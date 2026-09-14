പ്രളയത്തകര്ച്ചയില് നിന്ന് ഉയിര്ത്തെഴുന്നേല്ക്കാന് നേപ്പാള്
പ്രളയം ഏല്പ്പിച്ച വേദനയും ദുരിതവും മാറ്റി വച്ച് അതിജീവിക്കാനും പുനര്നിര്മ്മിക്കാനും സ്വന്തം ജീവിതങ്ങള് പുനഃസൃഷ്ടിക്കാനുമുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് നേപ്പാള് ജനത
By Dev Raj
Published : September 14, 2026 at 8:36 PM IST
ബിദൂര്(നേപ്പാള്): തന്റെ കിടപ്പാടവും ഉപജീവനമാര്ഗവുമായിരുന്ന കെട്ടിടത്തിന്റെ മുന്നില് നിന്ന് ജീവിതം ആദ്യം മുതല് കെട്ടിപ്പടുക്കാനൊരുങ്ങുകയാണ് രോജിത പാണ്ഡെ. പ്രളയം താണ്ഡവമാടിയപ്പോള് ഇവര്ക്ക് നഷ്ടമായത് ജീവിതോപാധികളടക്കമാണ്. ഓഗസ്റ്റ് 26ന് സര്വവും തകര്ത്തെറിഞ്ഞ പ്രളയത്തിന്റെ ആഘാതത്തില് നിന്ന് കരകേറാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് നുവാകോത് ജില്ലയിലെ ബിദൂര് നഗരസഭയിലെ ധുന്ഗെ ബസാര് സ്വദേശിയായ രോജിത.
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ത്രിശൂലി നദിയില് നിന്ന് കേവലം മൂന്നൂറ് മീറ്റര് മാത്രം അകലെയാണ് രോജിതയുടെ വീട്. മലയുടെ അരികില് നിന്ന് കേവലം മുപ്പത് മീറ്റര് ഉയരത്തിലും. ഇതിന് മുന്നിലൂടെയാണ് കാഠ്മണ്ഡുവില് നിന്ന് റസുവയിലേക്കുള്ള പ്രധാന പാത കടന്ന് പോകുന്നത്.
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മൂന്ന് നിലയുള്ള ഇവരുടെ വീടിന്റെ താഴത്തെ രണ്ട് നിലകളിലും പ്രളയം അവശേഷിപ്പിച്ച കല്ലും മണ്ണും ചെളിയും നിറഞ്ഞ് കിടക്കുകയാണ്. പ്രളയത്തെ ഈ കെട്ടിടം അതിജീവിച്ചു എന്നത് തികച്ചും അവിശ്വസനീയമാണ്. ഈ കെട്ടിടത്തില് അവശേഷിക്കുന്ന ന്യൂഡില്സ് പാക്കറ്റുകള് വേര്തിരിച്ചെടുക്കുകയാണ് അയല്വാസിയായ ഒരാള്.
ഈ വീടും കടയുമെല്ലാം തന്റെ ഭര്തൃപിതാവിന്റെ ഓര്മ്മകളാണെന്ന് രോജിത പറയുന്നു. തന്റെ പണവും ആഭരണങ്ങളും വസ്ത്രങ്ങളുമെല്ലാം പ്രളയം കവര്ന്നുവെന്നും അവര് വ്യക്തമാക്കി. തങ്ങള്ക്ക് അഞ്ച് കോടിയോളം രൂപയുടെ നഷ്ടമുണ്ടായെന്നും അവര് വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഇനി പൂജ്യത്തില് നിന്ന് തുടങ്ങേണ്ടതുണ്ടെന്നും അവര് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു. വീട്ടിലുള്ളവര്ക്കാര്ക്കും ജീവന് നഷ്ടമായില്ലെന്നത് മാത്രമാണ് ഏക ആശ്വാസമെന്നും ഇവര് പറയുന്നു. പ്രളയജലം ഇരച്ചെത്തിയപ്പോള് മലയുടെ മുകളില് കയറി ഞങ്ങള് രക്ഷപ്പെട്ടു എന്നും അവര് വ്യക്തമാക്കി.
