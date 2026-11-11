അമേരിക്കൻ യുദ്ധകാര്യ സെക്രട്ടറിക്കെതിരെയുള്ള ഇംപീച്ച്മെൻ്റ് നീക്കം പാളി; എതിരാളികൾക്കെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി ട്രംപ്!
Donald Trump on Pete Hegseth impeachment: രാഷ്ട്രീയ എതിരാളികൾ കോൺഗ്രസിലെ തങ്ങളുടെ അധികാരം ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നുവെന്ന് ട്രംപ്
Published : November 11, 2026 at 7:34 AM IST
വാഷിങ്ടൺ: യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് യുദ്ധകാര്യ സെക്രട്ടറി പീറ്റ് ഹെഗ്സെത്തിനെ പദവിയിൽ നിന്നും നീക്കം ചെയ്യാനുള്ള ഇംപീച്ച്മെൻ്റ് നീക്കം അമേരിക്കൻ ജനപ്രതിനിധി സഭയിൽ പരാജയപ്പെട്ടു. പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ നീക്കം പൂർണ പരാജയമായിരുന്നു എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് രൂക്ഷ വിമര്ശനവുമായി അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് രംഗത്തെത്തി. ഹെഗ്സെത്തിനൊപ്പം ഉറച്ചുനിന്ന സ്വന്തം പാർട്ടിയുടെ ഐക്യത്തെ ട്രംപ് അഭിനന്ദിച്ചു.
തൻ്റെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമായ ട്രൂത്ത് സോഷ്യലിലൂടെയാണ് ട്രംപ് നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത്. പാർട്ടി തീരുമാനം ലംഘിച്ച് ഇംപീച്ച്മെൻ്റ് പ്രമേയം കൊണ്ടുവരാൻ കൂട്ടുനിന്ന റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടി പ്രതിനിധി തോമസ് മാസിക്കെതിരെ രൂക്ഷമായ ഭാഷയിലാണ് ട്രംപ് പ്രതികരിച്ചത്.
"മാസി ഒരു വൻ പരാജയം" - ട്രംപ്
"സെക്രട്ടറി പീറ്റ് ഹെഗ്സെത്തിനെ ഇംപീച്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഡെമോക്രാറ്റുകളുടെ ശ്രമം ദയനീയമായി പരാജയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടിയിലെ ഒരു വൻ പരാജയമായ തോമസ് മാസി ഒഴികെ മറ്റെല്ലാ റിപ്പബ്ലിക്കൻ അംഗങ്ങളും പീറ്റിന് അനുകൂലമായി വോട്ട് ചെയ്തു," ട്രംപ് കുറിച്ചു. യുദ്ധകാര്യ സെക്രട്ടറി പീറ്റ് ഹെഗ്സെത്തിനെ ഇംപീച്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഡെമോക്രാറ്റുകളുടെ ശ്രമം ദയനീയമായി പരാജയപ്പെട്ടു. തോമസ് മാസി എന്ന വലിയ പരാജയം ഒഴികെ, മറ്റെല്ലാ റിപ്പബ്ലിക്കൻ അംഗങ്ങളും പീറ്റിന് അനുകൂലമായി വോട്ട് ചെയ്തുവെന്ന് ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കി.
പെൻ്റഗണിലെ ഹെഗ്സെത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ന്യായീകരിച്ച ട്രംപ്, വിദേശരാജ്യങ്ങളിലെ നിർണായക സൈനിക വിജയങ്ങൾക്കും സായുധ സേനയിലേക്കുള്ള റിക്രൂട്ട്മെൻ്റിൽ ഉണ്ടായ അഭൂതപൂർവമായ വർധനവിനും അദ്ദേഹത്തെ അഭിനന്ദിച്ചു. പീറ്റ് ഹെഗ്സെത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തെ വാനോളം പുകഴ്ത്തിയാണ് ട്രംപ് തൻ്റെ പ്രസ്താവന പുറത്തിറക്കിയത്. "വെനസ്വേലയിലും ഇറാനിലുമുള്ള വിജയങ്ങൾ, സൈനിക ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച റിക്രൂട്ട്മെൻ്റ് കണക്കുകൾ, മുമ്പൊരിക്കലും കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത വിധത്തിലുള്ള ആവേശവും മനോവീര്യവും എന്നിവയാണ് മഹാനായ ഈ അമേരിക്കൻ ദേശസ്നേഹിയെ കുറ്റവിമുക്തനാക്കാൻ കാരണമായത്," ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കി.
