മതവികാരം വ്രണപ്പെടുത്തി; ഇന്ത്യൻ പൗരനെ തടവിലാക്കി സിംഗപ്പൂർ കോടതി

Representational Image (IANS)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : February 11, 2026 at 8:43 PM IST

സിംഗപ്പൂർ: മതവികാരം വ്രണപ്പെടുത്തിയതിനും ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനെതിരെ മോശം വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചതിനും ഇന്ത്യൻ പൗരനെ തടവിലാക്കി സിംഗപ്പൂർ കോടതി. 36 കാരനായ ഇന്ത്യൻ വംശജനായ വിഘ്‌നേശ്വരൻ വി മൊഗനവലിനെയാണേ് 14 ആഴ്‌ച തടവിന് കോടതി ശിക്ഷിച്ചത്. പ്രതി കുറ്റം സമ്മതിച്ചുവെന്ന് മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌തു.

കഴിഞ്ഞ വർഷം ദീവാലി സമയത്ത് മറ്റും തൊട്ടടുത്ത അപ്പാർട്ട്‌മെൻ്റിലെ കുട്ടികൾ വലിയ ശബ്‌ദത്തിൽ പടക്കങ്ങൾ പൊട്ടിക്കുകയും കളിക്കുകയും ചെയ്‌തതിൽ പ്രതി പ്രശ്‌നമുണ്ടാക്കുകയും പൊലീസിൽ പരാതിപ്പെടുയും ചെയ്‌തിരുന്നു. രോക്ഷകൂലനായ വിഘ്‌നേശ്വരൻ അയൽക്കാരനുമായി വാക്ക് തർക്കത്തിൽ വരെ എത്തുകയായിരുന്നുവെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.

എന്നാൽ ഇത്തരം ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കാരണം തൻ്റെ വീട്ടിലെ പരിപാടികൾ ഒഴിവാക്കേണ്ടി വന്നുവെന്ന് അയൽക്കാരൻ പറഞ്ഞു. ഇതിന് പിന്നാലെ അയൽക്കാരൻ്റെ വീട്ടിലേയ്‌ക്ക് വേസ്‌റ്റും പന്നിയിറച്ചിയും മറ്റും എറിയുകയും മോശമായി പെരുമാറുകയും ചെയ്‌തുവെന്ന് പരാതി ലഭിച്ചത്. 2025 ഒക്ടോബർ 20 നാണ് പൊലീസ് ഇയാളെ അറസ്‌റ്റ് ചെയ്‌തത്. പിന്നീട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെൻ്റൽ ഹെൽത്തിൽ തടങ്കലിലായിരുന്നു.

കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് മുമ്പ് നടന്ന കേസ് താൻ തന്നെയാണ് ചെയ്‌തതെന്ന് പ്രതി സ്ഥീരികരിച്ചതെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു. സിംഗപ്പൂർ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മത വൈവിധ്യമുള്ള രാഷ്ട്രമാണെന്നും പക്വതയോടെ പെരുമാറേണ്ട അവസരത്തിൽ വിഘ്‌നേശ്വരൻ മോശം പ്രവർത്തികൾ ചെയ്‌തുവെന്നും ഡെപ്യൂട്ടി പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ ചോങ് കീ എൻ വ്യക്തമാക്കി. അതേസമം കോടതിയിൽ പ്രതി ക്ഷമാപണം നടത്തിയെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

സമാന സംഭവം

കഴിഞ്ഞ മാസം അമേരിക്കയിൽ ഇന്ത്യൻ വംശജനെ തടവിലാക്കിയിരുന്നു. വിമാനത്തിൻ്റെ പ്രധാന ഘടകങ്ങള്‍ റഷ്യയിലേക്ക് അനധികൃതമായി കടത്താൻ ഗൂഢാലോചന നടത്തിയതിൽ 58 കാരനായ ഇന്ത്യൻ പൗരനെ തടവിലാക്കിയത്. ഒറിഗണിൽ നിന്ന് റഷ്യയിലേക്ക് നിയമവിരുദ്ധമായി വിമാനത്തിൻ്റെ പ്രധാന ഘടകങ്ങള്‍ കടത്തിയതിനാണ് സഞ്ജയ് കൗശിക്കിനെ രണ്ടര വർഷം തടവ് ശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിച്ചത്. ഇയാളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സ്വന്തം ലാഭം വച്ചുള്ളതാണെന്നും അമേരിക്കയുടെ ദേശീയ സുരക്ഷയ്‌ക്ക് വെല്ലുവിളിയാണെന്നും ഒറിഗൺ ഡിസ്ട്രിക്‌ട് അറ്റോർണി സ്കോട്ട് ബ്രാഡ്ഫോർഡ് ആരോപിച്ചു.

"അംഗീകൃത റഷ്യൻ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് സഞ്ജയ് കൗശിക്കിൻ്റെ ആവർത്തിച്ചുള്ള ഇടപാടുകൾ, വിദേശ ഏകോപനവുമാണ് നടന്നത്. ഇയാൾ സ്വന്തം നേട്ടത്തിനായി പലതവണ അമേരിക്കൻ ദേശീയ സുരക്ഷയേയും വിദേശനയങ്ങളേയും ദുർബലപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചു,"സ്കോട്ട് ബ്രാഡ്ഫോർഡ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

