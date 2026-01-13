ETV Bharat / international

വെറും മഞ്ഞാൽ മൂടപ്പെട്ട ഒരിടം; വേണമെന്ന് ട്രംപ് വാശിപ്പിടിക്കുന്നത് എന്തിന്, യുദ്ധമോ നാറ്റോയുടെ തകർച്ചയോ?

ട്രംപിൻ്റെ ഭീഷണിക്ക് മുമ്പിൽ അടിയറവ് പറയാതെ ഡെന്മാർക്കും നാറ്റോയും..

DONALD TRUMP GREENLAND NATO Mark Rutte
Greenland (Getty image)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : January 13, 2026 at 1:31 PM IST

ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ദ്വീപാണ് ഉത്തര അറ്റ്‌ലാൻ്റിക് സമുദ്രത്തിലുള്ള ഗ്രീൻലാൻഡ്. വർഷത്തിൽ രണ്ട് തവണ മാത്രമാണ് ഇവിടെ സൂര്യപ്രകാശം ലഭിക്കുക എന്ന പ്രത്യേകതയുമുണ്ട്. 80 ശതമാനത്തിലധികവും മഞ്ഞ് മൂടപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന പ്രദേശം.

വർഷം തോറും നിരവധി സഞ്ചാരികളാണ് ദ്വീപ് സന്ദർശിക്കാൻ എത്തുന്നത്. അനവധി ഗവേഷണ കേന്ദ്രങ്ങളും ഇവിടെയുണ്ട്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ വാർത്തയിൽ നിറഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നത് ഇത്തരം വിശേഷങ്ങളൊന്നുമല്ല.

മറിച്ച് ഡെന്മാർക്കിന് കീഴിൽ വരുന്ന ഒരു സ്വയംഭരണ ദ്വീപ് കൂടിയാണ് ഗ്രീൻലാൻഡ്. ഇന്ന് ലോകം ഉറ്റ് നോക്കുന്ന ഈ പ്രദേശം യുദ്ധക്കളമായി മാറുകയാണ് പതിയെ. മെക്‌സിക്കോ, കൊളംബിയ, ക്യൂബ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളും ട്രംപിൻ്റെ ബക്കറ്റ് ലിസ്‌റ്റിലുണ്ടെങ്കിലും ആദ്യ ലക്ഷ്യം ഗ്രീൻലൻഡാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ദ്വീപ് സ്വന്തമാക്കണമെന്ന വാശിയുമായി ട്രംപ് മുമ്പോട്ട് വരുന്നതെന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ടോ? വെനസ്വേല കഴിഞ്ഞ് ആരെന്ന ചോദ്യത്തിനും ഏറെക്കുറെ ഉത്തരം ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു.

Greenland (Getty image)

സൈനിക നടപടിയെന്ന ഭീഷണി ട്രംപ് ഉയർത്തുമ്പോൾ ഡെന്മാർക്ക് മാത്രമല്ല ആശങ്ക പങ്കുവയ്‌ക്കുന്നത്, നാറ്റോ കൂടിയാണ്. കാരണം നാറ്റോയുടെ 12 സ്ഥാപക രാജ്യങ്ങളിൽ ഡെന്മാർക്കിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഗ്രീൻലൻഡ് എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗ്രീൻലൻഡിന് നേരെയുള്ള അമേരിക്കൻ ഭീഷണിയെ നാറ്റോയ്ക്ക് കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കാനാവില്ല. അതിനാൽ തന്നെ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളെല്ലാം നിലവിൽ ട്രംപിൻ്റെ നീക്കങ്ങള്‍ നിരീക്ഷിച്ച് വരികയാണ്.

അന്ത്യം ആർക്ക്:

ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിൻ്റെ നിയന്ത്രണം പിടിച്ചെടുക്കുമെന്ന ആവർത്തിച്ചുള്ള ഭീഷണികൾക്ക് മുമ്പിൽ തോൽവി സമ്മതിക്കാൻ നാറ്റോയ്‌ക്ക് കഴിയില്ല. എന്നാൽ യുഎസ് സഖ്യകക്ഷികളുമായുള്ള ബന്ധം വഷളയാൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സുരക്ഷാ സഖ്യത്തിൻ്റെ അവസാനത്തിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാമെന്ന മുന്നറിയിപ്പാണ് ഇപ്പോൾ പലയിടത്ത് നിന്ന് വരുന്നത്. യുദ്ധത്തിൽ കലാശിക്കുമോ എന്ന ആശങ്കയിലാണ് ലോകരാജ്യങ്ങൾ എല്ലാം.

എന്തായിരിക്കും ഇതിന് പിന്നിലെ കാരണം. ഗ്രീൻലാൻഡ് എന്ന സ്വയംഭരണ പ്രദേശത്തിന് മേൽ ട്രംപ് കണ്ണ് വയ്‌ക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കാലം ഏറെയായി. ട്രംപ് നേരത്തെ അധികാരത്തിലേറിയ സമയത്തും ഇത് തന്നെയായിരുന്നു അവസ്ഥ. ഇതിനെല്ലാം പിന്നാലെയാണിപ്പോള്‍ അധിനിവേശ ഭീഷണിയുമായി രംഗത്തെത്തിയിട്ടുള്ളത്.