രാഷ്ട്രീയ എതിരാളികൾ കോൺഗ്രസിലെ തങ്ങളുടെ അധികാരം ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നുവെന്ന് ട്രംപ് ആരോപിച്ചു. "ഡെമോക്രാറ്റുകൾ അമേരിക്കയെ ആയുധമാക്കി മാറ്റുകയും ദുരുപയോഗം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നത് തുടരുകയാണ്. അവരെ തടയണം. അമേരിക്കയെ വീണ്ടും മഹത്തരമാക്കണം" ട്രംപ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഇടക്കാല തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ കനത്ത തിരിച്ചടികൾക്ക് ശേഷം, ശക്തമായ പാർട്ടി ഐക്യം പ്രകടമാക്കിക്കൊണ്ടാണ് ഹൗസ് റിപ്പബ്ലിക്കൻ നേതാക്കളും വൈറ്റ് ഹൗസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും ചേർന്ന് ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രി ഹെഗ്സെത്തിനെതിരായ ഇംപീച്ച്മെൻ്റ് പ്രമേയം പരാജയപ്പെടുത്തിയത്. ഇതിലൂടെ പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന് നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാവുന്ന വലിയൊരു രാഷ്ട്രീയ നാണക്കേട് ഒഴിവാക്കാൻ റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടിക്ക് സാധിച്ചുവെന്ന് സിഎൻഎൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.
211-നെതിരെ 204 വോട്ടുകൾ എന്നതായിരുന്നു വോട്ട്നില. ഇംപീച്ച്മെൻ്റ് പ്രമേയം ഒരു കമ്മിറ്റിക്ക് വിടാൻ നിയമനിർമ്മാതാക്കൾ തീരുമാനിച്ചു. റിപ്പബ്ലിക്കൻ നേതാക്കൾ ശക്തമായി മുന്നോട്ട് വച്ച ഒരു നടപടിക്രമത്തിലൂടെ, റിപ്പബ്ലിക്കൻ പ്രതിനിധി തോമസ് മാസി അവതരിപ്പിച്ച പ്രമേയം പരാജയപ്പെട്ടു.
ട്രംപിന് താൽക്കാലിക ആശ്വാസം
യുഎസ് യുദ്ധകാര്യ സെക്രട്ടറി പീറ്റ് ഹെഗ്സെത്തിനെതിരായ ഇംപീച്ച്മെൻ്റ് പ്രമേയം ഇപ്പോൾ പരാജയപ്പെട്ടെങ്കിലും, ഹെഗ്സെത്തിനും ട്രംപ് ഭരണകൂടത്തിനും ഇത് താൽക്കാലിക ആശ്വാസം മാത്രമേ നൽകുന്നുള്ളൂ എന്ന് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർ വിലയിരുത്തുന്നു. റിപ്പബ്ലിക്കൻമാർക്ക് വളരെ നേരിയ ഭൂരിപക്ഷം മാത്രമുള്ള നിലവിലെ കോൺഗ്രസിൻ്റെ കാലാവധി അവസാനിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിലാണ് ഈ വോട്ടെടുപ്പ് നടന്നത് എന്നത് തന്നെയാണ് ഇതിന് പ്രധാന കാരണം. ഇടക്കാല തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഡെമോക്രാറ്റുകൾ കൈവരിച്ച മികച്ച വിജയം വരും ദിവസങ്ങളിൽ ട്രംപ് ഭരണകൂടത്തിന് വലിയ വെല്ലുവിളിയാകും.
