'സൗദിയിൽ ആക്രമണം നടത്തിയത് ഞങ്ങൾ തന്നെ! ആക്രമണം തുടരും' സ്ഥിരീകരിച്ച് ഹൂതി വിമതർ
സൗദി അറേബ്യയിയിൽ നടത്തിയ ആക്രമണങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുത്ത് ഹൂതികൾ. നിരവധി ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകളും വിമാനങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് രണ്ട് നിർണായക സൈനിക ഓപ്പറേഷനുകൾ നടത്തിയതായി ഹൂതികൾ.
By ANI
Published : October 5, 2026 at 8:57 AM IST
സന: സൗദി അറേബ്യയിലെ റിയാദിലും ഖുറൈസിലുമുള്ള അരാംകോ എണ്ണക്കമ്പനികൾക്ക് നേരെ ആക്രമണം നടത്തിയതായി യെമനിലെ ഹൂതി വിമതർ. സൗദി പിന്തുണയുള്ള സേനയും ഹൂതികളും തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടം രൂക്ഷമാകുന്നതിനിടെയാണ് ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകളും ഡ്രോണുകളും ഉപയോഗിച്ച് ആക്രമണം നടത്തിയത്. സൗദി അറേബ്യ യെമനിൽ നടത്തുന്ന തുടർച്ചയായ ആക്രമണങ്ങൾക്കുള്ള മറുപടിയാണിതെന്ന് ഹൂതി വക്താവ് ബ്രിഗേഡിയർ ജനറൽ യഹ്യ സരീ ടെലിഗ്രാമിലൂടെ പുറത്തുവിട്ട പ്രസ്താവനയിൽ അവകാശപ്പെട്ടു.
സൗദിയുടെ വ്യോമാക്രമണങ്ങൾ
കഴിഞ്ഞ 12 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ യെമൻ്റെ തലസ്ഥാനമായ സന, അൽ ജൗഫ്, തായിസ്, അംറാൻ, ഹജ്ജ, സാദ എന്നീ പ്രവിശ്യകൾ ലക്ഷ്യമാക്കി സൗദി അറേബ്യ 50 വ്യോമ, മിസൈൽ ആക്രമണങ്ങൾ നടത്തിയതായി ഹൂതികൾ ആരോപിച്ചു. തങ്ങളുടെ ജനങ്ങൾക്കെതിരെ സൗദി ശത്രുക്കൾ നടത്തുന്ന അന്യായമായ ആക്രമണങ്ങളുടെ തുടർച്ചയാണിതെന്നും യഹ്യ സരീ പറഞ്ഞു.
മേഖലയിൽ സംഘർഷം രൂക്ഷമായതിന് ശേഷം യെമനിലെ ജനങ്ങൾക്കെതിരെ സൗദി അറേബ്യ ഇതുവരെ 1,460 വ്യോമ, മിസൈൽ ആക്രമണങ്ങൾ നടത്തിയതായും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഹൂതികളുടെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ തിരിച്ചുപിടിക്കാൻ യെമൻ പ്രസിഡൻഷ്യൽ ലീഡർഷിപ്പ് കൗൺസിൽ ചെയർമാൻ റഷാദ് അൽ അലിമി സമഗ്രമായ സൈനിക നീക്കം പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് സംഘർഷം കൂടുതൽ രൂക്ഷമായത്.
ലക്ഷ്യം കണ്ടെന്ന് ഹൂതികൾ
സൗദി അറേബ്യയിലെ അരാംകോ കേന്ദ്രങ്ങൾ ലക്ഷ്യമാക്കി രണ്ട് സൈനിക നീക്കങ്ങളാണ് ഹൂതികൾ നടത്തിയത്. ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകളും ഡ്രോണുകളും ഉപയോഗിച്ചായിരുന്നു ആക്രമണം. ആദ്യത്തെ ഡ്രോൺ സൗദി തലസ്ഥാനമായ റിയാദിലെ അരാംകോ കേന്ദ്രത്തെ ലക്ഷ്യമാക്കിയപ്പോൾ, രണ്ടാമത്തേത് ഖുറൈസ് മേഖലയിലെ അരാംകോ കേന്ദ്രത്തിന് നേരെയാണ് പ്രയോഗിച്ചത്.
രണ്ട് ആക്രമണങ്ങളും ലക്ഷ്യം കണ്ടതായും കൃത്യതയാർന്ന മുന്നേറ്റത്തിലൂടെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനങ്ങളിൽ വലിയ തീപിടിത്തം ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിച്ചതായും ഹൂതി വക്താവ് അവകാശപ്പെട്ടു. എന്നാൽ, ആക്രമണത്തെക്കുറിച്ച് സൗദി അറേബ്യയോ അരാംകോ അധികൃതരോ ഇതുവരെ ഔദ്യോഗികമായി പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല. ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ എണ്ണക്കമ്പനികളിലൊന്നായ അരാംകോയ്ക്ക് നേരെയുണ്ടായ ആക്രമണം ആഗോള വിപണിയിലും ആശങ്ക സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആക്രമണത്തിന് പിന്നാലെ ആഗോള വിപണിയിൽ എണ്ണവില വർധിച്ചു. ബ്രെൻ്റ് ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില ബാരലിന് 103.06 ഡോളറായാണ് ഉയർന്നത്.
തുടർന്നും ആക്രമിക്കുമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ്
യെമനെതിരെയുള്ള ആക്രമണങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കുകയും ഉപരോധം പിൻവലിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് വരെ സൗദി അറേബ്യയുടെ സൈനിക, എണ്ണ കേന്ദ്രങ്ങൾക്ക് നേരെ മിസൈൽ, ഡ്രോൺ ആക്രമണങ്ങൾ തുടരുമെന്ന് ഹൂതികൾ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. സൗദി ശത്രുക്കൾക്കെതിരെ കൂടുതൽ വേദനിപ്പിക്കുന്ന ആക്രമണങ്ങൾ നടത്തുന്നത് അവസാനിപ്പിക്കില്ല. സൈനിക കേന്ദ്രങ്ങൾ ലക്ഷ്യമാക്കി ആക്രമണം കടുപ്പിക്കും.
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ഉപരോധത്തിന് പകരം ഉപരോധം, ആക്രമണത്തിന് പകരം ആക്രമണം എന്ന നിലപാട് തുടരുമെന്നും യഹ്യ സരീ വ്യക്തമാക്കി. 2014ൽ യെമൻ്റെ തലസ്ഥാനമായ സന ഹൂതികൾ പിടിച്ചെടുത്തതോടെയാണ് രാജ്യത്ത് ആഭ്യന്തരയുദ്ധം ആരംഭിച്ചത്. തുടർന്ന് 2015ൽ സൗദി അറേബ്യയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സഖ്യസേന യെമനിൽ സൈനിക ഇടപെടൽ നടത്തുകയായിരുന്നു. ഇതിന് മുൻപും സൗദിയിലെ എണ്ണക്കമ്പനികൾക്ക് നേരെ ഹൂതികൾ സമാനമായ രീതിയിൽ ആക്രമണങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്.
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