എന്നാല്‍ ഇതെല്ലാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിക്കുന്നത് നാറ്റോ എന്ന സംഘടനയെയാണ്. നാറ്റോയുടെ കീഴിൽ വരുന്നതാണ് ഡെന്മാർക്ക്. അമേരിക്ക മറ്റൊരു നാറ്റോ രാജ്യത്തെ സൈനികമായി ആക്രമിച്ചാൽ, ഡെന്മാർക്കിൻ്റെ പങ്കാളിത്തം ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ നാറ്റോ പ്രവർത്തനങ്ങളും നിർത്തുമെന്ന് ഡാനിഷ് പ്രധാനമന്ത്രി മെറ്റ് ഫ്രെഡറിക്സെൻ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

Greenland map (Getty image)

നാറ്റോയുടെ അഞ്ചാം ആർട്ടിക്കിൾ പ്രകാരം ഒരു സഖ്യ രാജ്യം ആക്രമിച്ചാൽ ബാക്കിയുള്ളവർ ഒന്നടങ്കം അതിനെ പ്രതിരോധിക്കണമെന്നാണ്. എന്നാൽ ഇവിടെ ആക്രമിക്കാൻ എത്തുന്നത് നാറ്റോ അംഗത്വമുള്ള അമേരിക്ക തന്നെയാണ്. അതിനാലാണ് ഗ്രീൻലാൻഡ് വിഷയം ഇത്രയും രൂക്ഷമാകാൻ കാരണം. ആര് ആരുടെ പക്ഷത്ത് നിൽക്കുമെന്നതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ആശങ്ക.

നാറ്റോയുടെ സംരക്ഷണമാണോ ഗ്രീൻലാൻഡ് നേടലാണോയെന്ന കാര്യത്തിൽ ഏതാണ് മുൻഗണനയെന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല. താൻ യൂറോപ്പിനൊപ്പമാണ്. ഞാൻ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ മുഴുവൻ യുക്രെയ്‌നും റഷ്യ സ്വന്തമാക്കുമായിരുന്നുവെന്നും ട്രംപ് അവകാശവാദം ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം ഗ്രീൻലാൻഡ് വിഷയത്തിൽ അമേരിക്കയുമായുള്ള നയതന്ത്ര പോരാട്ടത്തിൽ രാജ്യം നിർണായക നിമിഷത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നുവെന്നാണ് ഡെന്മാർക്ക് പ്രധാനമന്ത്രി അറിയിച്ചത്.

വാശി പിടിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്

മഞ്ഞാൽ മൂടപ്പെട്ട ഈ പ്രദേശത്തിന് പിന്നാലെ എന്തിനാണ് പോകുന്നത് എന്നാണ് പലരുടെയും ചിന്ത. പ്രകൃതി വിഭവങ്ങൾ, കോപ്പർ, സ്വർണം തുടങ്ങിയ വലിയ ശേഖരങ്ങളും ആഗോള വ്യാപാര നിയന്ത്രണവും മറ്റുമാണ് കാരണം. നിലവിൽ ഡെന്മാർക്കിൻ്റെ അധീനതയിലുള്ള ഗ്രീൻലാൻഡിൻ്റെ അവകാശവാദങ്ങളിൽ ജർമ്മനിയും സ്വീഡനും ഡെന്മാർക്കിനെ പിന്തുണച്ചിട്ടുണ്ട്. ട്രംപിൻ്റെ നീക്കം എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നതാണ് മറ്റൊരു സങ്കീർണത നിറഞ്ഞ കാര്യം.

നാറ്റോ: പതിറ്റാണ്ടുകളുടെ പ്രതിരോധം

ശീതയുദ്ധകാലത്ത് സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ ഉയർത്തിയ സുരക്ഷാ ഭീഷണിയെ ചെറുക്കുന്നതിനായി 1949ൽ 12 രാജ്യങ്ങൾ ചേർന്നാണ് നോർത്ത് അറ്റ്ലാന്‍ഡിക് ട്രീറ്റി ഓർഗനൈസേഷൻ (നാറ്റോ) രൂപീകരിച്ചത്. ശക്തമായ യുഎസ് സൈനിക സാന്നിധ്യത്തെയും യൂറോപ്പിൽ നിലയുറപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ആണവായുധങ്ങളെയും ആശ്രയിച്ചാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രതിരോധം.

നിലവിൽ നാറ്റോയിൽ 32 രാജ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നു. അതിൽ ഏറ്റവും ശക്തമായ അംഗമാണ് അമേരിക്ക. വാസ്‌തവത്തിൽ മറ്റേതൊരു സഖ്യകക്ഷിയേക്കാളും പ്രതിരോധത്തിനായി അവർ കൂടുതൽ ചെലവഴിക്കുന്നുവെന്ന് വേണം പറയാൻ. നിലവിൽ സഖ്യത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നത് മുൻ ഡച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി മാർക്ക് റുട്ടെയാണ്. യുഎസ്-ഡെന്മാർക്ക് പോരാട്ടത്തിൽ ആർട്ടിക്കിൾ അഞ്ച് ചർച്ചാവിഷയമാകും. അതേസമയം ഗ്രീൻലാൻഡിനെച്ചൊല്ലി നാറ്റോ പ്രതിസന്ധിയിലാണോയെന്ന ചോദ്യത്തിന് ഇല്ല എന്നാണ് മാർക്ക് റുട്ടെ നൽകിയ മറുപടി.

