യെമൻ പ്രസിഡൻ്റിൻ്റെ കൊട്ടാരത്തിന് നേരെ ഹൂതി ആക്രമണം; അഞ്ചുപേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു, 16 പേർക്ക് പരിക്ക്
യെമൻ്റെ തെക്കൻ നഗരമായ ഏദനിലെ അൽ-മാഷിഖ് പ്രസിഡൻഷ്യൽ കൊട്ടാരത്തിന് നേരെയാണ് ആക്രമണം. കാബിനറ്റ് മന്ത്രിമാർക്കും പരിക്കുകളൊന്നുമില്ലാതെ രക്ഷപ്പെട്ടു.
By ANI
Published : October 16, 2026 at 8:46 AM IST
സന: യെമനിലെ ഏദനിൽ പ്രസിഡൻ്റിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക വസതിയായ അൽ മാഷിഖ് കൊട്ടാരത്തിന് നേരെ ഹൂതി വിമതർ നടത്തിയ ആക്രമണത്തിൽ അഞ്ചുപേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. ആക്രമണത്തിൽ 16 പേർക്ക് പരിക്കേറ്റതായി യെമൻ ആരോഗ്യമന്ത്രി കാസിം മുഹമ്മദ് ബുഹൈബെ അറിയിച്ചു. യെമൻ സർക്കാരും ഹൂതികളും തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടം രൂക്ഷമാകുന്നതിനിടെയാണ് പുതിയ ആക്രമണം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്.
ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുത്ത് ഹൂതികൾ
ആക്രമണത്തിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ഹൂതി വിമതരുടെ വക്താവ് യഹ്യ സരി ഏറ്റെടുത്തു. ഏദനിലെ സൗദി അറേബ്യയുടെ യുദ്ധകാര്യ ആസ്ഥാനമാണ് ലക്ഷ്യമിട്ടതെന്നും, സൗദിയുടെ സൈനിക സാന്നിധ്യമുള്ള ഏത് കേന്ദ്രവും തങ്ങളുടെ നിയമാനുസൃതമായ ലക്ഷ്യമാണെന്നും അദ്ദേഹം എക്സിൽ കുറിച്ചു. യെമനിലെയും സൗദി അറേബ്യയിലെയും വിമാനത്താവളങ്ങൾക്കും എണ്ണക്കമ്പനികൾക്കും നേരെ നടക്കുന്ന ആക്രമണങ്ങളുടെ തുടർച്ചയാണിതെന്ന് യെമൻ പ്രസിഡൻഷ്യൽ ലീഡർഷിപ്പ് കൗൺസിൽ ചെയർമാൻ റഷാദ് അൽ അലിമി പ്രതികരിച്ചു.
قصف مقر العمليات الحربية للعدو السعودي في عدن يأتي في سياق المعادلة المعلنة بضرب التحشيدات السعودية أينما كانت، واعتبار أي تواجد عسكري للعدو السعودي هدفاً مشروعاً لقواتنا أينما كانت.— العميد/ يحيى سريع (@Yah_Saree) October 15, 2026
രാജ്യത്തെ സ്ഥാപനങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാനും ഭീകരവാദ ഭീഷണികൾ നേരിടാനും ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ അദ്ദേഹം സൈന്യത്തിന് നിർദേശം നൽകി. തലസ്ഥാനമായ സന ഉൾപ്പെടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ പ്രദേശങ്ങളിലും സർക്കാരിൻ്റെ അധികാരം പുനഃസ്ഥാപിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ഈ മാസം ആരംഭിച്ച 'ഡോൺ ഓഫ് യെമൻ' സൈനിക നീക്കം വിജയകരമായി മുന്നോട്ട് പോവുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഏദനിലുണ്ടായിരുന്ന മന്ത്രിമാർ സുരക്ഷിതരാണെന്നും ആരും നഗരം വിട്ടുപോകില്ലെന്നും യുവജനകാര്യ മന്ത്രി നായിഫ് സാലിഹ് അൽ ബക്രി വ്യക്തമാക്കി.
