യെമനില് ഹൂതികളുടെ കനത്ത പ്രഹരം; 17 സൈനികര് കൊല്ലപ്പെട്ടു, നിരവധി പേര്ക്ക് പരിക്ക്
യെമനില് മിസൈല്, ഡ്രോണ് ആക്രമണം. സൈനിക കേന്ദ്രങ്ങള്ക്ക് നേരെയുണ്ടായ ആക്രമണത്തില് നിരവധി പേര് കൊല്ലപ്പെട്ടു. ആക്രമണം നടത്തിയെന്ന അവകാശ വാദവുമായി ഹൂതികള്.
By ANI
Published : August 7, 2026 at 7:18 AM IST
ഏദന്: യെമനില് ഹൂതികളുടെ മിസൈല്, ഡ്രോണ് ആക്രമണം. സൈനിക ക്യാമ്പുകള്ക്ക് നേരെയുണ്ടായ ആക്രമണത്തില് 17 പേര് കൊല്ലപ്പെട്ടതായി യെമന് അറിയിച്ചു. ആക്രമണത്തില് നിരവധി പേര്ക്ക് പരിക്കേല്ക്കുകയും ചെയ്തു. യെമന് ലക്ഷ്യമിട്ട് എത്തിയ ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകളും ഡ്രോണുകളും കനത്ത നാശനഷ്ടമാണ് വിതച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് സൈന്യം അറിയിച്ചു. ഇറാനുമായി സഖ്യത്തിലേര്പ്പെട്ട ഹൂതികള് സൈനിക പ്രവര്ത്തനങ്ങള് കടുപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ആക്രമണം നടത്തിയത്.
ഹളര്മൗത്ത്, മാരിബ് പ്രവിശ്യകളിലെ സൈനിക കേന്ദ്രങ്ങള്ക്ക് മേലാണ് ഹൂതികളുടെ കനത്ത പ്രഹരമുണ്ടായത്. അല് ജൗഫ് പ്രവിശ്യയില് നിന്നാണ് യെമനിലേക്ക് മിസൈലുകളും ഡ്രോണുകളും തൊടുത്ത് വിട്ടത്. വര്ഷങ്ങള്ക്ക് ശേഷം യെമന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ആക്രമണമാണിതെന്നും റിപ്പോര്ട്ടുകളുണ്ട്. 2022ന് ശേഷമുണ്ടായ ഏറ്റവും വലിയ ആക്രമണമാണിതെന്ന് സര്ക്കാര് വൃത്തങ്ങള് അറിയിച്ചു. അതേസമയം ആക്രമണത്തില് കൊല്ലപ്പെട്ടവരുടെ എണ്ണം ഇനിയും വര്ധിച്ചേക്കുമെന്നാണ് യെമന് സര്ക്കാരില് നിന്നും ലഭിക്കുന്ന വിവരം.
ആക്രമണം നടത്തിയെന്ന് ഹൂതികള്
യെമനിനെ ആക്രമിച്ചെന്ന് ഹൂതി സൈനിക വക്താവ് സഹ്യ സാരികാശ അവകാശപ്പെട്ടു. മിസൈലുകളും ഡ്രോണുകളും ഉപയോഗിച്ചാണ് ആക്രമണം നടത്തിയത്. സംഭവത്തില് നിരവധി സൈനികര് കൊല്ലപ്പെട്ടൂവെന്നും നിരവധി പേര്ക്ക് പരിക്കേറ്റൂവെന്നും സാരികാശ പറഞ്ഞു.
നേരത്തെ ഏദൻ ഉൾക്കടലിൽ വച്ച് സൗദിയുടെ എണ്ണ ടാങ്കറിനെ നേരെയും ഹൂതികള് ആക്രമണം നടത്തിയിരുന്നു. ഇക്കാര്യവും വക്താവ് അറിയിച്ചു. 'ഏദൻ ഉൾക്കടലിൽ സൗദി എണ്ണ ടാങ്കർ 'ഡെയ്സി'യെ ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈൽ ഉപയോഗിച്ച് വിജയകരമായി ലക്ഷ്യം വച്ചു. ദൈവത്തിന്റെ കൃപയാൽ പ്രവർത്തനം അതിന്റെ ലക്ഷ്യം നേടി, കപ്പൽ ഇടിച്ച് തിരിച്ചുപോകാൻ നിർബന്ധിതരായി' സാരികാശ പ്രസ്താവനയില് പറഞ്ഞു. ചെങ്കടലിലും ബാബ് എൽ-മന്ദേബ് കടലിടുക്കിലും സൗദിക്ക് ഏര്പ്പെടുത്തിയ ഉപരോധത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടായിരുന്നു ആക്രമണം. എന്നാല് ഉപരോധം ഇനിയും തുടരും. തങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങള് നിറവേറ്റപ്പെടും വരെ ഉപരോധം തുടരുമെന്നും ഹൂതികള് വ്യക്തമാക്കി.
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വടക്കൻ ചെങ്കടലിലെ യാൻബു തീരത്ത് സൗദി എണ്ണക്കപ്പലായ വഫായിൽ ഹൂതികൾ ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈൽ ആക്രമണം പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് ഏറ്റവും പുതിയ അവകാശവാദം ഉയർന്നത്. ആക്രമണം കൃത്യമാണെന്നും ജൂലൈ 22ന് സമുദ്ര കാമ്പെയ്ൻ ആരംഭിച്ചതിനുശേഷം എട്ട് സൗദി എണ്ണ ടാങ്കറുകളെ സംഘം ലക്ഷ്യമിട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും ഹൂതി വക്താവ് യഹ്യ സാരി അവകാശപ്പെട്ടു. അതേസമയം, യുണൈറ്റഡ് കിങ്ഡം മാരിടൈം ട്രേഡ് ഓപ്പറേഷൻസ് (യുകെഎംടിഒ) ഓഗസ്റ്റ് 5ന് യെമനിലും ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലും ടാങ്കറുകൾ ഉൾപ്പെട്ട രണ്ട് വ്യത്യസ്ത സമുദ്ര സുരക്ഷാ സംഭവങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. രണ്ട് സാഹചര്യങ്ങളിലും കപ്പൽ ജീവനക്കാർ സുരക്ഷിതരാണെന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. പരിസ്ഥിതിക്ക് നാശനഷ്ടങ്ങളൊന്നും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. അതേസമയം സംഭവങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണം തുടരുകയാണ്.
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