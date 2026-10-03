അമേരിക്കയിൽ ഹിന്ദു ക്ഷേത്രത്തിന് നേരെ അക്രമം; ഒഹായോയിൽ സ്വാമിനാരായൺ ക്ഷേത്രം അടിച്ചുതകർത്തു
അക്രമം നടക്കുമ്പോൾ ക്ഷേത്രത്തിനുള്ളിൽ പൂജാരിമാരും നിരവധി ഭക്തരും ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് കോയലിഷൻ ഓഫ് ഹിന്ദുസ് ഓഫ് നോർത്ത് അമേരിക്ക വ്യക്തമാക്കി. ആളപായമോ ആർക്കെങ്കിലും പരിക്കേറ്റതായോ നിലവിൽ റിപ്പോർട്ടുകളില്ല.
Published : October 3, 2026 at 9:24 AM IST
വാഷിങ്ടൺ: അമേരിക്കയിലെ ഒഹായോ സംസ്ഥാനത്തെ പ്രമുഖ ഹിന്ദു ക്ഷേത്രത്തിന് നേരെ കല്ലേറും അക്രമവും. ഒഹായോയിലെ ഗ്രേറ്റർ ക്ലീവ്ലാൻഡ് മേഖലയിലുള്ള ശ്രീ സ്വാമിനാരായൺ വഡ്താൽ ധാം ഹിന്ദു മന്ദിരത്തിന് നേരെയാണ് വെള്ളിയാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് 1.30-ഓടെ കല്ലുകളും ഇഷ്ടികകളും എറിഞ്ഞ് ആക്രമണമുണ്ടായത്. അമേരിക്കയിലെ പ്രമുഖ പ്രവാസി സംഘടനയായ ഹിന്ദു അമേരിക്കൻ ഫൗണ്ടേഷനാണ് സംഭവം പുറത്തുവിട്ടത്.
ഭക്തർ ഉള്ളിലുള്ളപ്പോൾ ആക്രമണം; ജനലുകൾ തകർത്തു
⚠️Hindu temple attacked in Ohio today| At 1:30 PM today, the Shree Swaminarayan Vadtal Dham Hindu Mandir in Richmond Heights, Ohio was attacked by perpetrator(s) who threw bricks at the temple causing significant damage.— Hindu American Foundation (@HinduAmerican) October 3, 2026
Surveillance video is available and being reviewed by… pic.twitter.com/yruWaC7TnR
അക്രമികൾ ക്ഷേത്രത്തിന് നേരെ വലിയ രീതിയിൽ ഇഷ്ടികകൾ എറിഞ്ഞതിനെ തുടർന്ന് കെട്ടിടത്തിൻ്റെ ജനൽച്ചില്ലുകൾ പൂർണമായും തകർന്നു വീണു. അക്രമം നടക്കുമ്പോൾ ക്ഷേത്രത്തിനുള്ളിൽ പൂജാരിമാരും നിരവധി ഭക്തരും ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് കോയലിഷൻ ഓഫ് ഹിന്ദുസ് ഓഫ് നോർത്ത് അമേരിക്ക വ്യക്തമാക്കി. ആളപായമോ ആർക്കെങ്കിലും പരിക്കേറ്റതായോ നിലവിൽ റിപ്പോർട്ടുകളില്ല.
ക്ഷേത്രത്തിലെ സുരക്ഷാ ക്യാമറകളിൽ പതിഞ്ഞ ദൃശ്യങ്ങൾ അധികൃതർ സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിച്ചുവരികയാണ്. സംഭവത്തിൽ അടിയന്തരമായി ഇടപെടാൻ അമേരിക്കൻ അന്വേഷണ ഏജൻസിയായ എഫ്.ബി.ഐയോടും സിവിൽ റൈറ്റ്സ് വിഭാഗത്തോടും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് എച്ച്.എ.എഫ് അറിയിച്ചു.
നവരാത്രി ആഘോഷങ്ങൾക്കിടെ വംശീയ അധിക്ഷേപം?
അമേരിക്കയിലെ പ്രവാസി മലയാളി സമൂഹവും ഹൈന്ദവ സംഘടനകളും ഒക്ടോബർ മാസം 'ഹിന്ദു പൈതൃക മാസമായി' ആഘോഷിക്കുന്നതിനിടയിലും, വിശുദ്ധമായ നവരാത്രി ആഘോഷങ്ങൾ ആരംഭിച്ച തൊട്ടുപിന്നാലെയുമാണ് ഈ ആക്രമണം നടന്നിരിക്കുന്നത്. ഇത് വ്യക്തമായ വംശീയ അധിക്ഷേപത്തിൻ്റെയോ മതവിദ്വേഷത്തിൻ്റെയോ ഭാഗമാണെന്നാണ് പ്രവാസി സംഘടനകൾ ആരോപിക്കുന്നത്.
റിച്ച്മണ്ട് ഹൈറ്റ്സ് മേയർ കിം തോമസിനോടും പ്രാദേശിക പൊലീസിനോടും അക്രമികൾക്കെതിരെ അടിയന്തരവും ശക്തവുമായ നിയമനടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് സംഘടനകൾ ഔദ്യോഗികമായി ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇന്ത്യൻ-അമേരിക്കൻ സമൂഹത്തിനെതിരെ ഉയരുന്ന ഇത്തരം വിദ്വേഷ പ്രചാരണങ്ങളെ രാജ്യത്തെ ജനപ്രതിനിധികൾ പരസ്യമായി തള്ളിപ്പറയണമെന്നും ആവശ്യമുയർന്നിട്ടുണ്ട്.
തുടർച്ചയാകുന്ന ക്ഷേത്ര ആക്രമണങ്ങൾ
അമേരിക്കയിൽ സമീപകാലത്തായി ഹിന്ദു ക്ഷേത്രങ്ങൾക്ക് നേരെ നടക്കുന്ന അക്രമങ്ങളുടെ പരമ്പരയിലെ ഏറ്റവും പുതിയ സംഭവമാണിത്. ഇതിനു മുൻപ് നടന്ന പ്രധാന അക്രമങ്ങൾ...
- 2022 ഓഗസ്റ്റ്: ന്യൂയോർക്കിലെ ശ്രീ തുളസി മന്ദിരത്തിലെ മഹാത്മാഗാന്ധി പ്രതിമ തകർത്തു.
- 2023 ഡിസംബർ: കാലിഫോർണിയയിലെ നെവാർക്കിലുള്ള ബി.എ.പി.എസ് (BAPS) സ്വാമിനാരായൺ ക്ഷേത്രത്തിൽ വിദ്വേഷ ഗ്രാഫിറ്റികൾ സ്പ്രേ ചെയ്തു.
- 2024 സെപ്റ്റംബർ: ന്യൂയോർക്കിലെ മെൽവില്ലിലും കാലിഫോർണിയയിലെ സാക്രമെൻ്റോയിലുമുള്ള ബി.എ.പി.എസ് ക്ഷേത്രങ്ങൾ വാൻഡലിസത്തിന് ഇരയായി.
- 2025 മാർച്ച്: കാലിഫോർണിയയിലെ ചിനോ ഹിൽസിലുള്ള ബി.എ.പി.എസ് ക്ഷേത്രം വിദ്വേഷ സന്ദേശങ്ങൾ എഴുതി വികൃതമാക്കി.
തുടർച്ചയായ ഈ അക്രമസംഭവങ്ങൾ അമേരിക്കയിലെ ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിനിടയിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള ആശങ്കയ്ക്കും പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കും കാരണമായിട്ടുണ്ട്.
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