തിരിച്ചടിച്ച് യെമൻ സേന
അതിനിടെ, 'ഡോൺ ഓഫ് യെമൻ' ദൗത്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഹൂതി കേന്ദ്രങ്ങൾക്ക് നേരെ 1,250 ആക്രമണങ്ങൾ നടത്തിയതായി യെമൻ സർക്കാർ സേന അവകാശപ്പെട്ടു. യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ, ഡ്രോണുകൾ, പീരങ്കികൾ, റോക്കറ്റ് ലോഞ്ചറുകൾ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് നടത്തിയ ആക്രമണത്തിൽ ഹൂതികളുടെ 150 വാഹനങ്ങൾ തകർത്തതായി സൈനിക വക്താവ് മാജിദ് അൽ നുസൈലി അറിയിച്ചു. തായിസ് മേഖലയിലുൾപ്പെടെ ഹൂതികളുടെ താവളങ്ങൾ തകർക്കാൻ ഈ നീക്കത്തിലൂടെ സാധിച്ചുവെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
വ്യാഴാഴ്ച വൈകിട്ട് മാരിബ് നഗരത്തിന് നേരെ ഹൂതികൾ ഒൻപത് ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകളും മറ്റ് ഏഴ് സ്ഫോടകവസ്തുക്കളും പ്രയോഗിച്ചതായി മാരിബ് ഗവർണറേറ്റ് മീഡിയ ഓഫിസ് വാർത്താക്കുറിപ്പിൽ അറിയിച്ചു. സാധാരണക്കാർക്ക് നേരെയുള്ള ഈ ആക്രമണം അന്താരാഷ്ട്ര നിയമങ്ങളുടെ നഗ്നമായ ലംഘനമാണെന്ന് അവർ അപലപിച്ചു. ജനവാസ കേന്ദ്രങ്ങൾക്ക് നേരെയുള്ള മിസൈൽ ആക്രമണങ്ങൾ സാധാരണക്കാരുടെ ജീവനും സുരക്ഷയ്ക്കും കടുത്ത ഭീഷണിയാണെന്നും, ഇതിനെതിരെ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയും മനുഷ്യാവകാശ സംഘടനകളും അടിയന്തരമായി ഇടപെടണമെന്നും മീഡിയ ഓഫിസ് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
Iran-backed Houthi militia fire nine ballistic missiles and seven other projectiles at #Marib https://t.co/jfB7vRUIrp https://t.co/i9TplEt6M7— Marib Governorate (@MaribGov_En) October 15, 2026
സൗദിക്കെതിരെ ഹൂതികളുടെ ആരോപണം
സൗദി അറേബ്യയുടെ ഊർജ കേന്ദ്രങ്ങൾക്കും റിയാദിലെ കിങ് ഖാലിദ് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിനും നേരെ ബുധനാഴ്ച ആക്രമണം നടത്തിയതായി ഹൂതികൾ അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നു. കിഴക്കൻ പ്രവിശ്യയിലെ സൗദി അരാംകോ കേന്ദ്രങ്ങൾ, റാസ് തനൂറ റിഫൈനറി എന്നിവിടങ്ങളിൽ ബാലിസ്റ്റിക്, ക്രൂയിസ് മിസൈലുകളും ഡ്രോണുകളും ഉപയോഗിച്ചായിരുന്നു ആക്രമണം. യെമന് നേരെയുള്ള സൗദിയുടെ കടന്നുകയറ്റത്തിനുള്ള മറുപടിയാണിതെന്നും, വിമാനത്താവളങ്ങളും എണ്ണക്കമ്പനികളും തങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യമാണെന്നും യഹ്യ സരി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ സന, ലാഹ്ജ്, ഹൊദൈദ, തായിസ്, അംറാൻ, സാദ, മാരിബ് എന്നീ പ്രവിശ്യകളിലെ ജനവാസ കേന്ദ്രങ്ങളെ ലക്ഷ്യമാക്കി സൗദി യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ 65 വ്യോമാക്രമണങ്ങളും മിസൈൽ ആക്രമണങ്ങളും നടത്തിയതായി യഹ്യ സരി ആരോപിച്ചു. ഖമീസ് മുഷൈത്ത്, തായിഫ് വ്യോമതാവളങ്ങളിൽ നിന്ന് പറന്നുയർന്ന എഫ്-15, ടൈഫൂൺ വിമാനങ്ങളാണ് ആക്രമണം നടത്തിയത്. സംഘർഷം രൂക്ഷമായതിന് ശേഷം ഇതുവരെ 2,388 വ്യോമാക്രമണങ്ങൾ സൗദി നടത്തിയതായും അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടു. എന്നാൽ ഈ കണക്കുകൾ സ്വതന്ത്രമായി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല.
