യെമനിൽ കരയുദ്ധം രൂക്ഷം; 1860 ഹൂതികളെ വധിച്ചതായി സർക്കാർ സേന
സൗദി തലസ്ഥാനമായ റിയാദിലേക്കും യെമൻ അതിർത്തിയോട് ചേർന്നുള്ള ഖമീസ് മുഷൈത്തിലേക്കും വന്ന മിസൈലുകളാണ് സഖ്യസേന വ്യാഴാഴ്ച തകർത്തത്
Published : October 9, 2026 at 6:41 AM IST
റിയാദ്: സൗദി അറേബ്യയിലെ നഗരങ്ങൾ ലക്ഷ്യമാക്കി യെമനിലെ ഹൂതികൾ തൊടുത്തുവിട്ട ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകൾ തകർത്തതായി സൗദി സഖ്യസേന അറിയിച്ചു. റിയാദിലെ കിങ് ഖാലിദ് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിന് നേരെ നടന്ന ആക്രമണത്തെ തുടർന്ന് വിമാന സർവീസുകൾ നിർത്തിവച്ചു.
സൗദി തലസ്ഥാനമായ റിയാദിലേക്കും യെമൻ അതിർത്തിയോട് ചേർന്നുള്ള ഖമീസ് മുഷൈത്തിലേക്കും വന്ന മിസൈലുകളാണ് സഖ്യസേന വ്യാഴാഴ്ച തകർത്തത്. തകർത്ത മിസൈലിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ വീണ് റിയാദിലെ ഒരു കിൻ്റർഗാർട്ടനും മെഡിക്കൽ ക്ലിനിക്കിനും കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചതായി സൗദി സിവിൽ ഡിഫൻസ് ഏജൻസി വ്യക്തമാക്കി. റിയാദിലെ കിങ് ഖാലിദ് വിമാനത്താവളത്തിൽ മിസൈൽ പതിച്ചതായും വിമാന ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെടുത്തിയതായും ഹൂതി സൈനിക വക്താവ് യഹ്യ സാരീ അവകാശപ്പെട്ടു. വിമാനത്താവളത്തിൽ വലിയ സ്ഫോടന ശബ്ദം കേട്ടതായി ദൃക്സാക്ഷികൾ പറഞ്ഞു. യാത്രക്കാരോട് വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തുപോകാൻ അധികൃതർ നിർദേശിച്ചു.
വിമാനത്താവളങ്ങൾക്ക് നേരെ ആക്രമണം
മക്ക, മദീന എന്നീ നഗരങ്ങൾ ഒഴികെ സൗദി വ്യോമാതിർത്തി ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാ വിമാനങ്ങളും തങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യമാണെന്ന് ഹൂതികൾ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് പിന്നാലെ എയർ ഇന്ത്യയും ലുഫ്താൻസയും റിയാദിലേക്കുള്ള സർവീസുകൾ റദ്ദാക്കി.
സൗദിയിലുള്ള തങ്ങളുടെ പൗരന്മാരോട് ജാഗ്രത പാലിക്കാൻ അമേരിക്കൻ എംബസി നിർദേശിച്ചു. ചൊവ്വ, ബുധൻ ദിവസങ്ങളിൽ റിയാദിലെ കിങ് ഖാലിദ് വിമാനത്താവളത്തിനും അബഹ വിമാനത്താവളത്തിനും നേരെ നടന്ന ആക്രമണങ്ങളിൽ മൂന്ന് പേർ കൊല്ലപ്പെടുകയും മുപ്പത്തിയാറ് പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തതായി സൗദി ജനറൽ അതോറിറ്റി ഓഫ് സിവിൽ ഏവിയേഷൻ അറിയിച്ചു. ആക്രമണങ്ങളെ ഖത്തർ, ഒമാൻ, ഈജിപ്ത്, കുവൈറ്റ് എന്നീ രാജ്യങ്ങളും മുസ്ലിം വേൾഡ് ലീഗും അപലപിച്ചു.
യെമനിൽ കരയുദ്ധം രൂക്ഷം
യെമനിൽ ഹൂതികളുടെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ തിരിച്ചുപിടിക്കാൻ സർക്കാർ സേന ഡോൺ ഓഫ് യെമൻ എന്ന പേരിൽ സൈനിക നീക്കം ആരംഭിച്ചു. രണ്ടായിരത്തി നൂറ്റിമൂന്ന് കൃത്യമായ ആക്രമണങ്ങളിലൂടെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത് ഹൂതികളെ വധിച്ചതായി യെമൻ സർക്കാർ സേന അറിയിച്ചു. മുന്നൂറ് വാഹനങ്ങൾ തകർത്തു. തായിസ് ഗവർണറേറ്റിലെ അൽ ഷമയതൈൻ, അൽ മാഫർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ കനത്ത പോരാട്ടമാണ് നടക്കുന്നത്. പടിഞ്ഞാറൻ തായിസിലെ തന്ത്രപ്രധാനമായ മലനിരകൾ സർക്കാർ സേന പിടിച്ചെടുത്തു.
