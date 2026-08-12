ചെങ്കടലിൽ വീണ്ടും ഹൂതി ആക്രമണം; വാണിജ്യ കപ്പലിന് നേരെ മിസൈൽ വർഷിച്ചു, ആറുപേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു
ചെങ്കടലിലെ മോഖ തുറമുഖ നഗരത്തിലും രാജ്യത്തിൻ്റെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിലും ഹൂതികൾ ആക്രമണം ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
Published : August 12, 2026 at 6:13 AM IST
സന: ബാബ് എൽ മൻദെബ് കടലിടുക്കിൽ വാണിജ്യ കപ്പലിനുനേരെ ഇറാൻ പിന്തുണയുള്ള ഹൂതി വിമതർ നടത്തിയ മിസൈൽ ആക്രമണത്തിൽ ആറുപേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. നാല് കപ്പൽ ജീവനക്കാരും സർക്കാർ അനുകൂല ദേശീയ പ്രതിരോധ സേനയിലെ രണ്ട് അംഗങ്ങളുമാണ് മരിച്ചത്. മേഖലയിൽ സംഘർഷം രൂക്ഷമായതിന് ശേഷം കപ്പലുകൾക്ക് നേരെ നടക്കുന്ന ആദ്യത്തെ മാരകമായ ആക്രമണമാണിത്.
യെമനിലെ അംഗീകൃത സർക്കാരിൻ്റെ ഗതാഗത മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ വിവരപ്രകാരം മൂന്ന് ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകളാണ് കപ്പലിനുനേരെ ഹൂതികൾ പ്രയോഗിച്ചത്. ഇറാൻ ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് അടച്ചതോടെ, സൗദി അറേബ്യയുടെ എണ്ണ നീക്കത്തിനുള്ള ബദൽ മാർഗമായ ചെങ്കടലിലും ബാബ് എൽ മൻദെബ് കടലിടുക്കിലുമാണ് ഇപ്പോൾ ലോകത്തിൻ്റെ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ചെങ്കടലിലെ മോഖ തുറമുഖ നഗരത്തിലും രാജ്യത്തിൻ്റെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിലും ഹൂതികൾ ആക്രമണം ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച മുതൽ നടന്ന ആക്രമണങ്ങളിൽ ഡസൻ കണക്കിന് സൈനികരും സാധാരണക്കാരും കൊല്ലപ്പെട്ടതായി യെമൻ സൈന്യം വ്യക്തമാക്കി.
യെമൻ സർക്കാരിനും സൗദി അറേബ്യയിലെ എണ്ണ കേന്ദ്രങ്ങൾക്കും ചെങ്കടലിലെ കപ്പലുകൾക്കും നേരെയുള്ള ഹൂതികളുടെ ആക്രമണങ്ങളുടെ തുടർച്ചയാണിത്. 2022ലെ വെടിനിർത്തൽ കരാറിന് ശേഷം യെമനിൽ വീണ്ടും ആഭ്യന്തരയുദ്ധം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടാനും പശ്ചിമേഷ്യയിൽ പുതിയൊരു യുദ്ധമുഖം തുറക്കാനും ഇത് കാരണമായേക്കാം. എന്നാൽ, വെടിനിർത്തൽ കരാർ മുതലെടുത്ത് 2015 മുതൽ ഏർപ്പെടുത്തിയ ഉപരോധം സൗദി അറേബ്യ കർശനമാക്കുകയാണെന്ന് ഹൂതികളുടെ മുഖ്യ മധ്യസ്ഥനും വക്താവുമായ മുഹമ്മദ് അബ്ദുൽ സലാം സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ആരോപിച്ചു. ഉപരോധം പിൻവലിച്ചാൽ ചർച്ചകൾക്ക് തയ്യാറാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
ഇറാൻ്റെ നിലപാടും അമേരിക്കൻ ഉപരോധവും
അമേരിക്കയ്ക്കും ഇസ്രയേലിനുമെതിരായ യുദ്ധത്തിൽ ഇറാൻ ലോകത്തെ അദ്ഭുതപ്പെടുത്തിയെന്നും തങ്ങൾ അജയ്യരായ ശക്തിയാണെന്ന് തെളിയിച്ചുവെന്നും ഇറാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി അബ്ബാസ് അറാഖ്ചി മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞു. ഇറാനിയൻ തുറമുഖങ്ങളിലെ ഉപരോധം അമേരിക്ക അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നും ഉപരോധങ്ങൾ പിൻവലിക്കണമെന്നുമുള്ള ആവശ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്നോട്ടില്ലെന്നാണ് ഇറാൻ്റെ നിലപാട്. ഫെബ്രുവരി 28ന് ഇസ്രയേലും അമേരിക്കയും നടത്തിയ ആക്രമണത്തിന് പിന്നാലെയാണ് ഇറാൻ ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് അടച്ചത്.
