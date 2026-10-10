യെമനിൽ കരയുദ്ധം കടുപ്പിച്ച് സൗദി സഖ്യസേന; 24 മണിക്കൂറിനിടെ വധിച്ചത് 1400 ഹൂതികളെ
വിമാനത്താവളത്തിലെ സൗദിയ എയർലൈൻസ് വിമാനത്തിന് നേരെയും ആക്രമണം ഉണ്ടായി. ക്യാപ്റ്റൻ ഹമൂദ് അലി അൽഖൽതാമിയാണ് കൊല്ലപ്പെട്ട പൈലറ്റ്
Published : October 10, 2026 at 8:49 AM IST
റിയാദ്: സൗദി അറേബ്യയിലെ റിയാദ് കിങ് ഖാലിദ് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിന് നേരെ യെമനിലെ ഹൂതി വിമതർ നടത്തിയ ആക്രമണത്തിൽ വിമാന പൈലറ്റ് ഉൾപ്പെടെ മൂന്ന് സൗദി പൗരന്മാർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. നിരവധി പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു. യെമനിൽ സൗദി സഖ്യസേന ആരംഭിച്ച പുതിയ സൈനിക നീക്കത്തിന് പിന്നാലെയാണ് ഹൂതികൾ ആക്രമണം ശക്തമാക്കിയത്.
വിമാനത്താവളത്തിലെ സൗദിയ എയർലൈൻസ് വിമാനത്തിന് നേരെയും ആക്രമണം ഉണ്ടായി. ക്യാപ്റ്റൻ ഹമൂദ് അലി അൽഖൽതാമിയാണ് കൊല്ലപ്പെട്ട പൈലറ്റ്. വിമാനത്താവളത്തിന് നേരെയാണ് ആദ്യ ആക്രമണം ഉണ്ടായതെന്നും പിന്നീട് വിമാനത്തെ ലക്ഷ്യമാക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും സൗദി സിവിൽ ഏവിയേഷൻ അതോറിറ്റി വ്യക്തമാക്കി. യാത്രക്കാർ ഇല്ലാതിരുന്ന വിമാനത്തിന് കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചു. ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈൽ ഉപയോഗിച്ചാണ് ആക്രമണം നടത്തിയതെന്ന് ഹൂതികൾ അവകാശപ്പെട്ടു. പരിക്കേറ്റവരിൽ വിവിധ രാജ്യക്കാരുണ്ട്. നിലവിൽ വിമാനത്താവളത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനം സാധാരണ നിലയിലായതായി സൗദിയ ഗ്രൂപ്പ് അറിയിച്ചു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം റിയാദിലും അബഹയിലും നടന്ന ആക്രമണങ്ങളിൽ മൂന്ന് പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു.
വിമാന സർവീസുകൾ റദ്ദാക്കി
ആക്രമണത്തെ തുടർന്ന് റിയാദിലേക്കും തിരിച്ചുമുള്ള 124 വിമാനങ്ങൾ റദ്ദാക്കി. എയർ ഇന്ത്യ, ഫ്ലൈദുബായ്, ലുഫ്താൻസ, പാകിസ്ഥാൻ ഇൻ്റർനാഷണൽ എയർലൈൻസ് തുടങ്ങിയവ സർവീസുകൾ താത്കാലികമായി നിർത്തിവച്ചു. സൗദി വ്യോമപാത ഉപയോഗിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ ഏവിയേഷൻ സേഫ്റ്റി ഏജൻസി പുതിയ മാർഗനിർദേശം പുറത്തിറക്കി. മിസൈൽ, ഡ്രോൺ ആക്രമണങ്ങൾ വർധിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ യാത്രാവിമാനങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാതെ പോകുന്നതിനും അവശിഷ്ടങ്ങൾ പതിക്കുന്നതിനും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ഏജൻസി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. വിദേശ വിമാനക്കമ്പനികൾക്ക് ഹൂതികൾ നേരത്തെ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു.
