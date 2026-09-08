സൗദിയിൽ ഹൂതി വിമതരുടെ ആക്രമണം; 73 പേർക്ക് പരിക്ക്
സൗദിയിലെ നാല് നഗരങ്ങളിലെ സിവിലിയൻ, സാമ്പത്തിക കേന്ദ്രങ്ങൾ ലക്ഷ്യമാക്കിയാണ് ഇറാൻ പിന്തുണയുള്ള വിമതർ ആക്രമണം നടത്തിയതെന്ന് സഖ്യസേനാ വക്താവ് മേജർ ജനറൽ തുർക്കി അൽ മാലികി അറിയിച്ചു
Published : September 8, 2026 at 9:57 AM IST
റിയാദ്: സൗദി അറേബ്യയ്ക്ക് നേരെ ഇറാൻ പിന്തുണയുള്ള ഹൂതി വിമതർ നടത്തിയ ആക്രമണങ്ങളിൽ സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും ഉൾപ്പെടെ 73 പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു. സൗദി നേതൃത്വത്തിലുള്ള സഖ്യസേനയാണ് ഇക്കാര്യം ഔദ്യോഗികമായി അറിയിച്ചത്.
എപ്പോഴാണ് ആക്രമണം നടന്നതെന്ന കാര്യം സഖ്യസേനയുടെ പ്രസ്താവനയിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല. എന്നാൽ ഹൂതികൾ നടത്തിയ ഏറ്റവും പുതിയ ആക്രമണമാണിതെന്ന് അവർ വിശദീകരിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലാണോ അതോ ഒറ്റ രാത്രികൊണ്ടാണോ സംഭവം ഉണ്ടായതെന്നും വ്യക്തമല്ല. സൗദിയിലെ നാല് നഗരങ്ങളിലെ സിവിലിയൻ, സാമ്പത്തിക കേന്ദ്രങ്ങൾ ലക്ഷ്യമാക്കിയാണ് ഇറാൻ പിന്തുണയുള്ള വിമതർ ആക്രമണം നടത്തിയതെന്ന് സഖ്യസേനാ വക്താവ് മേജർ ജനറൽ തുർക്കി അൽ മാലികി അറിയിച്ചു. അബഹ, ഖമീസ് മുഷൈത്ത്, ജിസാൻ, നജ്റാൻ എന്നീ നഗരങ്ങളിലാണ് ആക്രമണം ഉണ്ടായത്. ഇതിലാണ് സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും ഉൾപ്പെടെ 73 പേർക്ക് പരിക്കേറ്റതെന്നും എക്സ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ പുറത്തുവിട്ട പ്രസ്താവനയിൽ അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
രാജ്യത്തിൻ്റെ പരമാധികാരത്തിനും പൗരന്മാരുടെ സുരക്ഷയ്ക്കും നേരെയുള്ള നേരിട്ടുള്ള ഭീഷണിയാണിതെന്ന് മേജർ ജനറൽ അൽ മാലികി പറഞ്ഞു. ഹൂതി വിമതരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടാകുന്ന അപകടകരമായ നീക്കമാണിതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. അന്താരാഷ്ട്ര മാനുഷിക നിയമങ്ങളുടെ നഗ്നമായ ലംഘനമാണ് നടക്കുന്നത്. സാധാരണക്കാരെയും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളെയും ബോധപൂർവം ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ആക്രമണങ്ങളാണ് ഹൂതികൾ തുടരുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി.
