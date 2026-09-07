അമേരിക്ക അടങ്ങിയാൽ ഹോർമുസ് തുറക്കാം; കടുത്ത മുന്നറിയിപ്പുമായി ഇറാൻ, വീണ്ടും ഉപരോധ ഭീഷണി
ഹോര്മുസിൻ്റെ നിയന്ത്രണം പൂർണമായും അമേരിക്കയുടെ സൈനിക നീക്കങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചായിരിക്കുമെന്ന് ഇറാൻ
By ANI
Published : September 7, 2026 at 7:00 AM IST
ടെഹ്റാൻ: പശ്ചിമേഷ്യയിൽ യുഎസ് - ഇറാൻ തർക്കം പുതിയ തലത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്നു. അമേരിക്ക തങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള സൈനിക ഭീഷണികളും ആക്രമണങ്ങളും പൂർണമായി അവസാനിപ്പിച്ചാൽ മാത്രമേ ആഗോള ഊർജ്ജ വ്യാപാരത്തിൻ്റെ ജീവനനാഡിയായ ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് തുറന്നുനൽകുകയുള്ളൂ എന്ന് ഇറാൻ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇറാൻ്റെ സുപ്രീം നാഷണൽ സെക്യൂരിറ്റി കൗൺസിൽ സെക്രട്ടറി മൊഹ്സെൻ റെസായ് ആണ് അമേരിക്കയ്ക്ക് കടുത്ത മുന്നറിയിപ്പുമായി രംഗത്തെത്തിയത്.
ഇറാൻ്റെ ഔദ്യോഗിക വാർത്താ മാധ്യമമായ ഐ.ആർ.ഐ.ബി-ക്ക് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് റെസായ് ഇറാൻ്റെ കർശനമായ നിലപാടുകൾ വ്യക്തമാക്കിയത്. ഹോര്മുസിൻ്റെ നിയന്ത്രണം പൂർണമായും അമേരിക്കയുടെ സൈനിക നീക്കങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചായിരിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
"യുഎസ് ഇറാനെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയോ ആക്രമിക്കുകയോ ചെയ്യാത്ത പക്ഷം, ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് തുറക്കാൻ ഇറാൻ ബാധ്യസ്ഥരായിരിക്കും," റെസായ് ഐ.ആർ.ഐ.ബിയോട് പറഞ്ഞു.
പേർഷ്യൻ ഗൾഫിൽ പുതിയ 'നിയന്ത്രിത മേഖല'
ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിന് പുറത്ത്, പേർഷ്യൻ ഗൾഫിൻ്റെ വലിയൊരു ഭാഗം ഉൾപ്പെടുത്തി പുതിയൊരു "നിയന്ത്രിത സമുദ്രമേഖല" രൂപീകരിക്കാൻ ഇറാൻ പദ്ധതിയിടുന്നതായി സുരക്ഷാ തലവൻ വെളിപ്പെടുത്തി. അമേരിക്കയുടെ നാവിക ഉപരോധ രേഖയിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കുന്ന ഈ മേഖലയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന ഏത് അന്താരാഷ്ട്ര കപ്പലുകൾക്കും ഇറാൻ കടുത്ത ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തും. ആഗോള ഇന്ധന വിലയെയും കപ്പൽ ഗതാഗതത്തെയും വലിയ രീതിയിൽ ബാധിക്കാൻ പോകുന്ന പ്രഖ്യാപനമാണിത്.
"അമേരിക്കൻ താവളങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യത്തിലാണ്"
മേഖലയിൽ ആഴ്ചകൾ നീണ്ട സമാധാനത്തിന് ശേഷം ഇരുവിഭാഗവും തമ്മിൽ വീണ്ടും ഏറ്റുമുട്ടലുകൾ രൂക്ഷമായിരിക്കുകയാണ്. ജോർദാനിലെ അമേരിക്കയുടെ 'ടൈറ്റൻ ബേസ്', ഇറാഖിലെ എർബിലിലുള്ള യുഎസ് സൈനിക താവളങ്ങൾ എന്നിവയടക്കം നിരവധി തന്ത്രപ്രധാന ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഇറാൻ്റെ സൈന്യം കൃത്യമായി തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് റെസായ് അവകാശപ്പെട്ടു. എന്നാൽ സാഹചര്യങ്ങൾ വഷളാകാതിരിക്കാൻ ഇവയ്ക്ക് നേരെ നിലവിൽ ആക്രമണം നടത്തുന്നതിൽ നിന്ന് തങ്ങൾ ബോധപൂർവ്വം വിട്ടുനിൽക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ഹിസ്ബുല്ലയ്ക്ക് ഇപ്പോഴും മേൽക്കൈ
ലെബനനിലെ സാഹചര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഇസ്രായേൽ വിരുദ്ധ പോരാട്ടത്തിൽ ഹിസ്ബുല്ല വഹിക്കുന്ന പങ്കിനെക്കുറിച്ചും റെസായ് സംസാരിച്ചു.
"ഒരു യുദ്ധത്തിലും തുടർച്ചയായ വിജയങ്ങളോ പരാജയങ്ങളോ ഉണ്ടാകാറില്ല, അതിന് എപ്പോഴും ഉയർച്ച താഴ്ചകളുണ്ടാകും." അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ഇസ്രയേൽ സൈന്യത്തിൽ നിന്ന് കടുത്ത സൈനിക സമ്മർദ്ദം നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, സംഘർഷത്തിലുടനീളം മേൽക്കൈ നിലനിർത്താൻ ലെബനനിലെ ഹിസ്ബുല്ലയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നും ഇറാൻ്റെ സുരക്ഷാ തലവൻ അവകാശപ്പെട്ടു.
അമേരിക്കയുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള ഭീഷണികൾക്ക് മുന്നിൽ തലകുനിക്കില്ലെന്ന വ്യക്തമായ സന്ദേശമാണ് ഇറാൻ ഈ പ്രഖ്യാപനത്തിലൂടെ നൽകുന്നത്. ഇറാൻ പുതിയ നിയന്ത്രണങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് പോയാൽ അത് പശ്ചിമേഷ്യയെ കൂടുതൽ സങ്കീർണമായ ഒരു യുദ്ധപ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് തള്ളിവിടുമെന്നുറപ്പാണ്.