യെമനിൽ കരയുദ്ധം ശക്തം
യെമനിൽ ഹൂതികൾക്കെതിരെ ഓപ്പറേഷൻ ഡോൺ ഓഫ് യെമൻ എന്ന പേരിൽ ശക്തമായ സൈനിക നീക്കമാണ് നടക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനിടെ നടന്ന 2750 ലധികം ആക്രമണങ്ങളിൽ 1400 ലധികം ഹൂതി വിമതരെ വധിച്ചതായി യെമൻ സായുധസേന വക്താവ് ബ്രിഗേഡിയർ ജനറൽ മാജിദ് അബ്ദുല്ല അൽ നാദിബ് അറിയിച്ചു. ഹൂതികളുടെ പ്രതിരോധ കേന്ദ്രങ്ങൾ, ആയുധപ്പുരകൾ എന്നിവ ലക്ഷ്യമാക്കിയായിരുന്നു ആക്രമണം. 250 ലധികം സൈനിക വാഹനങ്ങളും തകർത്തു. തലസ്ഥാനമായ സന തിരിച്ചുപിടിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ യെമൻ പ്രസിഡൻഷ്യൽ ലീഡർഷിപ്പ് കൗൺസിൽ ചെയർമാൻ റഷാദ് അൽ അലിമിയാണ് സൈനിക നീക്കം പ്രഖ്യാപിച്ചത്.
സനയിൽ സൗദി സഖ്യസേന നടത്തിയ ആക്രമണത്തിൽ ഒരു കുട്ടി ഉൾപ്പെടെ ആറ് പേർക്ക് പരിക്കേറ്റതായി ഹൂതി ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയ വക്താവ് അനീസ് അൽ അസ്ബാഹി പറഞ്ഞു. എന്നാൽ സൗദി ഇക്കാര്യം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല. ഹൂതികളുടെ മൂന്ന് റോക്കറ്റ് വിക്ഷേപണ കേന്ദ്രങ്ങൾ തകർത്തതായി സൗദി സഖ്യസേന വ്യക്തമാക്കി. ബാബ് എൽ മണ്ഡേബ് കടലിടുക്ക് ഹൂതികളിൽ നിന്ന് പൂർണമായും മോചിപ്പിച്ചതായി യെമനിലെ സൗദി അംബാസഡർ മുഹമ്മദ് അൽ ജാബിർ അവകാശപ്പെട്ടു. ആക്രമണത്തെ കുവൈറ്റും പാകിസ്ഥാനും അപലപിച്ചു. സൗദിയുടെ പ്രതിരോധത്തിനായി സൈനിക സഹായം നൽകുമെന്ന് പാകിസ്ഥാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയ വക്താവ് സജ്ജാദ് ഹൈദർ ഖാൻ വ്യക്തമാക്കി.
അമേരിക്കൻ നിലപാട്
സൗദിക്ക് അമേരിക്ക ഇൻ്റലിജൻസ് വിവരങ്ങൾ കൈമാറുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ പശ്ചിമേഷ്യയിൽ സൈനിക ഇടപെടൽ വ്യാപിപ്പിക്കാൻ യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് താത്പര്യം കാണിക്കുന്നില്ല. ചെങ്കടലിലെ കപ്പൽ ഗതാഗതം സുരക്ഷിതമാക്കാൻ അമേരിക്ക നേരത്തെ ഹൂതികൾക്കെതിരെ വ്യോമാക്രമണം നടത്തിയിരുന്നു. സാമ്പത്തിക ബാധ്യതയെ തുടർന്നാണ് ട്രംപ് ഇത് നിർത്തിവച്ചത്.
സൗദി കിരീടാവകാശി മുഹമ്മദ് ബിൻ സൽമാനുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയ യുഎസ് സെനറ്റർ ക്രിസ് മർഫി, സൈനിക നീക്കത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യത്തിൽ ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചു. യെമനിലെ സംഘർഷം രൂക്ഷമാകുന്നത് ആഗോള എണ്ണവിലയെയും സാമ്പത്തിക വിപണിയെയും ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. രാജ്യത്തെ സ്ഥിതിഗതികൾ സങ്കീർണമാണെന്ന് യുഎൻ പ്രത്യേക പ്രതിനിധി ഹാൻസ് ഗ്രണ്ട്ബെർഗ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
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