ഇറാൻ, യെമൻ എന്നിവിടങ്ങളിൽ അനുമതിയില്ലാതെ സൈനിക ആക്രമണങ്ങൾ നടത്തിയെന്നും വെനസ്വേലൻ പ്രസിഡൻ്റ് നിക്കോളാസ് മഡുറോയെ പിടികൂടുന്നതിലേക്ക് നയിച്ച ഓപ്പറേഷന് നേതൃത്വം നൽകിയെന്നും ആരോപിച്ചാണ് മാസി, ഹെഗ്സെത്തിനെതിരെ എട്ട് കുറ്റങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഇംപീച്ച്മെൻ്റ് പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ചത്. യുഎസ് ഭരണഘടനയും 'വാർ പവേഴ്സ് ആക്റ്റും' ഹെഗ്സെത്ത് ലംഘിച്ചുവെന്ന് പ്രമേയം ആരോപിച്ചു.
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അതേസമയം, തനിക്കെതിരായ ഇംപീച്ച്മെൻ്റ് നീക്കത്തെ ഹെഗ്സെത്ത് തള്ളിക്കളഞ്ഞു. എല്ലാ സൈനിക നടപടികളും നിയമപരമാണെന്നും കമാൻഡർ-ഇൻ-ചീഫിൻ്റെ (പ്രസിഡൻ്റിൻ്റെ) അധികാരപരിധിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് അവ നടപ്പിലാക്കിയതെന്നും ഹെഗ്സെത്ത് വാദിച്ചു. 'ഈ നാടകം മുമ്പും കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ്. തികച്ചും കുറ്റമറ്റ ഒരു ഫോൺ സംഭാഷണത്തിൻ്റെ പേരിൽ അവർ പ്രസിഡൻ്റ് ട്രംപിനെ ഇംപീച്ച് ചെയ്തു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭരണകാലത്തിൻ്റെ അവസാന ആഴ്ചയിലാണ് അവർ അദ്ദേഹത്തെ ഇംപീച്ച് ചെയ്തത്. എന്നാൽ ആ രണ്ടു തവണയും പരാജയപ്പെട്ട അവർ ഇപ്പോൾ മൂന്നാമതും ശ്രമിക്കുന്നുവെന്ന്,' പെൻ്റഗണിൽ നടന്ന വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ ഹെഗ്സെത്ത് പറഞ്ഞു.
ജനുവരിയിൽ മാറുന്ന അധികാര സമവാക്യങ്ങൾ
വരാനിരിക്കുന്ന ജനുവരിയിൽ 120-ാമത് യുഎസ് കോൺഗ്രസ് ഔദ്യോഗികമായി നിലവിൽ വരുമ്പോൾ സഭയിലെ അധികാര സമവാക്യങ്ങൾ പൂർണമായി മാറും. ഡെമോക്രാറ്റിക് പ്രമുഖൻ ഹക്കീം ജെഫ്രീസിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഡെമോക്രാറ്റുകൾ സഭയുടെ നിയന്ത്രണം പൂർണമായി ഏറ്റെടുക്കും.
ഇംപീച്ച്മെൻ്റ് നീക്കം വീണ്ടും വരും?
സഭയിൽ ഭൂരിപക്ഷം ലഭിക്കുന്നതോടെ, ഡെമോക്രാറ്റുകൾ പീറ്റ് ഹെഗ്സെത്തിനെതിരായ ഇംപീച്ച്മെൻ്റ് നീക്കങ്ങൾ വീണ്ടും സജീവമാക്കാനാണ് സാധ്യത. പുതിയ കോൺഗ്രസ് നിലവിൽ വരുന്നതോടെ ട്രംപ് ഭരണകൂടത്തിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ കൂടുതൽ ശക്തമായ അന്വേഷണങ്ങളും പ്രതിരോധ നടപടികളും ഉണ്ടാകുമെന്ന സൂചനയാണ് പുതിയ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങൾ നൽകുന്നത്.
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