കുറച്ചപ്പുറത്ത് ദേവിഘട്ടില് താമസിച്ചിരുന്ന തങ്ങളുടെ ബന്ധുക്കള്ക്ക് ജീവന് നഷ്ടമായെന്നും അവര് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
ചെളി നീക്കാനുള്ള ഉപകരണങ്ങള് വാങ്ങാന് പോയിരിക്കുകയാണ് തന്റെ ഭര്ത്താവ് രാജേഷ് പാണ്ഡെയെന്ന് അവര് ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. ജീവിക്കാന് എല്ലാം ഒന്നില് നിന്ന് തുടങ്ങേണ്ടതുണ്ടെന്നും അവര് പറഞ്ഞു.
അല്പ്പം അകലെയുള്ള ആശിഷ് റിജാല് എന്ന വിവിധ ഭക്ഷ്യ വിഭവങ്ങളുടെ മൊത്തക്കച്ചവടക്കാരനും അതിജീവനത്തിനുള്ള ശ്രമങ്ങളുടെ കഥകളാണ് ഞങ്ങളോട് പങ്കിട്ടത്. കട പൂര്ണമായും മണ്ണിലായി. താഴെ ഭാഗം മുഴുവനും ചെളിയില് പുതഞ്ഞു. മുകളിലുള്ള ഭാഗങ്ങള്ക്കും കേടുപാടുകള് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. എമ്പാടും ദുര്ഗന്ധം നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ചെളിയില് പുതഞ്ഞ് പോയ ഭക്ഷ്യ വിഭവങ്ങള് കേടായതിന്റെ ദുര്ഗന്ധമാണിതെന്നും അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു. ഒപ്പം ഇതിനടിയില് ശവശരീരങ്ങള് വല്ലതും പുതഞ്ഞ് കിടപ്പുണ്ടോ എന്ന സന്ദേഹവും അദ്ദേഹം പങ്കുവച്ചു.
ധുംഗെ ബസാര് ഒരു കച്ചവട കേന്ദ്രമാണ്. അടുത്തുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലെ ആളുകള് ഇവിടെ വന്നാണ് സാധനങ്ങള് വാങ്ങുന്നത്. രാവിലെ ഒന്പത് മണിമുതല് പന്ത്രണ്ട് മണി വരെയാണ് ആളുകള് കൂടുതലും സാധനങ്ങള് വാങ്ങാന് വരുന്നത്. പ്രളയമുണ്ടായത് രാവിലെ 9.15 ഓടെ ആയിരുന്നു. കമ്പോളത്തില് ധാരാളം ആളുകള് ആ സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു. അവര്ക്കൊക്കെ എന്ത് സംഭവിച്ചെന്ന് അറിയില്ല. ധുംഗെയിലെ അറുനൂറോളം പേരെ കാണാതായിട്ടുണ്ടെന്നും ആശിഷ് ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
അല്പ്പം അകലെയായി തന്റെ വീടിരുന്നിടം ചെളിക്കൂനയായി മാറിയിരിക്കുന്നുവെന്ന് അര്ജുന് എന്നൊരാള് ഞങ്ങള്ക്ക് കാട്ടിത്തന്നു. ദുരന്തമുണ്ടായപ്പോള് താന് പുറത്ത് പോയിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഭാര്യയും രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളും മുകളിലേക്ക് ഓടിക്കയറി എങ്ങനെയോ രക്ഷപ്പെട്ടു. ധരിച്ചിരുന്ന വസ്ത്രങ്ങള് മാത്രമേ തങ്ങള്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ബാക്കിയെല്ലാം പ്രളയം കവര്ന്നു. കുടുംബം ഇപ്പോള് ദുരിതാശ്വാസ കേന്ദ്രത്തിലാണ് കഴിയുന്നത്. താന് ജോലി അന്വേഷിച്ച് നടക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ദുരിതാശ്വാസ കേന്ദ്രങ്ങള്
ഭക്ഷ്യക്ഷാമം നേരിടുന്നവര്ക്കായി പതഞ്ജലി യോഗ ഗുരു രാം ദേവിന്റെ നേതൃത്വത്തില് ഭക്ഷ്യ ക്യാമ്പ് തുറന്നിട്ടുണ്ട്. ചോറും ദാലും പച്ചക്കറിയും ഇവിടെ നല്കുന്നു. ആളുകള് ശാന്തമായി ഇവിടെത്തി ഭക്ഷണം കഴിച്ച് പിന്നാലെ വരുന്നവര്ക്കായി പാത്രങ്ങള് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വയ്ക്കുന്നു.