ഇടപെടലുകളുമായി ലോകരാജ്യങ്ങൾ
സംഘർഷം രൂക്ഷമാക്കാൻ ഇറാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുകയാണെന്ന് സൗദി ഡെപ്യൂട്ടി വിദേശകാര്യ മന്ത്രി റായിദ് ക്രിംലി ആരോപിച്ചു. യുഎൻ രക്ഷാസമിതിയുടെ തീരുമാനങ്ങളും 2023ലെ ബെയ്ജിങ് കരാറും ലംഘിച്ച് ഇറാൻ ഹൂതികൾക്ക് ആയുധങ്ങളും പരിശീലനവും നൽകുകയാണെന്ന് അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി.
റഷ്യയിലെയും ചൈനയിലെയും ചില വാണിജ്യ കേന്ദ്രങ്ങൾ വഴി ഇറാനും ഹൂതികൾക്കും രഹസ്യാന്വേഷണ വിവരങ്ങളും മറ്റ് സഹായങ്ങളും ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. സൗദി അറേബ്യയിലെ എണ്ണക്കമ്പനികൾക്ക് സംരക്ഷണം നൽകുന്നതിനായി ഫ്രാൻസ് സൈനിക വിന്യാസം ആരംഭിച്ചതായി ഫ്രഞ്ച് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയ വക്താവ് പാസ്കൽ കോൺഫാവ്റക്സ് അറിയിച്ചു. ചെങ്കടലിലെ പ്രധാന ഊർജ ഗതാഗത കേന്ദ്രമായ യാമ്പുവിന് സംരക്ഷണം നൽകാൻ സൈന്യത്തെയും പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങളെയും അയക്കുമെന്ന് ഫ്രഞ്ച് പ്രസിഡൻ്റ് ഇമ്മാനുവൽ മാക്രോൺ കഴിഞ്ഞ മാസം പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു.
شن الطيران الحربي السعودي خلال الـ24 ساعة الماضية 65 غارة جوية وصاروخا استهدف بها الأعيان المدنية في العاصمة صنعاء ومحافظات لحج والحديدة وتعز وعمران وصعدة ومأرب وذلك من خلال طائرات "F-15" و "تايفون" أقلعت من قاعدتي خميس مشيط والطائف والعدوان الصاروخي من نجران. ليبلغ إجمالي غارات العدوان السعودي منذ بدء التصعيد على بلدنا 2388 غارة جوية وصاروخا.— العميد/ يحيى سريع (@Yah_Saree) October 15, 2026
സനയിലെ യെമൻ ഓയിൽ കമ്പനിയുടെ അൽ സബാഹ സെൻട്രൽ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞുപോകാൻ സൗദി സഖ്യസേന സാധാരണക്കാർക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഖമീസ് മുഷൈത്തിനെ ലക്ഷ്യമാക്കി വന്ന രണ്ട് ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകളും റിയാദിന് വടക്ക് മൂന്ന് ഡ്രോണുകളും സഖ്യസേന തകർത്തു. സൗദിയുടെ ഒരു നിരീക്ഷണ വിമാനം വെടിവച്ചിട്ടതായി ഹൂതികളും അവകാശപ്പെട്ടു. തായിസിലെ പോരാട്ടങ്ങളിൽ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ കർശന നിലപാട് സ്വീകരിക്കണമെന്ന് യെമൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി അഫ്ര അൽ സൊബ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
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യെമനിലെ യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ അംബാസഡർ പാട്രിക് സൈമണറ്റുമായി അവർ ചർച്ച നടത്തി. 2014ൽ ഹൂതികൾ സന പിടിച്ചെടുത്തതോടെയാണ് യെമനിൽ ആഭ്യന്തരയുദ്ധം രൂക്ഷമായത്. തുടർന്ന് 2015ൽ സൗദി സഖ്യസേന ഇടപെടുകയായിരുന്നു. നിലവിലെ സംഘർഷങ്ങൾ പ്രാദേശിക സുരക്ഷയെയും ചെങ്കടൽ, ബാബ് അൽ മൻദബ് കടലിടുക്ക് വഴിയുള്ള സമുദ്ര വ്യാപാരത്തെയും സാരമായി ബാധിക്കുമെന്ന ആശങ്ക ശക്തമാണ്.
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