ഹൂതികൾക്കെതിരായ പോരാട്ടത്തിൽ യെമനിലെ ഗോത്രവിഭാഗങ്ങളുടെ പിന്തുണ ഉറപ്പാക്കാനും സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിനിടെ സൗദി സഖ്യസേന നടത്തിയ ആക്രമണങ്ങളിൽ എൺപത്തിരണ്ട് ഹൂതി കേന്ദ്രങ്ങൾ തകർത്തു. യെമനിലെ സംഘർഷങ്ങളെ തുടർന്ന് രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കിടെ രണ്ട് ലക്ഷം പേർ പലായനം ചെയ്തതായി ഇൻ്റർനാഷണൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഫോർ മൈഗ്രേഷൻ വ്യക്തമാക്കി. യെമനിലെ യുഎൻ പ്രത്യേക പ്രതിനിധി ഹാൻസ് ഗ്രണ്ട്ബെർഗുമായി യെമൻ പ്രതിനിധി അബ്ദുല്ല അൽ സാദി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. ഹൂതികൾ സമാധാന ശ്രമങ്ങൾ നിരസിക്കുകയാണെന്ന് അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി.
ഗാസയിലും ലെബനനിലും ഇസ്രയേൽ ആക്രമണം
ഗാസ സിറ്റിയിലെ സബ്രയിൽ ഇസ്രയേൽ നടത്തിയ ആക്രമണത്തിൽ ഒരു സ്ത്രീയും കുട്ടിയും കൊല്ലപ്പെട്ടു. പത്ത് പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു. നഗരത്തിലെ മറ്റൊരു ആക്രമണത്തിൽ ആറ് പേർക്കും പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. തെക്കൻ ഗാസയിലെ ആയുധപ്പുരകൾ തകർത്തതായി ഇസ്രയേൽ സൈന്യം അറിയിച്ചു. അതേസമയം തെക്കൻ ലെബനനിലെ ലിതാനി മേഖലയിൽ സൈനിക വാഹനം മറിഞ്ഞ് ഒരു ഇസ്രയേൽ സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥൻ മരിക്കുകയും മൂന്ന് പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു.
കിഴക്കൻ ജറുസലേമിലെ തങ്ങളുടെ കോൺസുലേറ്റ് മിഷനായി തരംതാഴ്ത്താൻ ബ്രിട്ടൻ തീരുമാനിച്ചു. ഇരുപത് നയതന്ത്ര പ്രതിനിധികൾ ഇസ്രയേൽ വിടും. വെസ്റ്റ് ബാങ്കിലെ ഇസ്രയേൽ സെറ്റിൽമെൻ്റുകളുമായുള്ള വ്യാപാരം ബ്രിട്ടൻ നിരോധിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് നടപടി. സെപ്റ്റംബർ മുപ്പതിന് ദുബായിൽ നിന്ന് ടെൽ അവീവിലേക്ക് വന്ന ഫ്ലൈദുബായ് വിമാനം തകർക്കാൻ സഹപൈലറ്റ് ശ്രമിച്ചപ്പോൾ യാത്രക്കാരെ രക്ഷിച്ച് വിമാനം സുരക്ഷിതമായി ഇറക്കാൻ സഹായിച്ച ആറ് പേർക്ക് ഇസ്രയേൽ പ്രസിഡൻ്റ് ഐസക് ഹെർസോഗ് സിവിലിയൻ ഹീറോയിസം പുരസ്കാരം നൽകി ആദരിച്ചു.
ഇറാനെതിരെ അമേരിക്കൻ ഉപരോധം
വിദേശ വിപണികളിലേക്ക് എണ്ണയും വാതകവും എത്തിക്കാൻ ഇറാൻ സർക്കാർ ഉപയോഗിക്കുന്ന പതിനേഴ് ടാങ്കറുകൾക്ക് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിൻ്റെ ഭരണകൂടം ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തി. ഇറാൻ്റെ എണ്ണ വിൽപ്പന തടയുകയാണ് ലക്ഷ്യമെന്ന് അമേരിക്കൻ ട്രഷറി സെക്രട്ടറി സ്കോട്ട് ബെസെൻ്റ് വ്യക്തമാക്കി.
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