ജില്ലയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലായി ഇത്തരം അഞ്ച് ക്യാമ്പുകള് തങ്ങള് തുറന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് ഇവര് പറഞ്ഞു. ദിവസവും ആയിരത്തിലേറെ പേര്ക്ക് ഇവിടെ ഭക്ഷണം നല്കുന്നു. പ്രളയം മൂലം ദുരിതത്തിലായവര്ക്ക് തങ്ങളാലാകുന്ന ചെറിയ സഹായം നല്കാനാണ് ശ്രമമെന്നും ഭക്ഷ്യ ക്യാമ്പ് നിയന്ത്രിക്കുന്ന നാട്ടുകാരനായ കമല് ഘിമിര് പറഞ്ഞു.
ഗതാഗതം തടസപ്പെട്ട പാതകള് വീണ്ടും തുറക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് നേപ്പാള് സൈന്യം. ഇത് പക്ഷേ അത്ര എളുപ്പമല്ല. കൂടുതല് സമയവും പണവും പ്രയ്ത്നവും ഇതിന് വേണ്ടി വരും.
ദുരന്തം ഏറ്റവും അധികം ബാധിച്ച ജില്ലയാണ് ന്യൂവാകോട്ട്. 1388 ജീവനുകള് നഷ്ടമായതില് 199 പേരും ഇവിടെ നിന്നുള്ളവരാണ്. കാണാതായ 5130 പേരില് 1800 പേരും ഇവിടുത്തുകാരാണ്.
ത്രിശൂലി നദിയുടെ സമീപത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ന്യൂവാകോട്ട് ജില്ലയുടെ ആസ്ഥാനമായ ബിദൂര് നഗരസഭയ്ക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതല് നാശനഷ്ടം ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വന്നത്.
സര്വവും തകര്ത്തെറിയപ്പെട്ടെങ്കിലും ആളുകള് തികഞ്ഞ ആത്മസംയമനത്തോടെയാണ് കാര്യങ്ങളെ സമീപിക്കുന്നത്. എല്ലാം തിരിച്ച് പിടിക്കാമെന്നൊരു ഇച്ഛാശക്തി ഇവരില് കാണാം. ദുരന്തം ബാധിക്കാത്ത മേഖലകളില് ഉള്ള ജനങ്ങളും ഇവര്ക്ക് കൈത്താങ്ങാകാന് രംഗത്തുണ്ട്.
ബട്ടാര് മേഖലയിലെ താമസക്കാരനായ രാമകൃഷ്ണ രാജ് ഭണ്ഡാരിയും സ്ഥലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു. തൃശൂലി ബസാറിലേക്ക് ഈ മേഖലയെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പാലം പ്രളയത്തില് ഒലിച്ച് പോയിരുന്നു. പ്രളയക്കെടുതി രൂക്ഷമായ മറ്റൊരു സ്ഥലമാണിത്.
ഹെല്ത്ത് എക്സ്ചേഞ്ച് നേപ്പാള് എന്ന സംഘടനയുടെ ഭാഗമാണ് താനെന്നും ഇദ്ദേഹം ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. പ്രളയം സമ്മാനിച്ച ചെളി നീക്കം ചെയ്യാനുള്ള ഉപകരണങ്ങള് തങ്ങള് നല്കുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. തൃശൂലി ബസാറിലും സമീപപ്രദേശങ്ങളിലും സാഹചര്യം അതീവ മോശമാണ്. കെട്ടിടങ്ങളിലെല്ലാം ചെളി നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. പ്രദേശത്തെല്ലാം ദുര്ഗന്ധമാണ്. അവശിഷ്ടങ്ങള്ക്കടിയിലുള്ള മൃതദേഹങ്ങളില് നിന്നാകാം ഇവ വരുന്നതെന്നും അവര് സംശയിക്കുന്നു. ഇവയെല്ലാം എത്രയും പെട്ടെന്ന് നീക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇല്ലെങ്കില് പകര്ച്ച വ്യാധികളും രോഗങ്ങളുമുണ്ടാകാം എന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ക്കുന്നു.
