്മദ് അലി (56) എന്നിവരാണ് അപകടത്തിൽ മരിച്ചത്. ബസ്‌ അപകടവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തെലങ്കാന മുഖ്യമന്ത്രി രേവന്ത് റെഡ്‌ഡി അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

ALSO READ: ബസിന് തീപിടിച്ച് 42 ഇന്ത്യൻ ഉംറ തീര്‍ഥാടകര്‍ മരിച്ചു; 16 പേരെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു, നടുക്കം രേഖപ്പെടുത്തി മുഖ്യമന്ത്രി

TAGGED:

INDIAN UMRAH PILGRIMS DEAD SAUDI
HYDERABAD UMRAH BUS ACCIDENT
LAST RITES OF MADINAH BUS ACCIDENT
LATEST NEWS IN MALAYALAM
UMRAH PILGRIMS ACCIDENT UPDATE

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

രാഷ്ട്രീയാടിസ്ഥാനത്തില്‍ പഞ്ചായത്തംഗങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന കേരളം; പഞ്ചായത്ത് രാജ് വന്ന വഴി

ശൊ പിറന്നാള്‍ ഒന്ന് വന്നെങ്കില്‍, കേക്ക് മുറിക്കാനല്ല തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മത്സരിക്കാന്‍; 2020ലെ വേറിട്ട തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചിത്രങ്ങള്‍....

ആലപ്പുഴയുടെ വിപ്ലവ മണ്ണില്‍ അരങ്ങേറിയ പൊളിറ്റിക്കല്‍ ത്രില്ലര്‍ ; വിശ്വാസത്തിലും അവിശ്വാസത്തിലും ഭരണം വഴിമുട്ടിയ പഞ്ചായത്തുകള്‍

കോര്‍പ്പറേഷനിലെ മര്യാദ ലംഘനം , പോരുവഴിപ്പോരിലെ ത്രില്ലും ; ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളില്‍ നില മെച്ചപ്പെടുത്തി യുഡിഎഫ്, കൊല്ലം 2020ല്‍ ഇങ്ങനെ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.