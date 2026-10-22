സൗദിയിൽ വീണ്ടും ഹൂതി ആക്രമണം; എണ്ണപ്പാടത്തും വിമാനത്താവളത്തിലും ഡ്രോൺ പതിച്ച് മൂന്ന് മരണം
അരാംകോയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ഷൈബ എണ്ണപ്പാടത്തെ പ്രോസസിങ് സെൻ്റർ ലക്ഷ്യമാക്കിയാണ് ആദ്യം ഡ്രോണുകൾ എത്തിയത്
Published : October 22, 2026 at 7:42 AM IST
റിയാദ്: സൗദി അറേബ്യയിലെ കിഴക്കൻ പ്രവിശ്യയിലുള്ള ഷൈബ എണ്ണപ്പാടത്തിനും ദമ്മാം കിങ് ഫഹദ് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിനും നേരെ ഹൂതി വിമതരുടെ ഡ്രോൺ ആക്രമണം. ആക്രമണങ്ങളിൽ മൂന്ന് പേർ കൊല്ലപ്പെടുകയും 10ൽ അധികം പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു. സൗദി വ്യോമപ്രതിരോധ സേന ഡ്രോണുകൾ തകർത്തുവെങ്കിലും അവശിഷ്ടങ്ങൾ പതിച്ചാണ് ആളപായമുണ്ടായത്.
അരാംകോയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ഷൈബ എണ്ണപ്പാടത്തെ പ്രോസസിങ് സെൻ്റർ ലക്ഷ്യമാക്കിയാണ് ആദ്യം ഡ്രോണുകൾ എത്തിയത്. കൃത്യസമയത്ത് തന്നെ സൗദി വ്യോമപ്രതിരോധ സേന ഇവയെ ആകാശത്തുവച്ചുതന്നെ തകർത്തു. എന്നാൽ ഡ്രോണിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ സ്ഥാപനത്തിന് പുറത്തുണ്ടായിരുന്ന കരാർ കമ്പനിയുടെ വാഹനത്തിന് മുകളിൽ പതിച്ച് തീപിടിക്കുകയായിരുന്നു.
#Statement | An attack targeted King Fahd International Airport in Dammam. #GACA https://t.co/kRueeaQbSm— هيئة الطيران المدني (@ksagaca) October 21, 2026
ഈ അപകടത്തിലാണ് ഫിലിപ്പീൻസ്, നേപ്പാൾ സ്വദേശികളായ രണ്ട് പ്രവാസികൾ ദാരുണമായി കൊല്ലപ്പെട്ടത്. പരിക്കേറ്റവരിൽ ഒരു ഇന്ത്യക്കാരനും ഒരു പാകിസ്ഥാൻ പൗരനും ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇവരെ ഉടൻതന്നെ അടുത്തുള്ള ആശുപത്രികളിലേക്ക് മാറ്റി. അതേസമയം, ആക്രമണം എണ്ണപ്പാടത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളെയോ ഉത്പാദനത്തെയോ യാതൊരു തരത്തിലും ബാധിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് സൗദി ഊർജ മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി.
വിമാനത്താവളത്തിന് നേരെയും ആക്രമണം
ഇന്നലെ വൈകുന്നേരത്തോടെയാണ് ദമ്മാമിലെ കിങ് ഫഹദ് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിന് നേരെ ആക്രമണമുണ്ടായത്. ഇവിടെയുണ്ടായ ആക്രമണത്തിൽ ഒരു വിദേശി കൊല്ലപ്പെടുകയും എട്ടുപേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു. പരിക്കേറ്റവരിൽ ചിലരുടെ നില ഗുരുതരമാണെന്നാണ് വിവരം. വിമാനത്താവളത്തിലെ ചില കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. നാശനഷ്ടങ്ങളുടെ പൂർണ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചുവരികയാണെന്ന് സൗദി സിവിൽ ഏവിയേഷൻ അതോറിറ്റി (ജിഎസിഎ) അറിയിച്ചു. കിഴക്കൻ പ്രവിശ്യയ്ക്ക് പുറമെ മദീന, തെക്കൻ മേഖലകൾ എന്നിവിടങ്ങൾ ലക്ഷ്യമാക്കി വന്ന ഡ്രോണുകളും സൗദി സേന വിജയകരമായി തകർത്തിട്ടുണ്ട്.
#بيان إلحاقي بشأن الاعتداء الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي بالرياض. #الطيران_المدني https://t.co/uF4Q95Qrh6— هيئة الطيران المدني (@ksagaca) October 11, 2026
ജാഗ്രതാ നിർദേശവുമായി അമേരിക്ക
ഹൂതി ആക്രമണങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സൗദിയിലുള്ള അമേരിക്കൻ പൗരന്മാർക്ക് യുഎസ് എംബസി കർശന ജാഗ്രതാ നിർദേശം നൽകി. യെമൻ അതിർത്തിയുടെ 20 മൈൽ ചുറ്റളവിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്നത് ഒഴിവാക്കണമെന്നാണ് നിർദേശം. ജിസാൻ, അസീർ, നജ്റാൻ, ഖത്തീഫ്, യാംബു, തായിഫ് തുടങ്ങിയ വിമാനത്താവളങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനും അമേരിക്കൻ പൗരന്മാർക്ക് പ്രത്യേക അനുമതി ആവശ്യമാണ്. വിമാന യാത്രകൾക്ക് പകരം റോഡ്, റെയിൽ മാർഗങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാനും എംബസി നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മുൻപ് ഒക്ടോബർ 10ന് റിയാദിലെ കിങ് ഖാലിദ് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിന് നേരെയുണ്ടായ ആക്രമണത്തിൽ ഒരു ഇന്ത്യക്കാരൻ ഉൾപ്പെടെ 13 പേർ കൊല്ലപ്പെടുകയും നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഒക്ടോബർ ആറ്, ഏഴ് തീയതികളിൽ കിങ് ഖാലിദ്, അബ്ഹ വിമാനത്താവളങ്ങൾക്ക് നേരെയുണ്ടായ ആക്രമണങ്ങളിൽ മൂന്ന് പേർ മരിക്കുകയും 36 പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. പശ്ചിമേഷ്യയിലെ ഈ സംഘർഷങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയും കടുത്ത ആശങ്ക രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. സമാധാനം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള നയതന്ത്ര ശ്രമങ്ങൾക്ക് പൂർണ പിന്തുണ നൽകുമെന്ന് ഇന്ത്യൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി എസ്. ജയശങ്കർ യുഎഇ വിദേശകാര്യ മന്ത്രിയുമായി നടത്തിയ ചർച്ചയിൽ വ്യക്തമാക്കി.
Also Read: ഉപരോധം നിലനിർത്തി ചർച്ച സാധ്യമല്ലെന്ന് ഇറാൻ; ഇടക്കാല തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മുൻനിർത്തി ഇസ്രയേൽ നീക്കത്തെ തടഞ്ഞ് ട്രംപ്