പാലം ഒലിച്ച് പോയതോടെ രണ്ട് പേര്ക്ക് സഞ്ചരിക്കാനാകും വിധമുള്ള ഒരു താത്ക്കാലിക സംവിധാനം അധികൃതര് ഇവിടെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതില് ഒരു തവണ പോയി വരണമെങ്കില് പത്ത് മിനിറ്റോളം വേണ്ടി വരും. അത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ വലിയ ജനത്തിരക്കും അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട്.
അത്യാവശ്യം ജോലികള്ക്കും മറ്റും പോകാനാണ് ആളുകള് ഇവിടെ കാത്തു നില്ക്കുന്നത്. കാഠ്മണ്ഡുവിലെ ഒരു കോളജില് രണ്ടാം വര്ഷ ബിരുദ വിദ്യാര്ത്ഥിനി ആയിരുന്ന സാവിത്രി മിജ്ജാര് ദക്ഷിണ കൊറിയയിലേക്ക് ഉന്നത പഠനത്തിനായി പോകാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ്.
താഴ്വരയില് പ്രളയം നാശം വിതച്ചെങ്കിലും ഹിമാലയന് നിരകളുടെ മുകളിലുള്ള ഗ്രാമങ്ങളില് പ്രളയം ബാധിച്ചിട്ടില്ല. റോഡ് ഗതാഗതം തടസപ്പെട്ടത് മാത്രമാണ് ഇവര് നേരിടുന്ന പ്രശ്നം.
താന് രാവിലെ 6.30 മുതല് തന്റെ ഊഴത്തിന് കാത്തുനില്ക്കുകയാണെന്ന് വരിയിലുണ്ടായിരുന്ന സാവിത്രി ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. വരിയിലെ നൂറാമത്തെ ആളാണ് താന്. ഓരോരുത്തരെയും ടോക്കണ് നല്കിയാണ് കടത്തി വിടുന്നത്. തനിക്ക് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം മൂന്ന് മണിയോടെയേ പോകാനാകൂ. നദി കടന്ന ശേഷം സര്ക്കാര് ബസിലാണ് പോകേണ്ടത്. തനിക്ക് ദക്ഷിണ കൊറിയയില് പഠിക്കാന് പോകാനുള്ള പേപ്പറുകള് ശരിയാക്കാനായി പോകേണ്ടതുണ്ട്. അത് കൊണ്ട് തന്നെ യാത്ര ഒഴിവാക്കാനാകില്ലെന്നും അവള് വ്യക്തമാക്കി.
ത്രിശൂലി ബസാറില് സൗന്ദര്യ വര്ദ്ധക വസ്തുക്കള് വില്ക്കുന്ന കട നടത്തുകയാണ് രവീന്ദ്ര മഹാരാജന്. പ്രളയസമയത്ത് താന് കടയിലായിരുന്നു എന്ന് അയാള് പറഞ്ഞു. പച്ചക്കറിത്തോട്ടത്തില് നിന്ന ഭാര്യയാണ് എന്തോ അസാധാരണമായി സംഭവിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചത്.ഉടന് തന്നെ കുട്ടികളെയും തന്നെയും വിളിച്ച് അവള് മലമുകളിലേക്ക് ഓടിക്കയറി. അത് കൊണ്ട് ജീവന് രക്ഷിക്കാനായി.