തുടരുന്ന ആക്രമണങ്ങൾ
ഒരു മാസത്തിൽ താഴെ മാത്രം മുൻപ് സൗദി അറേബ്യയിലെ തെക്കൻ പ്രവിശ്യയായ നജ്റാനിൽ ഹൂതികൾ നടത്തിയ മറ്റൊരു ആക്രമണത്തിൽ 11 പേർക്ക് പരിക്കേറ്റിരുന്നു. ഓഗസ്റ്റ് ആറിന് നടന്ന ഈ ആക്രമണത്തിൽ ഒരു സ്ത്രീയും നാല് വയസ്സുള്ള കുട്ടിയും ഉൾപ്പെടെ ഏഴ് സൗദി പൗരന്മാർക്കും ഒരു യെമൻ പൗരനും രണ്ട് ഈജിപ്തുകാർക്കും ഒരു പാകിസ്ഥാൻ പൗരനുമാണ് പരിക്കേറ്റത്. ഇതിൽ നാല് വയസ്സുകാരന് ഗുരുതരമായി പൊള്ളലേറ്റിരുന്നു. മേഖലയിൽ ഇറാൻ അനുകൂല സായുധ ഗ്രൂപ്പുകൾ ഉൾപ്പെടുന്ന വിശാലമായ സംഘർഷങ്ങൾ രൂക്ഷമാകുന്നതിനിടെയാണ് സൗദി അറേബ്യയ്ക്ക് നേരെ ഹൂതികൾ ആക്രമണം ശക്തമാക്കുന്നത്. നജ്റാൻ വിമാനത്താവളം ഉൾപ്പെടെയുള്ള സൗദി സൈനിക, അടിസ്ഥാന സൗകര്യ കേന്ദ്രങ്ങൾക്ക് നേരെ ആക്രമണം നടത്തിയതായി ഹൂതികൾ അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നു.
ഏറ്റവും പുതിയ ആക്രമണങ്ങളിൽ ഉപയോഗിച്ച ആയുധങ്ങളെക്കുറിച്ചോ ലക്ഷ്യമിട്ട കേന്ദ്രങ്ങൾക്ക് സംഭവിച്ച നാശനഷ്ടങ്ങളെക്കുറിച്ചോ സൗദിയുടെ പ്രസ്താവനയിൽ വിശദാംശങ്ങൾ നൽകിയിട്ടില്ല. സഖ്യസേന പുറത്തുവിട്ട കണക്കുകളോട് ഹൂതികൾ ഇതുവരെ പ്രതികരിച്ചിട്ടുമില്ല. യെമനിലെ അന്താരാഷ്ട്ര അംഗീകാരമുള്ള സർക്കാരിനെയാണ് സൗദി അറേബ്യ പിന്തുണയ്ക്കുന്നത്. അതേസമയം തലസ്ഥാനമായ സൻആ ഉൾപ്പെടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ വലിയൊരു ഭാഗം ഹൂതികളുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്. 2022ൽ നിലവിൽവന്ന വെടിനിർത്തൽ കരാർ ഇരുപക്ഷവും തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടം ഗണ്യമായി കുറച്ചിരുന്നെങ്കിലും സമീപ ആഴ്ചകളിൽ സംഘർഷം വീണ്ടും രൂക്ഷമായിരിക്കുകയാണ്.
യെമനിലെ ആഭ്യന്തര പോരാട്ടം ഇറാനും അവരുടെ സഖ്യകക്ഷികളും ഉൾപ്പെടുന്ന വിശാലമായ പ്രാദേശിക സംഘർഷങ്ങളുമായി കൂടുതൽ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് പുതിയ ആക്രമണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. ഗസയിലെ ഇസ്രയേൽ ആക്രമണങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ചെങ്കടലിലൂടെയുള്ള വ്യാപാര കപ്പലുകൾക്ക് നേരെയും ഹൂതികൾ നിരന്തരം ആക്രമണം നടത്തുന്നുണ്ട്.
ഹൂതി ആക്രമണങ്ങൾ യെമന് പുറത്തേക്ക് വ്യാപിച്ചതോടെ പ്രതിരോധവും സുരക്ഷാ പങ്കാളിത്തവും ശക്തിപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് സൗദി അറേബ്യ. ഹൂതി ആക്രമണങ്ങളിൽ നിന്ന് സൗദി പൗരന്മാരെയും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളെയും സംരക്ഷിക്കാൻ ആവശ്യമായ എല്ലാ നടപടികളും സ്വീകരിക്കുമെന്ന് സഖ്യസേന ആവർത്തിച്ച് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പശ്ചിമേഷ്യയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന സംഘർഷങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഹൂതികളുടെ നീക്കങ്ങളെ അതീവ ഗൗരവത്തോടെയാണ് ലോകരാജ്യങ്ങൾ നോക്കിക്കാണുന്നത്.
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