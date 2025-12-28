നീതി ആവശ്യപ്പെട്ട് ബ്രിട്ടീഷ് ഹിന്ദുക്കൾ, ലണ്ടനിലെ ബംഗ്ലാദേശ് ഹൈകമ്മീഷന് മുന്നില് വന് പ്രതിഷേധം
ഭരണഘടന നൽകുന്ന അവകാശങ്ങൾ പാലിക്കാനും, ന്യൂനപക്ഷ പൗരന്മാരുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാനും മുഖ്യമന്ത്രി യൂനുസിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ബംഗ്ലാദേശ് ഇടക്കാല സർക്കാരിനോട് ബംഗാളി ഹിന്ദു ആദർശ സംഘം ആവശ്യപ്പെട്ടു.
Published : December 28, 2025 at 12:07 PM IST
ലണ്ടൻ: ബംഗ്ലാദേശിലെ ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്കെതിരായ പീഡന റിപ്പോർട്ടുകൾക്കെതിരെ ഉടൻ തന്നെ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ബംഗാളി ഹിന്ദു ആദർശ സംഘം (ബിഎച്ച്എഎസ്). ലണ്ടനിലെ ബംഗ്ലാദേശ് സ്ഥാനപതി കാര്യാലയത്തിന് മുന്നില് ശനിയാഴ്ച (ഡിസംബർ 27) "ജസ്റ്റിസ് ഫോർ ഹിന്ദു" എന്ന പേരിൽ സംഘടനയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രതിഷേധ പ്രകടനവും സംഘടിപ്പിച്ചു.
'ഹിന്ദുക്കളുടെ ജീവന് വിലയുണ്ട്' തുടങ്ങിയ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ മുഴക്കുകയും ഹനുമാൻ ചാലിസ ചൊല്ലുകയും ചെയ്തതോടെ മറ്റ് ഇന്ത്യൻ പ്രവാസി സംഘടനകളും ഗ്രൂപ്പിന് പിന്തുണ നൽകി. പ്രതിഷേധ പ്രകടനത്തിലൂടെ ബംഗ്ലാദേശിൽ ഹിന്ദുക്കൾക്കെതിരെ നടക്കുന്ന അതിക്രമങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ചില വസ്തുതകളും അവർ എടുത്തുകാട്ടി.
അതേസമയം ബംഗ്ലാദേശിൽ ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്കെതിരായ അതിക്രമങ്ങളില് വർധിച്ച് വരുന്ന ആശങ്കകളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ലണ്ടനിലെ പ്രതിഷേധം. ബംഗ്ലാദേശിലെ ഹിന്ദുക്കൾ, ക്രിസ്ത്യാനികൾ, ബുദ്ധമതക്കാർ എന്നിവരുൾപ്പെടെയുള്ള ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള ആക്രമണങ്ങളില് വർധിച്ച് വരുന്ന ആശങ്കകളും അവര് പങ്കു വച്ചു.
ഈ പ്രതിഷേധ പ്രകടനത്തിൽ വിദ്യാർഥികൾ, പ്രൊഫഷണലുകൾ, കുട്ടികൾ, മാതാപിതാക്കൾ, ആക്ടിവിസ്റ്റുകൾ, നേതാക്കൾ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു എന്ന് ബിഎച്ച്എഎസ് നൽകിയ പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു. ന്യൂനപക്ഷ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനും സംഘടന ഒറ്റക്കെട്ടായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നും പ്രസ്താവനയിൽ വ്യക്തമാക്കി.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ബംഗ്ലാദേശി ഹിന്ദുക്കൾക്കെതിരായ മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആഗോളതലത്തിൽ അവബോധം സൃഷ്ടിക്കുക, അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ നിന്നുള്ള സംരക്ഷണം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക, ഭരണ ഘടന ഉറപ്പ് നൽകുന്ന കാര്യങ്ങൾ പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കാനും ന്യൂനപക്ഷ പൗരന്മാരുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാനും മുഖ്യ ഉപദേഷ്ടാവ് മുഹമ്മദ് യൂനുസിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ബംഗ്ലാദേശ് ഇടക്കാല സർക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെടുക എന്നിവയാണ് പ്രതിഷേധത്തിൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യങ്ങളെന്ന് സംഘം വ്യക്തമാക്കുന്നു.
"നിലവിൽ ബംഗ്ലാദേശിലെ ന്യൂനപക്ഷ സമുദായങ്ങൾ വിവേചനം, അക്രമം, കൊലപാതകം, വർധിച്ച് വരുന്ന മരണനിരക്കുകൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് ദീർഘകാലമായി ആശങ്കകൾ നേരിടുന്നു", എന്ന് ബിഎച്ച്എഎസ് വക്താവ് പറയുന്നു. തന്നെയുമല്ല ഇസ്ലാമിക സംഘങ്ങൾ ദീപു ദാസിനെ പരസ്യമായി കൂട്ടക്കൊല ചെയ്തതിനെയും പ്രതിഷേധക്കാർ അപലപിച്ചു. മതനിന്ദ ആരോപിച്ച് ദീപു ചന്ദ്ര ദാസിനെ ജനക്കൂട്ടം തീകൊളുത്തി കൊല്ലുകയായിരുന്നുവെന്നും അവര് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. എന്നാല് ഇക്കാര്യം ബംഗ്ലാദേശ് അധികൃതർ നിഷേധിക്കുകയായിരുന്നു എന്നും അവർ പറഞ്ഞു.
ഇതിനിടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പടിവാതിക്കല് നില്ക്കെ പല രാഷ്ട്രീയ സംഭവ വികാസങ്ങള്ക്കും ബംഗ്ലാദേശ് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുകയാണ്. വിദ്യാർഥി നേതൃത്വത്തിലുള്ള നാഷണൽ സിറ്റിസൺ പാർട്ടിയില് ആഭ്യന്തര വിള്ളൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമിയുമായുള്ള സഖ്യത്തെച്ചൊല്ലിയാണ് പാർട്ടിയില് ഒറ്റരാത്രി കൊണ്ട് വിള്ളല് ഉണ്ടായത്. സഖ്യത്തില് ചേരാനുള്ള പാര്ട്ടിയുടെ തീരുമാനത്തെ എതിര്ത്ത് 30 നേതാക്കൾ മെമ്മോറാണ്ടം പുറത്തിറക്കി. കൂടാതെ പാർട്ടിയില് പ്രധാന സ്ഥാനങ്ങള് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന രണ്ട് അംഗങ്ങള് രാജി പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു.
Also read: ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയുമായി സഖ്യം;30 നേതാക്കള്ക്ക് എതിര്പ്പ്, വിദ്യാർഥി സംഘടനയായ എന്സിപിയില് ആഭ്യന്തര കലഹം