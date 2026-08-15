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'ഹോര്‍മുസ്' യുഎസ് നിയന്ത്രണത്തിലാക്കുമെന്ന് ട്രംപ്; തങ്ങളുടെ അനുമതിയില്ലാതെ ഒരു കപ്പലും കടന്നുപോകില്ലെന്ന് തിരിച്ചടിച്ച് ഇറാൻ

ഇറാനെ ഒരിക്കലും ആണവശക്തിയാകാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്നും ട്രംപ് ആവർത്തിച്ചു. ട്രംപിൻ്റെ അവകാശവാദത്തിനും പ്രഖ്യാപനത്തിനും പിന്നാലെ ഇറാൻ പ്രതികരണവുമായി രംഗത്ത് വന്നു.

HORMUZ US PRESIDENT DONALD TRUMP US IRAN WAR IRAN US CONFLICT
US President Donald Trump (File AP)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 15, 2026 at 4:14 PM IST

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വാഷിങ്ടൺ: ഹോര്‍മുസ് കടലിടുക്ക് അമേരിക്കന്‍ നിയന്ത്രിത പ്രദേശമാക്കി മാറ്റുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച് യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണള്‍ഡ് ട്രംപ്. ഇറാനുമായുള്ള സംഘര്‍ഷം തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ട്രംപിൻ്റെ പ്രഖ്യാപനം. ഇറാനെ പൂർണമായും പരാജയപ്പെടുത്തിയ ശേഷം തന്ത്രപ്രധാനമായ ജലപാതയുടെ അവകാശം ഉടന്‍ യുഎസ് ഏറ്റെടുക്കുമെന്നും ഹോര്‍മുസ് കടലിടുക്കിനെ യുഎസിൻ്റെ ഭാഗമായി പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്നും ട്രംപ് പറഞ്ഞു. ന്യൂയോർക്കിൽ നടന്ന ഒരു പൊതുപരിപാടിയിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു ട്രംപ്.

ഇറാനെ ഒരിക്കലും ആണവശക്തിയാകാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്നും ട്രംപ് ആവർത്തിച്ചു. ട്രംപിൻ്റെ അവകാശവാദത്തിനും പ്രഖ്യാപനത്തിനും പിന്നാലെ ഇറാൻ പ്രതികരണവുമായി രംഗത്ത് വന്നു. തങ്ങളുടെ അനുവാദമില്ലാതെ ഹോര്‍മുസ് കടലിടുക്കിലൂടെ ഒരു കപ്പല്‍ പോലും കടന്നുപോകില്ലെന്ന് ഇറാന്‍ മറുപടി നല്‍കി. ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് അന്നും ഇന്നും എന്നും ഇറാൻ്റെ സ്വന്തമാണെന്നും തങ്ങളുടെ അനുമതിയില്ലാതെ ഒരു കപ്പലും അതു വഴി കടന്നുപോകില്ലെന്നും യുദ്ധത്തിൽ തോറ്റത് അമേരിക്കയാണെന്നും ഇറാൻ ഡപ്യൂട്ടി വിദേശകാര്യ മന്ത്രി കാസിം ഖാരിബാബദി പറഞ്ഞു.

യുദ്ധത്തിന് മുമ്പ് ഹോര്‍മുസിലൂടെയുള്ള കപ്പല്‍ ഗതാഗതം സമാധാനപരമായി നടന്നുവരികയായിരുന്നു. ഇതിനിടയാണ് ലോകത്തിലെ സമുദ്രമാര്‍ഗ്ഗ എണ്ണ വിതരണത്തിൻ്റെ അഞ്ചിലൊന്ന് ഭാഗവും കടന്നുപോകുന്ന ആഗോള വ്യാപാരത്തിൻ്റെ നിര്‍ണായകമായ ഒരു ജലപാതയെ സ്വന്തമാക്കുമെന്ന് ട്രംപ് അവകാശവാദം ഉന്നയിച്ചതും ഇറാൻ മറുപടി നൽകിയതും. ജലപാത ഇറാനിയൻ ആയി തന്നെ തുടരുമെന്നും യുഎസ് പരാജയം അംഗീകരിക്കുന്നതുവരെ ഉപരോധ നടപടികൾ തുടരുമെന്നും ഇറാൻ ഡപ്യൂട്ടി വിദേശകാര്യ മന്ത്രി കാസിം ഗാരിബാബാദി പറഞ്ഞു. ഇസ്ലാമാബാദ് ധാരണാപത്രം 'യുദ്ധത്തിൻ്റെ അവസാനമാണ്, വെടിനിർത്തൽ അല്ല' എന്ന് ഇറാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി അബ്ബാസ് അരാഗ്‌ചി പറഞ്ഞു.

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യുഎസ് കരാർ ലംഘിച്ചുവെന്നും യുദ്ധം പുനരാരംഭിച്ചുവെന്നും അതിനാൽ 60 ദിവസത്തെ വെടിനിർത്തൽ നീട്ടാൻ കഴിയില്ലെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ടെഹ്റാനില്‍ സാമ്പത്തിക സമ്മര്‍ദ്ദം ചെലുത്താനുള്ള ശ്രമത്തില്‍ യുഎസ് സമീപ മാസങ്ങളായി ഇറാനിയന്‍ കപ്പല്‍ ഗതാഗതവും തുറമുഖങ്ങളും ഉപരോധിച്ചുവരികയാണ്. ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിനെ ചൊല്ലിയുള്ള യു എസ് ഇറാൻ തർക്കങ്ങളും ഉപരോധങ്ങളും ആഗോള വിപണിയിൽ എണ്ണവില വർധനവിനും ഇന്ധന പ്രതിസന്ധിക്കും കാരണമായിട്ടുണ്ട്. ലെബനനിലെ ദേശീയ വാർത്താ ഏജൻസിയുടെ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം, ശനിയാഴ്‌ച തെക്കൻ ലെബനൻ പട്ടണമായ അൻസറിൽ ഇസ്രയേൽ നടത്തിയ വ്യോമാക്രമണത്തിൽ കുറഞ്ഞത് ഏഴ് പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടതായാണ് റിപ്പോർട്ട്.

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TAGGED:

HORMUZ
US PRESIDENT DONALD TRUMP
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IRAN US CONFLICT
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