ലോകത്തെ എണ്ണ വിതരണത്തിൻ്റെ അഞ്ചിലൊന്ന് കടന്നുപോകുന്ന ഈ പാത അടഞ്ഞതോടെ ഊർജവില വർധിച്ചത് നവംബറിൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന അമേരിക്കൻ ഇടക്കാല തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പ്രധാന ചർച്ചാവിഷയമായിട്ടുണ്ട്. അമേരിക്കൻ നാവികസേനയുടെ ഉപരോധം ഇറാനെ അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിൽ എണ്ണ വിൽക്കുന്നതിൽ നിന്ന് തടയുകയാണെന്നും ഇത് അവരുടെ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയെ തകർക്കുകയാണെന്നും യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞു. അവർക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞേക്കാമെങ്കിലും സാമ്പത്തികമായി തകർന്ന അവസ്ഥയിലാണെന്നും ട്രംപ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
സമാധാന ശ്രമങ്ങളുമായി പാകിസ്ഥാൻ
ജൂണിൽ പാകിസ്ഥാൻ്റെ മധ്യസ്ഥതയിൽ ഉണ്ടാക്കിയ താത്കാലിക സമാധാന കരാർ പ്രകാരം അമേരിക്കയുമായുള്ള ചർച്ചകൾ പുനരാരംഭിക്കാൻ ഇറാനെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതിനായി പാകിസ്ഥാൻ ആഭ്യന്തര മന്ത്രി മൊഹ്സിൻ നഖ്വി ടെഹ്റാനിലെത്തി. ഇറാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രിയുമായും മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായും അദ്ദേഹം കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. അമേരിക്കയും ഇറാനും തമ്മിലുള്ള സംഘർഷം ലഘൂകരിക്കുന്നതിനുള്ള പാകിസ്ഥാൻ്റെ നയതന്ത്ര ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമായി നഖ്വി നടത്തുന്ന ആറാമത്തെ ഇറാൻ സന്ദർശനമാണിത്. കൂടിക്കാഴ്ചയുടെ ചിത്രങ്ങൾ അബ്ബാസ് അറാഖ്ചി തൻ്റെ ടെലിഗ്രാം ചാനലിൽ പങ്കുവച്ചു.
യുഎൻ രക്ഷാസമിതിയിൽ പലസ്തീൻ വിഷയം
വെസ്റ്റ് ബാങ്കിൽ വർധിച്ചുവരുന്ന അക്രമങ്ങളെ അപലപിച്ച് ബ്രിട്ടൻ്റെ പുതിയ യുഎൻ അംബാസഡർ സാറ മാക്കിൻ്റോഷ് രംഗത്തെത്തിയതിന് പിന്നാലെ അഞ്ച് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ യുഎൻ രക്ഷാസമിതിയുടെ യോഗം വിളിച്ചു. ഇസ്രയേൽ സൈനികരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ പലസ്തീൻ ഗ്രാമങ്ങൾക്ക് നേരെ നടക്കുന്ന ആക്രമണങ്ങൾ ഭയാനകമാണെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു. പലസ്തീൻ പ്രദേശങ്ങൾ ഇസ്രയേൽ ക്രൂരമായി പിടിച്ചെടുക്കുകയാണെന്നും പലസ്തീൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനായി അന്താരാഷ്ട്ര ഇടപെടൽ വേണമെന്നും പലസ്തീൻ യുഎൻ അംബാസഡർ റിയാദ് മൻസൂർ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
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എന്നാൽ, ഇസ്രയേലികൾക്കും പലസ്തീനികൾക്കും എതിരായ എല്ലാ അക്രമങ്ങളെയും അപലപിക്കുന്നുവെന്നും തീവ്രവാദത്തെ വെച്ചുപൊറുപ്പിക്കില്ലെന്നും ഇസ്രയേൽ യുഎൻ അംബാസഡർ ഡാനി ഡാനോൺ മറുപടി നൽകി. ഇസ്രയേലികളുടെ ആക്രമണങ്ങൾ കുറഞ്ഞുവരികയാണെന്നും പലസ്തീനികളുടെ ആക്രമണങ്ങൾ വർധിക്കുന്നത് സമിതി അവഗണിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി.
ബഷാർ അൽ അസദിന് വധശിക്ഷ
സിറിയയിൽ അഞ്ച് ലക്ഷത്തോളം പേരുടെ മരണത്തിനിടയാക്കിയ 14 വർഷം നീണ്ട ആഭ്യന്തരയുദ്ധത്തിൽ മനുഷ്യത്വത്തിനെതിരായ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്തതിന് മുൻ പ്രസിഡൻ്റ് ബഷാർ അൽ അസദിനും സഹോദരൻ മഹെറിനും കോടതി വധശിക്ഷ വിധിച്ചു. 2024 ഡിസംബറിൽ വിമതർ ഡമാസ്കസിൽ പ്രവേശിച്ചതിന് പിന്നാലെ ഇരുവരും റഷ്യയിലേക്ക് കടന്നിരുന്നു. സിറിയൻ തലസ്ഥാനത്തെ നാലാം ക്രിമിനൽ കോടതിയുടേതാണ് വിധി.
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