തന്റെ കട പൂര്ണമായും തകര്ന്നു. വീടും ഏതാണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ. ചെളിയ്ക്ക് മുകളിലുള്ളത് ടെറസ് മാത്രമാണ്. ഭാര്യാസഹോദരിയുടെ വീട്ടിലാണ് ഇപ്പോള് താമസം. വീട് നോക്കാനായി തനിക്ക് ത്രിശൂലി ബസാറിലേക്ക് പോകേണ്ടതുണ്ടെന്നും അയാള് പറയുന്നു. അതിനി ഉപയോഗിക്കാനാകുമോയെന്ന് അറിയില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
സന്ദര്ശകര്ക്ക് ഹോം സ്റ്റേ അടക്കമുള്ള സൗകര്യങ്ങള് നല്കിയിരുന്ന ഇന്ദ്രായണി ഹോട്ടലും ഭക്ഷണശാലയും പലവ്യജ്ഞന കടയുമെല്ലാം ചെളി മൂടി കിടക്കുന്നത് കാണാമായിരുന്നു. കട തകര്ന്നിട്ടില്ല. പക്ഷേ താഴെയുള്ള ഭാഗങ്ങള് പൂര്ണമായും ചെളിയില് പുതഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. മുഴുവന് ഉപകരണങ്ങളും നശിച്ചു പോയി. തങ്ങള് ഇവിടെയെല്ലാം വൃത്തിയാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇനിയും പ്രളയമുണ്ടായേക്കാമെന്ന ആശങ്കയുള്ളതിനാല് ഇനി ഇവിടെ താമസിക്കാന് പേടിയുണ്ടെന്നും കടയുടമയായ ഉപേന്ദ്ര താപാലിയ പറഞ്ഞു.
നേപ്പാള് ആസൂത്രണ കമ്മീഷന്റെ സംയുക്ത സാങ്കേതിക സംഘം നാശനഷ്ടക്കണക്കുകള് ശേഖരിച്ച് വരികയാണ്. ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ സേനയുടെ കണക്കുകള് പ്രാകരം 7570 വീടുകള് തകര്ന്നിട്ടുണ്ട്. അഞ്ച് ജില്ലകളെയാണ് പ്രളയം പ്രധാനമായും ബാധിച്ചിരിക്കുന്നത്. റസുവ, ന്യൂവാകോട്ട്, ധാദിങ്, ഗൂര്ഖ, ചിത്വാന് തുടങ്ങിയ ജില്ലകളിലാണ് ഹിമപാളി പൊട്ടിത്തെറിച്ചുണ്ടായ മിന്നല്പ്രളയത്തില് കടുത്ത നാശനഷ്ടങ്ങളുണ്ടായത്.
തകര്ന്ന വീടുകളില് 3026എണ്ണവും ബിദൂര് നഗരസഭയിലാണ് ഉള്ളത്. ഗോസായ്കുണ്ട ഗ്രാമീണ മേഖലിയ്ലക 1043 വീടുകളും ധാദിങില് 1037 വീടുകളും തകര്ന്നിട്ടുണ്ട്. മൊത്ത കെട്ടിടനാശത്തിന്റെ 67ശതമാനവും ഈ മേഖലകളിലാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. 17,082 പേരെ പ്രളയം ബാധിച്ചെന്നാണ് ഔദ്യോഗിക കണക്കുകള്. 4418 കുടുംബങ്ങളെയും ദുരന്തം ബാധിച്ചു.
പുനര്നിര്മ്മാണത്തിനായി 474 കോടി അമേരിക്കന് ഡോളര് വേണ്ടി വരുമെന്നാണ് സര്ക്കാരിന്റെ പ്രാഥമിക വിലയിരുത്തല്. അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങള്, വിദ്യാഭ്യാസം, കൃഷി, ഊര്ജ്ജം,ആശയവിനിമയം, ഭവന മേഖലകള് തുടങ്ങിയവയ്ക്കെല്ലാമായാണ് ഇത്രയും തുക വേണ്ടി വരിക.
നാലംഗങ്ങളുള്ള കുടുംബങ്ങള്ക്ക് പ്രതിമാസം 15000 രൂപ വീതം നല്കുമെന്ന് സര്ക്കാര് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. നാലില് കൂടുതല് അംഗങ്ങളുള്ള കുടുംബങ്ങളില് ഓരോരുത്തര്ക്കും അധികമായി രണ്ടായിരം രൂപ കൂടി നല്കും.